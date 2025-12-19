ETV Bharat / state

पंचायत समिति गठन पर विवाद : नागौर में 250 किसानों पर मुकदमे, विरोध में सद्बुद्धि यज्ञ

बालाजी के बजाय अलाय को पंचायत समिति बनाने की मांग लेकर तीसरे दिन भी धरना जारी.

prayer ceremony for wisdom at the protest site
धरने पर सद्बुद्धि यज्ञ (ETV Bharat Nagaur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 19, 2025 at 3:28 PM IST

नागौर: तीन दिन से जारी धरने में शुक्रवार को उस समय नया मोड़ आ गया, जब धरनारत किसान, ग्रामीण और नेताओं ने सद्बुद्धि यज्ञ शुरू किया. नागौर में अलाय पंचायत समिति बनाने की मांग लेकर अनिश्चितकालीन धरने में सद्बुद्धि यज्ञ किया गया. इधर, नागौर पुलिस ने 250 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया.

पुलिस अधीक्षक मृदुल कछावा ने बताया कि किसानों के साथ जो हुड़दंगी थे, जिन्होंने पुलिस से धक्कामुक्की की और व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की. उनके वीडियो फुटेज के आधार पर नामजद मुकदमे दर्ज किए हैं. 250 लोगों को चिह्नित भी किया है, जिन पर कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया है.

नागौर में सद्बुद्धि यज्ञ (ETV Bharat Nagaur)

सीएम का करेंगे विरोध: कांग्रेस नेता मनीष मिर्धा ने सद्बुद्धि यज्ञ के दौरान मीडिया से कहा कि हम 23 दिसंबर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मेड़ता में विरोध करेंगे. यह बात प्रशासन तक पहुंचने के बाद पुलिस ने 250 लोगों पर मुकदमा किया. 15 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया. हम इन मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं. मिर्धा ने कहा कि हम सीएम के दौरे के दौरान उनका विरोध करेंगे और अपनी मांग मनवाकर रहेंगे.

जयपुर से पर्ची आई और...: कांग्रेस जिलाध्यक्ष हनुमान बांगड़ा ने कहा कि पूंजीपतियों के चक्कर में श्रीबालाजी पंचायत समिति बनाई गई. सरकार पूरी तरह पर्ची पर चल रही है. जयपुर से पर्ची आई और श्रीबालाजी को पंचायत समिति बना दिया जबकि पंचायत समिति बनने का हक अलाय का है. सरकार को समय रहते फैसला बदलना चाहिए वरना नागौर के किसान जयपुर पहुंचते टाइम नहीं लगाएंगे. पुलिस ने दो दिन बाद एफआईआर दर्ज की, जिसका खमियाजा भुगतने को तैयार हैं.

पूंजीपति के लिए पंचायत समिति बनाई: ग्रामीणों ने बताया कि हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे. हमारा रूट तय था. पुलिस ने आनन फानन में रोकने के प्रयास किए. हम तीन दिन से शांति से प्रदर्शन कर रहे है. हम पर मुकदमे किए. सरकार कान खोलकर सुन ले कि हम मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं. ग्रामीणों का आरोप है कि एक पूंजीपति के लिए सरकार ने अलाय के बजाय बीकानेर जिले की सीमा से सटी श्रीबालाजी मे पंचायत समिति बना दिया. इससे अलाय व आसपास के गांवों के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा. पहले अलाय व आसपास के गांव नागौर पंचायत समिति में थे.अब श्रीबालाजी को नई पंचायत समिति बनाने का ग्रामीण विरोध कर रहे हैं.

