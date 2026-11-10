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सहारनपुर में दो मुस्लिम बहनों के निकाह पर बवाल; दूल्हों के हिंदू नाम की वजह से विवाद

सहारनपुर में दो मुस्लिम बहनों के निकाह पर बवाल. ( Photo Credit: ETV Bharat )

सहारनपुर: निकाह की तारीख तय हो चुकी थी, शादी के कार्ड छप चुके थे. परिवार में खुशियों की तैयारियां चल रही थीं, लेकिन दूल्हों के नाम को लेकर उठे विवाद ने दो बहनों की शादी को अचानक चर्चा और तनाव के बीच खड़ा कर दिया.

सहारनपुर में दो मुस्लिम बहनों का निकाह अब कथित विरोध और धमकियों के साये में है. आरोप है कि दूल्हों के हिंदू नाम होने पर कुछ लोग इस रिश्ते का विरोध कर रहे हैं.

इतना ही नहीं, निकाह के लिए बुक किए गए विवाह मंडप के मालिक को फोन कर कार्यक्रम रद्द करने का दबाव बनाने और समारोह के दौरान हंगामा कराने की धमकी भी दी गई है. परेशान दोनों बहनों ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है. जानकारी के मुताबिक, मामला सहारनपुर के मोहल्ला अनारकली का है. यहां रहने वाली दो सगी बहनों ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनके माता-पिता ने दोनों का रिश्ता दो सगे भाइयों के साथ तय किया है. दोनों युवक मुस्लिम हैं और उनके परिवार में कई पीढ़ियों से हिंदू नाम रखने की परंपरा चली आ रही है. परिवारों की सहमति से निकाह की तारीख 12 नवंबर निर्धारित की गई थी. इसके लिए मोहल्ला मोहम्मद गौरी स्थित बड़े कब्रिस्तान के पास एक विवाह मंडप भी बुक कराया गया था. निकाह की तैयारियां आगे बढ़ीं तो दूल्हों के नाम को लेकर कुछ लोगों ने आपत्ति जतानी शुरू कर दी. बहनों का आरोप है कि कुछ लोग नहीं चाहते कि मुस्लिम नाम और पहचान वाले परिवारों में हिंदू नाम रखने वाले युवकों के साथ उनका निकाह हो. इसी विरोध के चलते अब शादी के आयोजन में बाधा डालने की कोशिश की जा रही है.