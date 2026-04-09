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धर्मांतरण विधेयक 2026: गांडा समाज ने किया बिल का समर्थन, धर्मांतरित लोगों को वापस लाने का शुरू होगा अभियान

उत्कल गांडा महिला महामंच की प्रदेश अध्यक्ष सावित्री जगत ने कहा, "जो धर्मांतरण विधेयक आया है वह छत्तीसगढ़ में मील का पत्थर साबित होगा. आज लोग लोभ और लालच और दूसरे अन्य कारणों से झुग्गी बस्ती में जाकर अवैध तरीके से धर्मांतरण कराया जा रहा है. उस पर रोक लगेगी. हमारे लोग जो हमसे बिछड़ गए हैं. रोटी बेटी का जो संबंध है वह भी नहीं निभा पा रहे हैं. इसके साथ ही धार्मिक कार्यक्रमों में भी शामिल नहीं हो पा रहे हैं. हम लोग और हमारा समाज भी इससे परेशान है."

रायपुर: छत्तीसगढ़ उत्कल गांडा समाज ने धर्मांतरण विधेयक 2026 को लेकर प्रेसवार्ता आयोजित की. जिसमें समाज के प्रमुखों ने बताया कि हमारे समाज के सैकड़ो लोगों ने अपना धर्म बदला और ईसाई धर्म में चले गए हैं. ऐसे लोगों की घर वापसी कराई जाएगी. इसके लिए घर-घर जाकर हम उन्हें धर्मांतरण विधेयक 2026 की जानकारी भी देंगे. समाज से अलग हटकर जो लोग ईसाई धर्म में गए हैं उन्हें चौपाल लगाकर और नुक्कड़ सभा आयोजित करके ऐसे लोगों को वापस समाज में लाया जाएगा, तभी हमारा उनके साथ रोटी बेटी का संबंध होगा.

उत्कल गांडा महिला महामंच (ETV Bharat)

गांडा समाज ने किया बिल का समर्थन

उत्कल गांडा महिला महामंच की प्रदेश अध्यक्ष सावित्री जगत ने कहा, "ऐसे में समाज के जो लोग धर्मांतरित चुके हैं उन्हें धर्मांतरण विधेयक की जानकारी दी जाएगी. इसके साथ ही जो लोग अवैध तरीके से धर्मांतरण करा रहे हैं वे लोग भी डरेंगे और आगे चलकर यह नहीं होगा. हमारे समाज के बहुत से ऐसे लोग हैं जो धर्मांतरण करके ईसाई धर्म अपना रहे हैं. ऐसे में धर्मांतरण विधेयक आने से कहीं ना कहीं रुकेंगे.

समाज के जितने भी लोग धर्म परिवर्तन कर चुके हैं. उनके घर वापसी के लिए उनके घर-घर जाकर उन्हें वापस उत्कल गांडा समाज में लाने की पूरी कोशिश की जाएगी. समाज के ऐसे लोग जो रास्ता भटकने के साथ ही दूसरे के बहकावे में आ गए हैं. उनको समझाया जाएगा. उन्हें अपने समाज में शामिल किया जाएगा. घर वापसी के लिए समाज के लोगों को पूरे मान सम्मान के साथ घर वापसी की प्रक्रिया की जाएगी: सावित्री जगत, प्रदेश अध्यक्ष, उत्कल गांडा महिला महामंच

धर्मांतरित लोगों को वापस लाने का चलाया जाएगा अभियान

छत्तीसगढ़ उत्कल गांडा समाज के प्रदेश अध्यक्ष किशोर महानंद ने कहा, "सरकार के द्वारा धर्मांतरण विधेयक 2026 लाया गया है. इस धर्मांतरण विधेयक का गांडा समाज पूर्ण रूप से समर्थन करने के साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता है. समाज के सैकड़ो लोगों ने धर्म परिवर्तन करते हुए ईसाई धर्म अपना रहे हैं. प्रदेश अध्यक्ष का कहना है धर्मांतरित हुए सभी भाई बंधु समाज में फिर से वापस आना चाहते हैं."

हम उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं. धर्मांतरण कानून 2026 आने के बाद धर्मांतरित हुए लोगों चेहरों पर खुशी आई है. किसी प्रकार का कोई दबाव या लालच नहीं जो लोग धर्म परिवर्तन किए हैं वे स्वयं ही अपने समाज में आए. समाज के जो लोग धर्मांतरित हुए हैं उनके साथ रोटी बेटी का संबंध नहीं रहेगा. अपने समाज में वापस आते हैं तो उनके साथ रोटी बेटी का संबंध होगा: किशोर महानंद, प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ उत्कल गांडा समाज

घर-घर जाकर वापस अपने समाज में लाने की होगी कोशिश

छत्तीसगढ़ उत्कल गांडा समाज के प्रदेश अध्यक्ष किशोर महानंद ने कहा, "गांडा समाज के सैकड़ो लोग अब तक मात्र एक ही धर्म ईसाई धर्म में गए हैं. दिलीप सिंह जूदेव के बाद उनके बेटे प्रबल प्रताप सिंह ने धर्मांतरित लोगों को घर वापसी के लिए अभियान भी चला रहे हैं. समाज के जो लोग धर्म बदलने के बाद ईसाई धर्म में गए हैं उन्हें वापस लाने के लिए समाज उनके घर जाकर उनके चरण धूलाकर उनकी घर वापसी कराई जाएगी. इसके सके साथ ही समाज के द्वारा धर्मांतरण कानून की जानकारी नुक्कड़ सभा और चौपाल लगाकर दी जाएगी."

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