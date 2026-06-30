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नारायणपुर के खड़का गांव में धर्मांतरण विवाद समाप्त, प्रशासन की मध्यस्थता के बाद हुआ समाधान

नारायणपुर के खड़का गांव में धर्मांतरण विवाद का समाधान हो चुका है. प्रशासन की मध्यस्थता के बाद मतांतरित परिवार ने मूलधर्म में वापसी की.

Conversion dispute resolved
धर्मांतरण विवाद समाप्त (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 30, 2026 at 8:06 PM IST

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नारायणपुर : नारायणपुर जिले के खड़का गांव में धर्मांतरण विवाद समाप्त हो गया है.खड़का गांव में दिनभर चले तनाव और गतिरोध का आखिरकार प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद समाधान निकल आया है.गांव से निष्कासित किए गए मतांतरित परिवार ने प्रशासन और ग्रामीणों की मौजूदगी में आदिवासी रीति-नीति और परंपराओं में फिर से शामिल होने की सहमति जताई, जिसके बाद ग्रामीणों ने भी परिवार को वापस गांव में रहने की अनुमति दे दी. इस तरह पूरे दिन चला विवाद देर शाम शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हो गया और गांव में सामान्य स्थिति बहाल हो गई.

मतांतरित परिवार को गांव छोड़ने का मिला था निर्देश

नारायणपुर जिला मुख्यालय से लगे ग्राम खड़का गांव में मंगलवार को धर्मांतरण और आदिवासी परंपराओं को लेकर विवाद उस समय गंभीर रूप ले बैठा, जब गांव के आदिवासी रीति-नीति और पेन परंपरा का पालन करने वाले ग्रामीणों ने एक मतांतरित परिवार पर गांव की पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था का पालन नहीं करने का आरोप लगाते हुए उन्हें गांव छोड़ने का निर्देश दे दिया.ग्रामीणों का आरोप था कि संबंधित परिवार लंबे समय से गांव की पारंपरिक आदिवासी सामाजिक और धार्मिक व्यवस्थाओं से अलग रहकर अन्य धार्मिक विचारधाराओं का पालन कर रहा था, जिससे गांव की सामाजिक एकता और पारंपरिक व्यवस्था प्रभावित हो रही थी.

खड़का गांव में धर्मांतरण विवाद समाप्त (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

प्रशासन ने किया हस्तक्षेप

घटना की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, तहसीलदार सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए गांव में भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई और दोनों पक्षों के बीच लगातार चर्चा और मध्यस्थता का दौर शुरू हुआ.

family returned to their original religion.
परिवार ने मूल धर्म में की वापसी (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

परिवार ने मूल धर्म में आकर खत्म किया विवाद
दिनभर चली समझाइश और मध्यस्थता के बाद देर शाम दोनों पक्षों के बीच सहमति बन गई. प्रशासनिक अधिकारियों और ग्रामीणों की मौजूदगी में संबंधित परिवार ने आदिवासी रीति-नीति और परंपराओं में पुनः शामिल होने की इच्छा व्यक्त की.इसके बाद आदिवासी परंपरा के अनुरूप परिवार के सदस्यों ने डूमा हांडी स्पर्श कर तथा ग्राम आगा देवता की विशेष पूजा-अर्चना में भाग लेकर सामाजिक रूप से पुनः गांव में शामिल होने की प्रक्रिया पूरी की.

facilitated mediation in narayanpur
प्रशासन की मध्यस्थता के बाद हुआ समाधान (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

ग्रामीणों ने परिवार को दी अनुमति

परिवार की इस वापसी के बाद ग्रामीणों ने भी अपना विरोध समाप्त करते हुए उन्हें पुनः गांव में रहने की अनुमति दे दी. इसके साथ ही दिनभर चला विवाद शांत हो गया और गांव का माहौल सामान्य होने लगा. प्रशासन ने भी राहत की सांस ली और स्थिति सामान्य होने के बाद गांव में तैनात अतिरिक्त सुरक्षा बल की टुकड़ियों को धीरे-धीरे वापस बुलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी.हालांकि प्रशासनिक अधिकारी अभी भी पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं, ताकि भविष्य में इस प्रकार की स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो.

Conversion dispute resolved
खड़का गांव में धर्मांतरण विवाद समाप्त (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

नारायणपुर जिले में एक महीने के भीतर धर्मांतरण और आदिवासी परंपराओं से जुड़े दो बड़े विवाद सामने आए हैं. भरंडा के बाद खड़का गांव का मामला भी सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक असहमति का एक संवेदनशील उदाहरण बनकर उभरा.हालांकि इस बार प्रशासन, पुलिस और ग्रामीणों के बीच संवाद और मध्यस्थता के माध्यम से विवाद का शांतिपूर्ण समाधान निकाल लिया गया.फिलहाल खड़का गांव में स्थिति सामान्य है और प्रशासन ने सभी पक्षों से सामाजिक सौहार्द एवं शांति बनाए रखने की अपील की है.

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