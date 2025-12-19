ETV Bharat / state

घाघरे वाली छोरी गीत पर विवाद, कलाकारों पर FIR दर्ज करने की मांग, 'स्त्री पूजनीय, किसी भी जाति को ना करें टारगेट'

घागरे वाली छोरी गीत पर विवाद लगातार बढ़ रहा है. प्राथमिकी, इंटरनेट से गाने को हटाने और कार्रवाई की मांग तेज हो गई है.

Ghagare Wali Chhori
घागरे वाली छोरी गीत के कलाकारों पर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग
December 19, 2025

भिवानीः एक और हरियाणवी गीत पर हंगामा गन कल्चर के बाद 'घाघरे वाली छोरी' गीत पर घमासान मचा हुआ है. हरियाणवी गीत घागरे वाली छोरी को लेकर ब्राह्मण समाज और बार एसोसिएशन (आजाद सेना संस्था) में तीव्र रोष व्याप्त है. आजाद सेना संस्था के संस्थापक अध्यक्ष कुलदीप शर्मा और उसकी टीम के सदस्यों ने उपमंडल अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर गाना डिलीट कर गीत से जुड़े कलाकारों और निर्माताओं के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की है. साथ ही आने वाले गानों के लिए सेंसरशिप की व्यवस्था लागू करने की मांग की. दोनों संगठन मांगे पूरी नहीं होने की स्थिति में हाईकोर्ट का रुख करने की बात कही है.

हरियाणवी गानों को लेकर दो सालों से विवादः बीते दो साल से हरियाणा में हरियाणवी गानों को लेकर विवाद हो रहे हैं. पहले गन कल्चर के गानों पर खुद सरकार ने संज्ञान लेकर गानों को डिलीट करवाया था. अब नया विवाद नए गाने पर है, जिसके बोले घाघरे वाली छोरी है. भिवानी के वकीलों और आजाद सेना संस्था ने इस गानों के नारी जाति का अपमान बताकर विरोध जताया है.

घागरे वाली छोरी गीत पर विवाद, कलाकारों पर FIR दर्ज करने की मांग (Etv Bharat)

एसडीएम को ज्ञापन सौंप, प्राथमिकी की मांगः हरियाणवी गीत घागरे वाली छोरी को लेकर ब्राह्मण समाज, बार एसोसिएशन और आजाद सेना संस्था में रोष है. आजाद सेना संस्था के संस्थापक अध्यक्ष कुलदीप शर्मा और उसकी टीम सदस्यों ने SDM को ज्ञापन सौंपकर गीत से जुड़े कलाकारों और निर्माताओं के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की है.

'गाना महिला जाति का अपमान': आजाद सेना संस्था के अध्यक्ष कुलदीप शर्मा और एडवोकेट विनोद तंवर ने कहा कि " ये गाना महिला जाति का अपमान है. इसलिए प्रशासन से इस गाने को डिजिटल कर कलाकारों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग है." साथ ही "प्रशासन से मांग है कि बॉलीवुड की तर्ज पर एक सेंसर बोर्ड हरियाणा में भी हो, ताकि कोई भी कलाकार कोई गलत या आपत्तिजनक गाना ना बना सके."

क्या बोले एसडीएमः एसडीएम महेश कुमार ने बताया कि "आज अधिवक्ताओं ने एक हरियाणवी सॉन्ग पर आपत्ति दर्ज करते हुए कलाकारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन पत्र दिया था, जिसे उपायुक्त को प्रेषित कर दिया है ताकि कार्रवाई हो सके." कभी गन कल्चर, कभी किसी धर्म तो कभी जाति को लेकर हरियाणवी गानों पर सवाल उठते रहे हैं। अब देखना होगा कि इस गाने को लेकर क्या कार्रवाई होती है और इससे बाकी कलाकार क्या सबक लेते हैं.

संपादक की पसंद

