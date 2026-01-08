ETV Bharat / state

KGMU के डॉ. रमीज पर शिकंजा; तीन राज्यों में कुर्की का नोटिस चस्पा, विशाखा कमेटी की जांच में दोषी करार

धर्मांतरण और निकाह कराने वाले काजी की तलाश, लखनऊ, पीलीभीत और उत्तराखंड में छापेमारी.

डॉक्टर रमीज मलिक पर पुलिस का शिकंजा.
डॉक्टर रमीज मलिक पर पुलिस का शिकंजा. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 8, 2026 at 10:34 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: दो महिला डॉक्टरों के साथ दुष्कर्म और धर्मांतरण का दबाव बनाने के आरोपी केजीएमयू के रेजिडेंट डॉक्टर रमीज मलिक पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है. बुधवार को लखनऊ की चौक पुलिस ने आरोपी के लखनऊ, पीलीभीत और उत्तराखंड स्थित आवासों पर एक साथ दबिश देते हुए कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया है. जांच में खुलासा हुआ है कि डॉ. रमीज ने कूटरचित दस्तावेजों के सहारे एक महिला डॉक्टर का धर्मांतरण कराकर निकाह किया था, जिसके बाद पुलिस अब निकाह कराने वाले काजी और मुख्य गवाह की तलाश में भी छापेमारी कर रही है. पुलिस की तीन टीमें दिल्ली, नोएडा और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही हैं.

तीन ठिकानों पर एक साथ एक्शन: ​डीसीपी पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव के निर्देशन में चौक पुलिस की अलग-अलग टीमों ने बुधवार को डॉक्टर रमीज की संपत्तियों पर दबिश दी. हुसैनाबाद स्थित आरोपी के फ्लैट पर नोटिस चस्पा किया गया. पीलीभीत न्यूरिया स्थित पैतृक आवास पर छापेमारी की गई. ​उत्तराखंड के खटीमा स्थित आवास पर भी पुलिस टीम ने कुर्की का नोटिस चस्पा किया. पुलिस ने स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर रमीज की चल-अचल संपत्तियों का पूरा ब्योरा जुटा लिया है.

काजी और गवाह की भी तलाश तेज: इंस्पेक्टर चौक नागेश उपाध्याय ने बताया ​जांच में यह सामने आया है कि डॉ. रमीज ने आगरा की एक महिला डॉक्टर का धर्मांतरण कराकर निकाह किया था.​ पीलीभीत के फीलखाना मोहल्ले के काजी जाहिद हसन राना ने यह निकाह कराया था. मोहल्ले का ही शारिक नामक युवक इस निकाह का गवाह बना था. पुलिस अब इन दोनों की तलाश में पीलीभीत के सदर और फीलखाना इलाकों में छापेमारी कर रही है. पूछताछ में पता चला है कि निकाह के लिए कूटरचित फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए थे.

​रिश्तेदारों से पूछताछ और दबिश: ​पुलिस ने न्यूरिया में छापेमारी के दौरान एक रिश्तेदार को हिरासत में लेकर करीब दो घंटे तक पूछताछ की. लखनऊ पुलिस की तीन टीमें वर्तमान में उत्तराखंड, शाहजहांपुर, नोएडा और दिल्ली में संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं. लखनऊ पुलिस ने उत्तराखंड और पीलीभीत पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा है. अधिकारियों का कहना है कि यदि आरोपी जल्द आत्मसमर्पण नहीं करता, तो उसकी संपत्तियों को कुर्क करने की प्रक्रिया (धारा-83) शुरू कर दी जाएगी.

विशाखा कमेटी ने जांच पूरी की, आरोपी की बढ़ी मुश्किलें: केजीएमयू में यौन शोषण के आरोपी रेजिडेंट डॉक्टर की मुश्किलें बढ़ गई हैं. बुधवार को विशाखा कमेटी ने जांच पूरी कर ली है. जांच में आरोपी रेजिडेंट डॉक्टर दोषी पाया गया है. रिपोर्ट के आधार पर आरोपी रेजिडेंट पर कार्रवाई की जा सकती है. उसका दाखिला भी रद्द किया जा सकता है.

पैथोलॉजी विभाग के रेजिडेंट डॉक्टर पर यौन शोषण व शादी के लिए धर्म बदलने का गंभीर आरोप लगा है. पीड़िता ने पहली शादी की बात छिपाना, अश्लील वीडियो को वायरल करने की धमकी देने व ब्लैक मेल करने के गंभीर आरोप लगाए थे.

डॉक्टर को दोषी पाया: केजीएमयू प्रवक्ता डॉ. केके सिंह ने कहा कि पीड़ित महिला रेजिडेंट डॉक्टर ने केजीएमयू की विशाखा कमेटी से मामले की शिकायत की थी. सात सदस्यीय विशाखा कमेटी ने करीब 15 दिन में जांच पूरी की. बयान व सुबूतों के आधार पर आरोपी रेजिडेंट डॉक्टर को दोषी करार दिया गया है. जांच रिपोर्ट के विभिन्न पहुलूओं का केजीएमयू प्रशासन अध्ययन कर रही है. इसके बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी. अधिकारियों का कहना है कि आरोपी रेजिडेंट डॉक्टर का दाखिला भी रद्द करने की सिफारिश की जा सकती है. इस पर बैठक में मंथन हुआ है. एक से दो दिन में फैसला होगा.

आरोपी का नीट पीजी के जरिए केजीएमयू में एमडी पैथोलॉजी में दाखिला हुआ है. चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय की तरफ से प्रवेश दिया गया. वहीं से रेजिडेंट को भत्ता प्रदान किया जा रहा है. लिहाजा केजीएमयू चिकित्सा शिक्षा विभाग की महानिदेशक से दाखिला रद्द करने की सिफारिश कर सकता है. यहां से नीट कराने वाली संस्था और एनएमसी को पत्र भेजकर दाखिला खत्म किया जा सकेगा.

यह भी पढ़ें:

TAGGED:

SEARCH FOR DR RAMEEZ
KGMU VISHAKHA COMMITTEE
KGMU DR RAMEEZ GUILTY CONVERSION
KGMU DR RAMEEZ NOTICE
CONVERSION CASE IN KGMU

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.