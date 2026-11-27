रांची विश्वविद्यालय के पीएचडी नामांकन में आरक्षण और मेरिट लिस्ट पर विवाद, अभ्यर्थियों ने उठाए सवाल
रांची विश्वविद्यालय के पीएचडी नामांकन लिस्ट में आरक्षित वर्ग के 68 अभ्यर्थियों को अनारक्षित कोटे में चयनित करने का आरोप लगा है. रिपोर्ट- चंदन भट्टाचार्य.
Published : November 27, 2026 at 5:02 PM IST
रांचीः रांची विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2026-27 के पीएचडी नामांकन की जारी मेरिट लिस्ट को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. आरक्षण नियमों के पालन और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर अभ्यर्थियों ने सवाल उठाए हैं. शुक्रवार को कई अभ्यर्थी अपनी शिकायत लेकर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन पहुंचे. वे कुलपति से मिलकर अपनी आपत्तियां रखना चाहते थे, लेकिन अभ्यर्थियों के अनुसार उन्हें कुलपति से मुलाकात करने का मौका नहीं दिया गया. इससे नाराज अभ्यर्थियों ने चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाया.
बेहतर अंक होने के बावजूद कई अभ्यर्थी चयन से बाहर
अभ्यर्थियों का कहना है कि पीएचडी नामांकन की मेरिट लिस्ट में कई स्तर पर अनियमितताएं हुई हैं. उनका आरोप है कि कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया, जबकि निर्धारित योग्यता और बेहतर अंक होने के बावजूद कई अभ्यर्थियों को चयन से बाहर कर दिया गया. आरक्षण व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने गंभीर सवाल खड़े किए हैं. अभ्यर्थियों के मुताबिक, दिव्यांग श्रेणी के आरक्षण के तहत आने वाले उम्मीदवारों का मूल्यांकन भी सामान्य श्रेणी के साथ किया गया है. उनका कहना है कि इससे दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित आरक्षण प्रावधानों की अनदेखी हुई है.
68 अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी में चयनित करने का आरोप
जारी मेरिट लिस्ट में आरक्षण कोटे के आवंटन पर भी आपत्ति जताई गई है. आरोप है कि आरक्षित वर्ग के 68 अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी में चयनित किया गया, जबकि सामान्य वर्ग के सात अभ्यर्थियों को आरक्षित कोटे में जगह दी गई है. अभ्यर्थियों ने सवाल उठाया है कि आखिर किस आधार पर श्रेणियों के बीच सीटों का आवंटन किया गया है. उनका कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन को आरक्षण रोस्टर और चयन प्रक्रिया की स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए.
दूसरे राज्यों के उम्मीदवारों को दिया गयाः स्थानीय अभ्यर्थी
इससे पहले अंग्रेजी विभाग में पीएचडी नामांकन को लेकर भी स्थानीय अभ्यर्थियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से शिकायत की थी. यूजीसी-नेट और जेआरएफ अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दिए जाने तथा पश्चिम बंगाल जैसे दूसरे राज्यों के उम्मीदवारों के चयन को लेकर भी आपत्ति जताई गई थी. स्थानीय अभ्यर्थियों का आरोप था कि इससे झारखंड के विद्यार्थियों के अवसर प्रभावित हो रहे हैं. अभ्यर्थियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से पूरी मेरिट लिस्ट और आरक्षण रोस्टर की समीक्षा कराने की मांग की है. उनका कहना है कि चयन प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच कर विसंगतियों को दूर किया जाए, ताकि योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो सके.
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