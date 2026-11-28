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कांकेर के कच्चे गांव में धार्मिक मान्यताओं को लेकर विवाद, पुलिस ने संभाला मोर्चा, हुई मीटिंग

कांकेर के कच्चे गांव में विवाद ( ETV BHARAT )

कांकेर: भानुप्रतापपुर विकासखंड के ग्राम कच्चे में धार्मिक मान्यताओं और ग्राम की पारंपरिक रीति-रिवाजों को लेकर विवाद सामने आया है. मामले को लेकर कच्चे, टेकाढोडा और साल्हे ग्राम पंचायत के ग्रामीणों की बैठक आयोजित की गई. बैठक में सरपंच और ग्राम गायता के खिलाफ शिकायत करने वाले कुछ ग्रामीणों को बुलाकर समझाइश दी गई. वहीं दूसरे पक्ष ने ईसाई धर्म मानने के कारण उन्हें परेशान करने और गांव में रहना मुश्किल किए जाने का आरोप लगाया है. दोनों पक्षों के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए पुलिस की मौजूदगी में बैठक संपन्न कराई गई.

तीन गांव के पंच मीटिंग में हुए शामिल