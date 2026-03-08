ETV Bharat / state

मसूरी में एस्ट्रोलॉजी पर संवाद, फेमस राइटर शालिनी मोदी ने रखे विचार, जानिये क्या कहा

आधुनिक जीवन में माइथोलॉजी की प्रासंगिकता पर चर्चा: कार्यक्रम का मुख्य विषय “माइथोलॉजी विद मॉडर्न लाइफ इन डिवाइन रिलेशनशिप” रहा. इस दौरान शालिनी मोदी ने बताया कि भारतीय पौराणिक परंपराएं केवल धार्मिक कथाएं नहीं हैं, बल्कि जीवन को समझने का गहरा दर्शन भी प्रदान करती हैं. उन्होंने अपनी नई पुस्तक द एक्ट्रनल सनः द लेगेसी ऑफ सुर्या देवा के संदर्भ में भी चर्चा की. उन्होंने कहा भारतीय संस्कृति में सूर्य को ऊर्जा, अनुशासन और सकारात्मकता का प्रतीक माना गया है.

कार्यक्रम में ज्योतिष, वेद-पुराण, भारतीय माइथोलॉजी और आधुनिक जीवन के बीच संबंधों पर विस्तृत चर्चा हुई. संवाद में ज्योतिष और वेद-पुराणों की ज्ञाता राशी सोबती ने भी विभिन्न विषयों पर अपने विचार रखे. श्रोताओं के सवालों के जवाब दिए.

मसूरी: पहाड़ों की रानी मसूरी में साहित्य, संस्कृति और भारतीय ज्ञान परंपरा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य से एक विशेष संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया. यह आयोजन एक निजी फाउंडेशन के राइट सर्कल और अहसास के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित चौथे संस्करण का हिस्सा था. जिसमें देश की ख्यातिप्राप्त एस्ट्रोलॉजर और लेखिका शालिनी मोदी मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुईं.

पहली बार मसूरी में हुआ संवाद: शालिनी मोदी ने कहा कि वह देश के कई बड़े शहरों में ऐसे संवाद कार्यक्रम कर चुकी हैं, लेकिन मसूरी में यह उनका पहला कार्यक्रम है. उन्होंने कहा कि मसूरी जैसे सांस्कृतिक और बौद्धिक वातावरण वाले शहर में संवाद करना मेरे लिए विशेष अनुभव है. यहां लोगों में भारतीय ज्ञान परंपरा को समझने की जिज्ञासा दिखाई देती है.

नई पीढ़ी को परंपरा से जोड़ना जरूरी: शालिनी मोदी ने कहा कि आज की नई पीढ़ी कई तरह के संघर्षों और सवालों से गुजर रही है. ऐसे समय में भारतीय ज्योतिष और पौराणिक ज्ञान उन्हें दिशा देने का काम कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि आज के युवाओं के मन में बहुत सवाल हैंकृजीवन, करियर, रिश्ते और भविष्य को लेकर ज्योतिष और माइथोलॉजी इन सवालों को समझने और जीवन में संतुलन बनाने का मार्ग दिखाती हैं।.हमारा उद्देश्य नई पीढ़ी को अपने सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों से जोड़ना है.

एआई पर भी रखी अपनी राय: संवाद के दौरान शालिनी मोदी ने आधुनिक तकनीक और एआई के बढ़ते प्रभाव पर भी अपनी राय व्यक्त की. उन्होंने कहा कि तकनीक उपयोगी जरूर है, लेकिन ज्योतिष जैसे विषयों को केवल डेटा या एल्गोरिद्म से पूरी तरह नहीं समझा जा सकता. उन्होंने कहा कि एआई एक नई तकनीक है, लेकिन ज्योतिष केवल गणना का विषय नहीं है. इसमें अनुभव, परंपरा और गहन अध्ययन का महत्व होता है. इसलिए केवल एआई के माध्यम से ज्योतिष की सटीकता प्राप्त करना संभव नहीं है.

फाउंडेशन की अध्यक्ष ईशा गुप्ता ने बताया संवाद कार्यक्रम में स्थानीय संस्कृति और पहाड़ी व्यंजनों को भी विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया. इसमें भांग-जीरे की चटनी, कुलथ की दाल के कबाब और झंगोरे की खीर जैसे पारंपरिक व्यंजनों को परोसा गया. जिससे उत्तराखंड की स्थानीय खानपान संस्कृति को भी बढ़ावा मिला है.

पढे़ं- मसूरी में राहुल गांधी पर बरसे शिवराज चौहान, बोले- देश की प्रगति नहीं देख पा रहे