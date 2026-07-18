ETV Bharat / state

जगन्नाथ रथ यात्रा की तिथि पर घमासान: काशी के विद्वानों ने कहा- नक्षत्र के अनुसार ही तय होते हैं तिथि

यदि हम धर्मशास्त्र को देखते हैं तो त्योहारों के मानने का निर्णय शास्त्रीय तिथियां के अनुसार ही बताया जाता है. पुरी में जिस तरीके का विवाद शुरू हुआ, यदि हम शास्त्रीय दृष्टि की बात करें तो हम मंदिर समिति के पक्ष में हैं. क्योंकि सनातन धर्म के सभी त्योहार तिथि नक्षत्र के अनुसार ही तय किए जाते हैं.- प्रोफेसर अमित कुमार शुक्ला, अध्यक्ष ज्योतिष विभाग,संस्कृत विश्वविद्यालय

सबके अपने- अपने तर्क: इस मुद्दे पर प्राचीन श्री जगन्नाथ मंदिर समिति और वैश्विक संस्था इस्कॉन (ISKCON) के अपने-अपने तर्क है. शास्त्रीय विद्वान इसे सदियों पुरानी परंपरा और शास्त्रों के खिलाफ बता रहे हैं. इस प्रकार के विवाद भारतीय संस्कृति में जो लोगों की आस्था है उसको चोट पहुंचाते हैं. महाप्रभु जगन्नाथ की रथयात्रा आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथि को होती है.

वाराणसी: धर्म और संस्कृति की नगरी काशी, जहां हर उत्सव शास्त्रों की मर्यादा और पंचांग की गणना से तय होता है, वहां इन दिनों एक नई धार्मिक बहस छिड़ गई है. यह बहस जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर है. प्राचीन श्री जगन्नाथ मंदिर समिति और वैश्विक संस्था इस्कॉन (ISKCON) के बीच रथ यात्रा की तारीखों और नियमों को लेकर विवाद हुआ है.



मुक्ति मंडप सभा का निर्णय ही सर्वमान्य: जगन्नाथ मंदिर अत्यंत प्राचीन है और वहां पर सभी निर्णय उनकी स्थापित मुक्ति मंडप सभा है. उस मुक्ति मंडप परिषद के द्वारा पंचांग का निर्माण सामंत चंद्रशेखर पद्धति से होता है और पूरे वर्ष पर्व का निर्णय उन्हीं के द्वारा लिया जाता है.पुरी के शंकराचार्य भी उसके सदस्य हैं और उनकी सहमति भी ली जाती है.

महाप्रभु एक निश्चित तिथि पर ही नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं इस पर किसी तरीके का कोई विवाद नहीं होना चाहिए. फिर भी अपने-अपने तरीके से लोग इस त्यौहार को मानते हैं लेकिन जो वहां मुक्त मंडप है, उनके द्वारा लिया गया निर्णय ही सर्वमान्य में होना चाहिए.- डॉक्टर मधुसूद, सहायक आचार्य, संस्कृत विश्वविद्यालय



तिथि के अनुसार कालखंड मुहूर्त में परिवर्तन: प्रत्येक शास्त्र में प्रत्येक विधान का एक मुहूर्त है. मुहूर्त काल की एक इकाई है जो बेहद महत्वपूर्ण होती है. आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को चंद्रमा की जो स्थिति है ग्रह चाल है वह दूसरे तिथि के बाद में बदल जाएंगे उनके प्रभाव भी भिन्न हो जाएंगे, यह बेहद सूक्ष्म और वैज्ञानिक हैं.

काशी में तीन दिवसीय आयोजन (Photo Credit: ETV Bharat)

किसी भी निर्धारित पर्व का जो विधान शास्त्रीय अनुसार किया गया है उसे हम लोकाचार के सुविधा के लिए बदलते जा रहे हैं. यह कहीं से भी उचित नहीं है और महाप्रभु की रथ यात्रा पर किसी तरीके का कोई भेद नहीं होना चाहिए.अपनी सुविधा के लिए इन तिथियां के परिवर्तन को करना उचित नहीं है. विद्वान मिलकर निर्णय लेते हैं और सभी को उसे निर्णय को सर्वमान्य मन कर ग्रहण करना चाहिए.- डॉक्टर मधुसूद, सहायक आचार्य, संस्कृत विश्वविद्यालय



काशी के युवा भी कहते हैं कि, इन सब धार्मिक आयोजनों पर कभी भी विवाद की स्थिति नहीं होनी चाहिए. क्योंकि वर्तमान समय में इन्हें सहेजने की जरूरत है सिर्फ मनोरंजन के लिए इन धार्मिक कृतियों को नहीं देखना चाहिए. यह हमारी परंपरा का परिचायक है और हर युवा को इससे जुड़ना बेहद जरूरी है.

यह भी पढ़ें: जगन्नाथ रथ यात्रा 2026: देखिए कैसे आस्था और उल्लास के रंग में डूबे यूपी के शहर

यह भी पढ़ें: जगन्नाथ पुरी जाने से पहले इन बातों को जरूर जान लें, धोखेबाजों के झांसे में न आएं