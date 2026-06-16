ETV Bharat / state

वाराणसी: पढ़े-लिखे नहीं, 'अनपढ़' कर रहे ऑनलाइन ठगी! 20 साइबर ठगों पर गैंगस्टर एक्ट, ₹6 करोड़ फ्रीज

वाराणसी: पढ़े-लिखे नहीं, 'अनपढ़' कर रहे बड़ी ऑनलाइन ठगी! ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: अगर आपसे कहा जाए कि आपको साइबर ठगी का निशाना बनाने वाले साइबर अपराधी अनपढ़ हैं, तो शायद आप हैरान रह जाएंगे. क्योंकि लोगों के मन में यह भ्रम होता है कि साइबर फ्रॉड करने वाला अपराधी पढ़ा लिखा और बेहद शातिर होता है, जबकि हकीकत इसके उलट है. ये अपराधी उच्च शिक्षित नहीं होते, बल्कि इन्हें ठगी की ट्रेनिंग दी जाती है. उसी ट्रेनिंग के दम पर ये शातिर ठग बड़े-बड़े पढ़े-लिखे और समझदार लोगों को भी आसानी से अपना शिकार बना लेते हैं. वाराणसी: पढ़े-लिखे नहीं, 'अनपढ़' कर रहे बड़ी ऑनलाइन ठगी! (Video Credit; ETV Bharat) यह बात कोई हवा हवाई नहीं, बल्कि वाराणसी में पकड़े गए साइबर अपराधियों के आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं. दरअसल, साइबर सेल की ओर से अब तक 103 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें आधे से ज्यादा अपराधी पढ़े लिखे नहीं है. बड़ी बात यह है कि वाराणसी के साइबर सेल ने इन अपराधियों को पकड़ने के साथ लगभग 6 करोड़ रुपए को होल्ड भी कराया है और 76 लाख रुपए लोगों के वापस भी कराए हैं. दरअसल, साइबर फ्रॉड में किसी का बैंक खाता खाली हुआ तो किसी की कमाई चंद सेकंड में गायब हो गई. केवाईसी अपडेट, बिजली बिल, गिफ्ट ऑफर, एपीके फाइल अलग-अलग तरीके के तकनीकी जाल बिछाकर ये साइबर ठग अपने दिमाग का प्रयोग करके पढ़े-लिखे लोगों को निशाना बना रहे, जबकि जो आंकड़े सामने आए उसमें यह बात पता चली कि यह लोग पढ़े-लिखे नहीं होते यह बस 6 महीने की ट्रेनिंग ट्रेंड होते हैं और नेटवर्क के जरिए लोगों को निशाना बनाते हैं. ऐसे लोगों पर कार्रवाई करते हुए वाराणसी पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई 20 साइबर क्राइम से जुड़े अपराधियों पर भी की है.

