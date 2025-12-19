ETV Bharat / state

घाघरे वाली छोरी गीत पर विवाद, कलाकारों पर FIR दर्ज करने की मांग, 'स्त्री पूजनीय, किसी भी जाति को ना करें टारगेट'

घागरे वाली छोरी गीत के कलाकारों पर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग ( Etv Bharat )