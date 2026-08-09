ETV Bharat / state

धमतरी में बुजुर्ग महिला के अंतिम संस्कार में बवाल, धर्म परिवर्तन से जुड़ा मामला, पुलिस ने संभाला मोर्चा

धमतरी में अंतिम संस्कार को लेकर बवाल हुआ. धर्म परिवर्तन का मामला सामने आने के बाद गांव में विरोध हुआ है.

Conversion Dispute In Dhamtari
धमतरी में बवाल (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 9, 2026 at 9:07 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

धमतरी: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले धमतरी में एक बुजुर्ग महिला की मौत के बाद अंतिम संस्कार को लेकर विवाद की स्थिति पैदा हो गई. जिले के रांवा कुर्रा गांव में 80 वर्षीय सोनबती यादव की मौत के बाद उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को लेकर गांव में विरोध शुरू हो गया. बताया जा रहा है कि सोनबती यादव ने एक वर्ष पहले ईसाई धर्म अपना लिया था, जिसके बाद उनकी मौत के पश्चात अंतिम संस्कार किस रीति-रिवाज से किया जाए, इसे लेकर विवाद खड़ा हुआ.

पुलिस ने विवाद को कराया शांत

महिला की मौत की जानकारी मिलने के बाद हिन्दू जागरण मंच के कार्यकर्ता और कुछ ग्रामीण मौके पर पहुंचे. कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने महिला के अंतिम संस्कार को लेकर आपत्ति जताई और विरोध दर्ज कराया. देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और माहौल गरमा गया. मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद भखारा थाना पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची. पुलिस ने स्थिति को संभालने के साथ ही दोनों पक्षों से बातचीत कर मामले को शांत कराने का प्रयास किया. काफी देर तक चली समझाइश के बाद विवाद को शांत कराया गया.

धमतरी में धर्मांतरण विवाद (ETV BHARAT)

हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार पर बनी सहमति

विरोध और प्रशासन-पुलिस की समझाइश के बाद महिला का अंतिम संस्कार हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार किए जाने पर सहमति बनी. इसके बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की गई. घटना को लेकर गांव में कुछ समय तक तनावपूर्ण माहौल बना रहा, हालांकि पुलिस की मौजूदगी और समझाइश के बाद स्थिति सामान्य हो गई. पुलिस की ओर से मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निगरानी की गई.

रांवा-कुर्रा गांव में विवाद की सूचना मिली थी. सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों से चर्चा की गई. गांव के बड़े-बुजुर्गों ने परिवार के साथ बैठक कर आपसी सहमति बनाई, जिसके बाद महिला का अंतिम संस्कार किया गया. फिलहाल गांव में शांतिपूर्ण माहौल है- अरुण साहू, थाना प्रभारी, भखारा

हिंदू जागरण मंच ने किया था विरोध

हिन्दू जागरण मंच के कार्यकर्ता डाकेश्वर साहू ने बताया कि सोनबती यादव ने ईसाई धर्म अपना लिया था. उनकी मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को लेकर गांव में विवाद की स्थिति बनी. डाकेश्वर ने बताया कि ग्रामीणों ने महिला के अंतिम संस्कार को गांव की परंपरा और हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार किए जाने की मांग रखी. इसी बात को लेकर मौके पर विरोध हुआ, जिसके बाद पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची. पुलिस और ग्रामीणों के बीच समझाइश के बाद मामले को शांत कराया गया. उसके बाद महिला का अंतिम संस्कार हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार किया गया.

विश्व आदिवासी दिवस: अबूझमाड़ से लेकर बिलासपुर तक पारंपरिक वेशभूषा में जगह-जगह उमड़ा जनसैलाब, संस्कृति के रंग

छत्तीसगढ़ में एंटी कनवर्जन लॉ , 60 दिन पहले प्रशासन को देनी होगी जानकारी, धर्म गुरुओं के लिए भी नियम सख्त

बलरामपुर में शराब के नशे में स्कूल पहुंचने वाले शिक्षक पर एक्शन, DEO ने किया सस्पेंड

TAGGED:

WOMAN FUNERAL IN BHAKARA AREA
धमतरी में धर्मांतरण विवाद
धमतरी पुलिस
हिंदू जागरण मंच
CONVERSION DISPUTE IN DHAMTARI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.