कांकेर धर्मांतरण विवाद में गांव से बेदखली का आरोप, पीड़ित ने कलेक्टर और एसपी से लगाई गुहार
कांकेर में धर्मांतरण विवाद में गांव से बेदखल करने के आरोप के बाद पीड़त ने न्याय की मांग की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 21, 2026 at 10:43 PM IST
कांकेर: अंतागढ़ क्षेत्र में धर्मांतरण को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. बर्रेबेड़ा गांव से बेदखल किए जाने का आरोप लगाने वाले एक परिवार ने अब कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है. पीड़ित परिवार का कहना है कि धर्म बदलने के आरोप में उनका सामान गांव से बाहर फेंक दिया गया, घर पर कब्जा कर लिया गया और जान से मारने की धमकी दी गई. पीड़ित परिवार ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और कानूनी कार्रवाई की मांग की है.
गांव के लोगों ने किया बेदखल
ग्राम बरेबेड़ा निवासी बिंदा कुमेटी ने कलेक्टर और एसपी को दिए आवेदन में गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि 18 जुलाई को कुछ लोगों ने उनके परिवार को जबरन घर से बाहर निकाल दिया.
घर का सामान, खाद्यान्न और कपड़े गांव की सीमा के बाहर फेंक दिए गए तथा मकान में ताला लगाकर कब्जा कर लिया गया. हम अभी अंतागढ़ मुख्यालय में शरण लेने को मजबूर हैं- रामनाथ, पीड़ित शिकायतकर्ता
पीड़ित महिला का आरोप
महिला ने आवेदन में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित करने, मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है. साथ ही स्थानीय पुलिस पर समय पर सहायता नहीं देने की बात कही है. पीड़िता ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने, निष्पक्ष जांच कराने, मकान का कब्जा वापस दिलाने, सामान लौटाने और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है. साथ ही आवश्यक होने पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की मांग की गई है.
फिलहाल प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. अब आवेदन के आधार पर जांच और आगे की कार्रवाई का लोग इंतजार कर रहे हैं.