कांकेर के कच्चे गांव में धार्मिक मान्यताओं को लेकर विवाद, पुलिस ने संभाला मोर्चा, हुई मीटिंग
कांकेर में धार्मिक रीति रिवाज को लेकर विवाद गहरा गया है. सुशील सलाम की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 28, 2026 at 10:49 PM IST
कांकेर: भानुप्रतापपुर विकासखंड के ग्राम कच्चे में धार्मिक मान्यताओं और ग्राम की पारंपरिक रीति-रिवाजों को लेकर विवाद सामने आया है. मामले को लेकर कच्चे, टेकाढोडा और साल्हे ग्राम पंचायत के ग्रामीणों की बैठक आयोजित की गई. बैठक में सरपंच और ग्राम गायता के खिलाफ शिकायत करने वाले कुछ ग्रामीणों को बुलाकर समझाइश दी गई. वहीं दूसरे पक्ष ने ईसाई धर्म मानने के कारण उन्हें परेशान करने और गांव में रहना मुश्किल किए जाने का आरोप लगाया है. दोनों पक्षों के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए पुलिस की मौजूदगी में बैठक संपन्न कराई गई.
तीन गांव के पंच मीटिंग में हुए शामिल
दरअसल ग्राम कच्चे में आयोजित बैठक में तीनों ग्राम पंचायतों के ग्रामीण शामिल हुए. ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ लोग ग्रामसभा की बैठकों में शामिल नहीं होते और न ही गांव की रूढ़िवादी परंपराओं एवं सामाजिक रीति-रिवाजों का पालन करते हैं. इसके अलावा सरपंच और ग्राम गायता के खिलाफ तहसील एवं एसडीएम कार्यालय में शिकायतें भी की जाती हैं. इसी मुद्दे को लेकर संबंधित ग्रामीणों को बैठक में बुलाकर समझाइश दी गई.
दूसरे पक्ष ने परेशान करने का लगाया आरोप
वहीं बैठक में बुलाए गए दूसरे पक्ष के ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि वे ईसाई धर्म को मानते हैं, जिसके चलते कुछ ग्रामीण उनसे नाराजगी रखते हैं और लगातार परेशान कर रहे हैं. उनका कहना है कि इस वजह से गांव में रहना मुश्किल हो गया है. साथ ही उन्होंने पास की लौह अयस्क खदान में मजदूरी करने से रोके जाने का भी आरोप लगाया है.
पुलिस ने संभाला मोर्चा, गांव में स्थिति संभली
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए भानुप्रतापपुर पुलिस मौके पर मौजूद रही. एसडीओपी शेर बहादुर सिंह ठाकुर की मौजूदगी और पुलिस की समझाइश के बीच बैठक संपन्न कराई गई. फिलहाल गांव में स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है.
कच्चे ग्राम पंचायत को लेकर हम लोगों ने मीटिंग की है. धर्मांतरण को लेकर हमने मीटिंग की और उन्हें मूल धर्म में आने के लिए कहा गया है. आगे वो क्या करेंगे. यह उनके ऊपर निर्भर करता है- कांति हिड़को, सरपंच ग्राम पंचायत, कच्चे
आज हमारे तीन ग्राम पंचायत के सरपंच जुटे थे. धर्मांतरण के मुद्दे पर यह मीटिंग हुई है. जो लोग हमारे गांव की परंपरा को नहीं मानते हैं. उनको समझाय गया है. उन्हें गांव की व्यवस्था के तहत रहने को कहा गया है. अगर वो नहीं मानेंगे तो कार्रवाई होगी- ज्वाला प्रसाद जैन , ब्लॉक अध्यक्ष, सर्व पिछड़ा वर्ग
कच्चे गांव में धर्मांतरित लोगों को लेकर विवाद चल रहा था. यहां कानून व्यवस्था बिगड़ने की बात सामने आई थी. इसलिए हम लोग आए और गांव वालों को समझाइश दी गई है. अभी स्थिति नियंत्रण में है- शेर बहादुर सिंह ठाकुर, एसडीओपी, भानुप्रतापपुर
प्रशासन के लिए पैदा हुई चुनौती
इस पूरे मामले ने धार्मिक स्वतंत्रता, ग्राम की पारंपरिक मान्यताओं और सामाजिक सौहार्द के बीच संतुलन बनाए रखने को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. अब प्रशासन के सामने दोनों पक्षों की शिकायतों और आरोपों की निष्पक्ष जांच कर शांति एवं आपसी भाईचारा कायम रखने की चुनौती है.