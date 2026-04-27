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जेट परीक्षा से फिर सवालों के घेरे में जेपीएससी, हमेशा विवादों से रहा नाता!

रांचीः झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) एक बार फिर सवालों के घेरे में है. 26 अप्रैल को आयोजित झारखंड पात्रता परीक्षा (JET) में सामने आई गंभीर अव्यवस्थाओं ने आयोग की कार्यप्रणाली पर नई बहस छेड़ दी है.

यह परीक्षा विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षण के लिए पात्रता तय करती है, ऐसे में इसकी विश्वसनीयता बेहद अहम मानी जाती है. लेकिन इस बार रांची और बोकारो के कई केंद्रों पर जो हालात देखने को मिले, उन्होंने अभ्यर्थियों को निराश और आक्रोशित दोनों कर दिया.

सबसे बड़ी गड़बड़ी प्रश्नपत्रों की कमी और गुणवत्ता को लेकर सामने आई. बोकारो के सेक्टर-9 स्थित सरदार पटेल पब्लिक स्कूल में शिक्षा विषय के 32 प्रश्नपत्र कम पड़ गए. वहीं रांची के एएसटीबीएस जिला सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में ओड़िया विषय के प्रश्नपत्र पढ़ने योग्य ही नहीं थे.

जेट परीक्षा से फिर सवालों में जेपीएससी! (ETV Bharat)

इन खामियों के चलते दोनों विषयों की परीक्षा रद्द करनी पड़ी. रांची के एचईसी स्थित केराली स्कूल में भी 600 अभ्यर्थियों के लिए बनाए गए केंद्र पर 120 प्रश्नपत्र कम निकले. जिससे परीक्षा शुरू होने में देरी हुई और अभ्यर्थियों को घंटों इंतजार करना पड़ा.

स्थिति इतनी खराब रही कि कुछ केंद्रों पर अभ्यर्थियों को बिना परीक्षा दिए ही लौटना पड़ा. बोकारो में कई परीक्षार्थी धूप में इंतजार करते रहे लेकिन अंत तक प्रश्नपत्र नहीं पहुंचे. वहीं रांची में भूगोल की परीक्षा निर्धारित समय से करीब एक घंटे देर से शुरू हुई. बायोमीट्रिक व्यवस्था का अभाव और पहचान सत्यापन में ढिलाई भी सामने आई, जिससे परीक्षा की पारदर्शिता पर सवाल उठे. केवल प्रबंधन ही नहीं, प्रश्नपत्रों की गुणवत्ता भी विवादों में रही.

नागपुरी विषय के पेपर में कुडुख, संताली, मुंडारी और पंचपरगनिया भाषाओं से जुड़े प्रश्न शामिल कर दिए गए, जबकि व्याकरण और वाक्य संरचना में भी कई त्रुटियां पाई गईं. अंग्रेजी प्रश्नपत्र में दो प्रश्न एक जैसे थे और एक प्रश्न में विकल्प अधूरा था. ओड़िया विषय के प्रश्नपत्र इतने अस्पष्ट थे कि अभ्यर्थी सवाल ही समझ नहीं पाए.

इन गड़बड़ियों का सीधा असर अभ्यर्थियों पर पड़ा है. परीक्षा रद्द होने के कारण उन्हें दोबारा परीक्षा देनी होगी, जिसके लिए अतिरिक्त समय, संसाधन और मानसिक दबाव झेलना पड़ेगा. अभ्यर्थियों का कहना है कि 17 साल बाद आयोजित इस महत्वपूर्ण परीक्षा में भी ऐसी लापरवाही अस्वीकार्य है.