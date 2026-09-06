धमतरी में प्रार्थना सभा पर हंगामा, हिंदू जागरण मंच ने धर्मांतरण का लगाया आरोप, जमकर हुई नारेबाजी
हिंदू जागरण मंच के लोगों का आरोप है कि प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण की कोशिश हो रही है. अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 6, 2026 at 4:41 PM IST|
Updated : September 6, 2026 at 4:56 PM IST
धमतरी: शहर के टिकरापारा इलाके में एक बार फिर विशेष समुदाय द्वारा किए जा रहे प्रार्थना सभा को लेकर विवाद खड़ा हो गया. विवाद इतना बढ़ा की मौके पर पहुंचकर एएसपी को कमान संभालनी पड़ी. मौके पर हंगामा कर रहे हिंदू जागरण मंच के लोगों का आरोप था कि यहां प्रार्थना सभा की आड़ में लोगों को भारी संख्या में जमा किया गया था. हंगामा कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि प्रार्थना सभा के नाम पर लोगों को हिदू धर्म से विमुख करने की साजिश रची जा रही थी. हिंदू जागरण मंच के सदस्यों ने आरोप लगाया कि यहां पर धर्मांतरण की कोशिश की जा रही थी, जिसका वो विरोध कर रहे हैं.
धमतरी में प्रार्थना सभा पर हंगामा
मौके पर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि स्वेच्छा से अगर कोई धर्म बदलना चाहता है तो उसके लिए कानून है. लेकिन अगर कोई गलत तरीके से किसी को बरगलाकर या लालच देकर धर्मांतरण कराता है तो ये गलत है और कानून जुर्म भी. हंगामे की खबर मिलते ही पुलिस टीम के साथ मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डीसी पटेल भी पहुंचे. पुलिस ने दोनों पक्षों को पहले तो हंगामा करने से रोका फिर समझा बुझाकर दोनों को शांत कराया.
दोनों पक्षों की ओर से अपनी-अपनी शिकायत की गई है. हमने दोनों पक्षों की बातें सुनी है और विधि सम्मत इस संबंध में कार्रवाई करेंगे. प्रार्थना सभा करने का सबको अधिकार है. हिंदू जागरण मंच के लोगों ने जो आपत्ति उठाई है उसकी हम जांच करेंगे. अगर कहीं कोई गलत होगा तो हम कार्रवाई करेंगे: डीसी पटेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, धमतरी
हिंदू जागरण मंच ने जताया विरोध
हिंदू जागरण मंच के लोगों ने बताया कि एक घर में आज प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा था. इस बात की सूचना उनको मिली. हिंदू जागरण मंच का आरोप है कि प्रार्थना सभा के नाम पर भोले-भाले लोगों को जमा किया गया था. मौके पर पहुंचे जागरण मंच के लोगों ने हो हंगामा शुरू कर दिया. हंगामे की सूचना स्थानीय लोगों ने कोतवाली पुलिस को दी.
एक मकान में प्रार्थना सभा के नाम पर 35 से 40 लोगों को जमा किया गया था. बताया गया कि यहां चंगाई सभा चल रही है. लेकिन हमे शक है कि चंगाई सभा या प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण की साजिश रची जा रही थी. यहां पर लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जा रहा था. हम चाहते हैं कि जिला प्रशासन इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाए और उचित कार्रवाई करे: पुरषोत्तम निषाद, हिन्दू जागरण मंच
यहां मौजूद सभी लोगों से पूछताछ की जाएगी और ये पता लगाया जाएगा कि सत्य क्या है. बिना तथ्यों की जांच किए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना ठीक नहीं है: डीसी पटेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, धमतरी
धर्मांतरण और प्रार्थना सभा को लेकर हुए विवाद से जुड़ी घटनाएं
- 19 अगस्त 2026: धमतरी के रिसाईपारा में एक घर में चल रहे प्रार्थना सभा को लेकर हिंदू जागरण मंच के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया.
- 9 अगस्त 2026: धमतरी के वंदना विहार कॉलोनी में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण किए जाने का आरोप लगाकर प्रदर्शन किया.
- 30 जून 2025: धमतरी के टिकरापारा में हिंदू जागरण मंच ने समुदाय विशेष पर धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए हंगामा किया.
- 30 जून 2026: नारायणपुर के भरंडा गांव में धर्मांतरण विवाद के बाद एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों को गांव से बाहर जाने को कहा.
- 9 जून 2026: कवर्धा के तेरेगांव थाना इलाके में चंगाई सभा की आड़ में धर्मांतरण किए जाने का आरोप गांव वालों ने लगाया. बैगा परिवार ने कहा कि उनको धोखे से यहां बुलाया गया था.
- 5 फरवरी 2026: बालोद के गुरुर थाना इलाके में धर्मांतरण की शिकायत को लेकर जमकर लोगों ने हंगामा किया. आरोप लगा की गरीबों को लालच देकर धर्म बदलने की कोशिश की जा रही है.
धर्मांतरण की स्पष्ट परिभाषा
19 मार्च 2026 के सदन में पेश किए गए धर्मांतरण बिल में सभी प्रवधान स्पष्ट किए गए हैं. इस विधेयक के तहत अवैध धर्मांतरण में किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध मनोवैज्ञानिक दबाव या शारीरिक बल (प्रपीड़न) के माध्यम से धर्म बदलने के लिए मजबूर करना शामिल है. कानून में "प्रलोभन" के दायरे को भी काफी बढ़ाया गया है. अब नकद उपहार, रोजगार का वादा, मुफ्त शिक्षा, बेहतर जीवनशैली का प्रलोभन या किसी धर्म के रीति-रिवाजों को दूसरे के विरुद्ध गलत तरीके से प्रस्तुत करना भी अपराध की श्रेणी में आएगा. विशेष रूप से, यदि कोई व्यक्ति अपने पैतृक धर्म या आस्था में वापस आता है, तो इसे इस अधिनियम के तहत धर्मांतरण नहीं माना जाएगा.
इलाज का प्रलोभन देकर धर्मांतरण का आरोप, हिंदू संगठन ने जताया विरोध
प्रार्थना सभा की आड़ में कथित धर्मांतरण का आरोप, धमतरी के वंदना विहार में हुआ हंगामा, हिंदू जागरण मंच ने की शिकायत
अगर कोई कानून नहीं टूट रहा, तो घर पर धार्मिक प्रार्थना सभा के लिए मंजूरी की जरूरत नहीं- छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट