सहारनपुर में दो मुस्लिम बहनों के निकाह पर बवाल; दूल्हों के हिंदू नाम की वजह से विवाद
सीओ ने बताया कि दोनों बहनों की शिकायत मिली है. पुलिस को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 12:49 PM IST
सहारनपुर: निकाह की तारीख तय हो चुकी थी, शादी के कार्ड छप चुके थे. परिवार में खुशियों की तैयारियां चल रही थीं, लेकिन दूल्हों के नाम को लेकर उठे विवाद ने दो बहनों की शादी को अचानक चर्चा और तनाव के बीच खड़ा कर दिया.
सहारनपुर में दो मुस्लिम बहनों का निकाह अब कथित विरोध और धमकियों के साये में है. आरोप है कि दूल्हों के हिंदू नाम होने पर कुछ लोग इस रिश्ते का विरोध कर रहे हैं.
इतना ही नहीं, निकाह के लिए बुक किए गए विवाह मंडप के मालिक को फोन कर कार्यक्रम रद्द करने का दबाव बनाने और समारोह के दौरान हंगामा कराने की धमकी भी दी गई है. परेशान दोनों बहनों ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है.
जानकारी के मुताबिक, मामला सहारनपुर के मोहल्ला अनारकली का है. यहां रहने वाली दो सगी बहनों ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनके माता-पिता ने दोनों का रिश्ता दो सगे भाइयों के साथ तय किया है. दोनों युवक मुस्लिम हैं और उनके परिवार में कई पीढ़ियों से हिंदू नाम रखने की परंपरा चली आ रही है.
परिवारों की सहमति से निकाह की तारीख 12 नवंबर निर्धारित की गई थी. इसके लिए मोहल्ला मोहम्मद गौरी स्थित बड़े कब्रिस्तान के पास एक विवाह मंडप भी बुक कराया गया था. निकाह की तैयारियां आगे बढ़ीं तो दूल्हों के नाम को लेकर कुछ लोगों ने आपत्ति जतानी शुरू कर दी.
बहनों का आरोप है कि कुछ लोग नहीं चाहते कि मुस्लिम नाम और पहचान वाले परिवारों में हिंदू नाम रखने वाले युवकों के साथ उनका निकाह हो. इसी विरोध के चलते अब शादी के आयोजन में बाधा डालने की कोशिश की जा रही है.
मामले ने उस समय और गंभीर रूप ले लिया, जब कथित तौर पर एक व्यक्ति ने विवाह मंडप के मालिक को फोन कर निकाह का कार्यक्रम रद्द करने का दबाव बनाया. बहनों का आरोप है कि फोन करने वाले ने निकाह के दिन मंडप में हंगामा कराने की धमकी भी दी.
इस घटना के बाद मंडप मालिक घबरा गया और समारोह आयोजित कराने को लेकर पीछे हटने लगा. इससे दोनों परिवारों की चिंता बढ़ गई है. परिवार के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती तय तारीख पर निकाह का आयोजन कराना है. शादी के कार्ड छप चुके हैं और रिश्तेदारों को भी निमंत्रण दिया जा चुका है.
दोनों बहनों का कहना है कि उनका रिश्ता दोनों परिवारों की सहमति से तय हुआ है और निकाह में किसी बाहरी व्यक्ति को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए. दोनों बहनों ने पुलिस से आशंका जताई है कि यदि निकाह के दिन पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिली तो विरोध करने वाले लोग विवाह मंडप में पहुंचकर हंगामा कर सकते हैं.
उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि 12 नवंबर को निकाह शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था की जाए और मंडप मालिक को धमकी देने वाले व्यक्ति की पहचान कर कार्रवाई की जाए. शिकायत सामने आने के बाद पुलिस ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है.
सीओ शैलेंद्र प्रताप गौतम ने बताया कि दोनों बहनों की शिकायत मिली है. पुलिस को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. विवाह मंडप मालिक को किए गए कथित धमकी भरे फोन की भी जांच कराई जाएगी.
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