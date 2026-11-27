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रांची विश्वविद्यालय के पीएचडी नामांकन में आरक्षण और मेरिट लिस्ट पर विवाद, अभ्यर्थियों ने उठाए सवाल

रांची विश्वविद्यालय में मेरिट लिस्ट पर विवाद ( Etv Bharat )

रांचीः रांची विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2026-27 के पीएचडी नामांकन की जारी मेरिट लिस्ट को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. आरक्षण नियमों के पालन और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर अभ्यर्थियों ने सवाल उठाए हैं. शुक्रवार को कई अभ्यर्थी अपनी शिकायत लेकर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन पहुंचे. वे कुलपति से मिलकर अपनी आपत्तियां रखना चाहते थे, लेकिन अभ्यर्थियों के अनुसार उन्हें कुलपति से मुलाकात करने का मौका नहीं दिया गया. इससे नाराज अभ्यर्थियों ने चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाया.

बेहतर अंक होने के बावजूद कई अभ्यर्थी चयन से बाहर