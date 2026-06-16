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वाराणसी: पढ़े-लिखे नहीं, 'अनपढ़' कर रहे ऑनलाइन ठगी! 20 साइबर ठगों पर गैंगस्टर एक्ट, ₹6 करोड़ फ्रीज

वाराणसी में साइबर क्राइम अपराधियों पर कार्रवाई को लेकर एसीपी विदुष सक्सेना से ईटीवी भारत की साख बातचीत

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वाराणसी: पढ़े-लिखे नहीं, 'अनपढ़' कर रहे बड़ी ऑनलाइन ठगी! (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 16, 2026 at 5:11 PM IST

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Updated : June 16, 2026 at 5:18 PM IST

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वाराणसी: अगर आपसे कहा जाए कि आपको साइबर ठगी का निशाना बनाने वाले साइबर अपराधी अनपढ़ हैं, तो शायद आप हैरान रह जाएंगे. क्योंकि लोगों के मन में यह भ्रम होता है कि साइबर फ्रॉड करने वाला अपराधी पढ़ा लिखा और बेहद शातिर होता है, जबकि हकीकत इसके उलट है. ये अपराधी उच्च शिक्षित नहीं होते, बल्कि इन्हें ठगी की ट्रेनिंग दी जाती है. उसी ट्रेनिंग के दम पर ये शातिर ठग बड़े-बड़े पढ़े-लिखे और समझदार लोगों को भी आसानी से अपना शिकार बना लेते हैं.

वाराणसी: पढ़े-लिखे नहीं, 'अनपढ़' कर रहे बड़ी ऑनलाइन ठगी! (Video Credit; ETV Bharat)

यह बात कोई हवा हवाई नहीं, बल्कि वाराणसी में पकड़े गए साइबर अपराधियों के आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं. दरअसल, साइबर सेल की ओर से अब तक 103 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें आधे से ज्यादा अपराधी पढ़े लिखे नहीं है. बड़ी बात यह है कि वाराणसी के साइबर सेल ने इन अपराधियों को पकड़ने के साथ लगभग 6 करोड़ रुपए को होल्ड भी कराया है और 76 लाख रुपए लोगों के वापस भी कराए हैं.

दरअसल, साइबर फ्रॉड में किसी का बैंक खाता खाली हुआ तो किसी की कमाई चंद सेकंड में गायब हो गई. केवाईसी अपडेट, बिजली बिल, गिफ्ट ऑफर, एपीके फाइल अलग-अलग तरीके के तकनीकी जाल बिछाकर ये साइबर ठग अपने दिमाग का प्रयोग करके पढ़े-लिखे लोगों को निशाना बना रहे, जबकि जो आंकड़े सामने आए उसमें यह बात पता चली कि यह लोग पढ़े-लिखे नहीं होते यह बस 6 महीने की ट्रेनिंग ट्रेंड होते हैं और नेटवर्क के जरिए लोगों को निशाना बनाते हैं. ऐसे लोगों पर कार्रवाई करते हुए वाराणसी पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई 20 साइबर क्राइम से जुड़े अपराधियों पर भी की है.


आधे से ज्यादा अनपढ़ होते हैं साइबर अपराधी
एसीपी साइबर सेल विदुष सक्सेना ने बताया कि हमने जब इन अपराधियों को गिरफ्तार किया तो इनमें आधे लोग बिल्कुल लिटरेट नहीं होते. यदि हम इनके बैकग्राउंड देखें तो ये लोग बिहार और झारखंड के जामताड़ा जैसे जगह से आते हैं, जहां पर मूलभूत सुविधाएं भी नहीं होती. यह लोग ग्रुप में नेटवर्क कनेक्टिविटी पर काम करते हैं. वहां से यह साइबर क्राइम जैसी घटनाओं को अनजाम देते हैं.

एसीपी ने बताया कि हमने वाराणसी में एक साइबर क्राइम बॉस गैंग का खुलासा किया था, उस ग्रुप में हमें पता चला कि इन लोगों का टेलीग्राम पर एक ग्रुप है, जहां से एपीके फाइल फुल बैकअप के साथ मिलती है और इन्हें लोगों को भेजना होता है, जिसके बाद फोन हैक हो जाता है और यह लोग फ्रॉड जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं.

साइबर क्राइम में आ रही कमी
वहीं, वाराणसी में साइबर क्राइम की घटनाओं में आ रही कमी को लेकर उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में वाराणसी पहला जिला था, जहां साइबर क्राइम के मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है. इस साल लगभग 17 करोड़ के साइबर फ्रॉड हुए हैं, जबकि पिछले साल यह 30 करोड़ के लगभग का था.

एसीपी ने कहा कि अब लोगों में जागरुकता आ रही है, जिसका परिणाम है कि रिपोर्टेड अमाउंट में कमी आई है. इस साल हमने 17 में से 6 करोड़ को अकाउंट में होल्ड कर दिया है और 76 लाख के लगभग हमने लोगों को रिफंड कराया है. उन्होंने बताया कि वाराणसी में अपराधियों को पकड़ने के लिए मॉडर्न तकनीक के साथ कुछ ऐसे टेक्निकल इक्विपमेंट यूज करते हैं, जिससे अपराधियों को पकड़ने में बहुत मदद मिलती है.

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Last Updated : June 16, 2026 at 5:18 PM IST

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