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मतांतरण विवाद ने बढ़ाया तनाव, भरण्डा गांव छावनी में तब्दील, आमने सामने आए दो समुदाय

मतांतरण विवाद ने बढ़ाया तनाव ( ETV BHARAT CHHATTISHGARH )

हम लोगों ने दूसरा धर्म अपनाया है.जिसके बाद से परेशानी शुरु हुई.अब हमें गांव में नहीं रहने दिया जा रहा है.हम सभी लोगों को गांव छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है.हम लोग प्रशासन से इसका समाधान चाहते हैं- गुड्डू राम कुमेटी, मतांतरित ग्रामीण

मतांतरण विवाद ने बढ़ाया तनाव, भरण्डा गांव छावनी में तब्दील (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

मतांतरित समुदाय से जुड़े लगभग 26 परिवारों का आरोप है कि उन्हें गांव छोड़ने के लिए कहा जा रहा है. उनका कहना है कि कुछ ग्रामीणों ने उन्हें दूसरे धर्म का पालन बंद कर आदिवासी रीति-रिवाजों को अपनाने के लिए कहा है.यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें गांव से निकाला जाएगा.

नारायणपुर : नारायणपुर के भरण्डा गांव में दूसरा धर्म अपनाने वाले ग्रामीणों को आदिवासी समुदाय की नाराजगी सहनी पड़ रही है. मतांतरण विवाद के बाद दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ गया. तनाव की खबर मिलते ही इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. एक ओर मतांतरित परिवारों ने गांव से निकाले जाने और धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप का आरोप लगाया है, वहीं दूसरी ओर आदिवासी समुदाय ने अपनी पारंपरिक मान्यताओं और देवी-देवताओं के अपमान का मुद्दा उठाते हुए विरोध दर्ज कराया है.

आदिवासी समाज ने मतांतरण लोगों को निकाला (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

वहीं दूसरी ओर आदिवासी समुदाय का कहना है कि गांव में रहने वाले कुछ मतांतरित लोग पारंपरिक आदिवासी संस्कृति, रीति-रिवाजों और देवी-देवताओं का सम्मान नहीं करते हैं.

मतांतरित समुदाय को गांव से निकाला (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

मतांतरित ग्रामीण आदिवासी धार्मिक परंपराओं और सामाजिक आयोजनों के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं, जिससे समुदाय की भावनाएं आहत होती हैं.गांव की सामाजिक एकता और परंपराओं को बनाए रखने के लिए सभी लोगों को आदिवासी रीति-नीति का सम्मान करना चाहिए-रनाय कुमेटी, आदिवासी समुदाय

धर्मांतरण विवाद ने बढ़ाया तनाव (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

मामले में दो लोगों की हुई है गिरफ्तारी

गौरतलब है कि भरण्डा गांव में धर्मांतरण को लेकर विवाद बीते 9 जून से लगातार चर्चा में है. इस मामले को लेकर सामाजिक संगठनों और जनजातीय समाज ने विरोध प्रदर्शन भी किए थे. हाल ही में इस प्रकरण में दो आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद भी गांव का माहौल पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाया है.



प्रशासन पूरी तरह से सतर्क

स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए गांव में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है. वरिष्ठ अधिकारी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं. पुलिस दोनों पक्षों से चर्चा कर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास कर रही है.

भरण्डा गांव छावनी में तब्दील (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

भरण्डा गांव में उत्पन्न यह विवाद केवल कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक संवेदनशीलता से जुड़ा विषय बन गया है.वर्तमान में दोनों पक्ष अपनी-अपनी मांगों और दावों पर अड़े हुए हैं, जिससे तनाव की स्थिति बनी हुई है.प्रशासन की प्राथमिकता गांव में शांति कायम रखना और सभी पक्षों की बात सुनते हुए कानून के दायरे में समाधान निकालना है.

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