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धर्मांतरण गैंग का अगला निशाना थी सीए की छात्रा; आयशा उर्फ एसबी कृष्णा ने किया था ब्रेन वॉश, कोर्ट में दिए बयान

आगरा: बहुचर्चित सगी बहनों के धर्मांतरण मामले में राजस्थान की छात्रा ने कोर्ट में गैंग के खिलाफ बयान दिए हैं. जिसमें सामने आया है कि यदि आगरा पुलिस 2025 में धर्मांतरण गैंग पर शिकंजा नहीं कसती तो सीए की यह छात्रा भी कोलकाता पहुंच जाती. धर्मांतरण गैंग ने उसे भी सोशल मीडिया पर जाल में फंसा लिया था. उसका ब्रेन वॉश कर दिमाग में यह बैठा दिया था कि हिंदू धर्म में छात्रा सुरक्षित नहीं है. इसलिए, छात्रा को घर से भागने के लिए धर्मांतरण गैंग ने ऑनलाइन रुपये भी भेजे थे. मगर, छात्रा घर से भागती, उससे पहले ही आगरा पुलिस ने धर्मांतरण गैंग के मास्टरमाइंड समेत 14 सदस्य पकड़ लिए. जिससे वह गैंग के चंगुल में फंस कर बर्बाद होने से बच गई.

बता दें कि, आगरा के सदर थाना क्षेत्र की सगी बहनें मार्च 2025 में गायब हुई थीं. जिस पर उनकी सदर थाना में गुमशुदगी दर्ज हुई थी. उनकी तलाश की तो मई 2025 में सगी बहनों के धर्मांतरण की जानकारी मिली. दोनों बहनें तब तक कोलकाता पहुंच चुकी थी. जिस पर पुलिस भी धर्मांतरण की छानबीन की. जिससे धर्मांतरण नेटवर्क का खेल देखकर पुलिस अधिकारी भी हैरान रह गए. सगी बहनों की तलाश में आगरा पुलिस ने छह राज्यों में एक साथ दबिश दी थी. जिससे सगी बहनें कोलकाता की मुस्लिम बस्ती से मुक्त कराकर पुलिस ने एक-एक करके गैंग के सरगना सहित 14 सदस्यों को पकड़कर जेल भेजे. इसमें छह से अधिक युवतियों ने गैंग के खिलाफ आकर कोर्ट में बयान दर्ज कराए हैं. इनमें एक मेडिकल छात्रा का तो शारीरिक शोषण भी हुआ था.

धर्मांतरण गैंग की हेड गर्ल आयशा ने किया था छात्रा का ब्रेनवॉश : डीसीपी पश्चिम आदित्य सिंह ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ एक और मजबूत साक्ष्य मिला है. इसमें डीडवाना कुचामन (राजस्थान) निवासी एक सीए की छात्रा कोलकाता की आयशा के संपर्क में थी. पुलिस को यह जानकारी आरोपियों का मोबाइल डेटा खंगालने पर मिली थी. पुलिस ने आरोपियों के पकड़े जाने के बाद छात्रा के परिजनों को अलर्ट किया था. पुलिस की सूचना ने छात्रा के घरवालों के के होश उड़ा दिए. पुलिस गैंग को पकड़ने में दो-चार दिन और विलंब कर देती तो छात्रा घर से भाग जाती. डीसीपी पश्चिम आदित्य सिंह ने बताया कि धर्मांतरण गैंग की हेड गर्ल एसबी कृष्णा उर्फ आयशा ने सोशल मीडिया पर छात्रा को फंसाया था. धीरे-धीरे उसका ब्रेन वॉश करके उसे अपने धर्म की अच्छाइयां बताईं. फिल्म दी केरला स्टोरी की तरह उसे यह अहसास कराया कि वह उनके साथ सुरक्षित है. उनके धर्म में कोई भेदभाव नहीं है. कोई जाति बंधन नहीं है. जांच में सामने आया कि सीए की छात्रा को गैंग ने अपने जाल में फंसाकर जयपुर बुलाया था. जयपुर से छात्रा को दिल्ली जाना था. दिल्ली से उसे भी कलमा पढ़ाकर कोलकाता भेजने की तैयारी थी.

सीए की छात्रा ने कोर्ट में दिए बयान : डीसीपी पश्चिम आदित्य सिंह ने बताया कि उस समय छात्रा और उसके परिजन आरोपियों के खिलाफ बयान देने को तैयार नहीं थे. छात्रा और परिजन को लगा था कि बेवजह मुसीबत हो जाएगी. पुलिस ने भी कोई दबाव नहीं बनाया. हाल ही में धर्मांतरण की कई घटनाएं हुईं तो छात्रा ने तय किया कि आरोपियों के खिलाफ बयान देगी. इस पर बुधवार को छात्रा अपने परिजनों के साथ आगरा आई थी. उसने कोर्ट में अपने बयान दर्ज कराए हैं. इस मामले में छात्रा के बयान मजबूत साक्ष्य हैं. जो आरोपियों को सजा दिलाने के काम आएंगे.