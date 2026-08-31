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भीलवाड़ा में अटके कांग्रेस के 17 सिंबल, RO ने कहा- देरी से पहुंचे इसलिए किया इनकार...बाड़मेर में उपसभापति का कांग्रेस से इस्तीफा

नारेबाजी से माहौल गरमाया: दूसरी तरफ भाजपा कार्यकर्ताओं को इसकी जानकारी मिली तो वे रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय के समक्ष आ गए. कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की तो कांग्रेस ने जवाब में नारे लगाए. मा​हौल थोड़ी देर गरमा गया. कांग्रेस नेताओं ने आरओ चैंबर में घुसने का प्रयास किया. हालांकि पुलिसकर्मियों ने रोक दिया. आरओ से बातचीत के बाद कांग्रेस नेता जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू के पास पहुंचे एवं बात की.

ऐसे हुआ विवाद: भीलवाड़ा कलेक्ट्रेट में दोपहर 3:00 बजे अचानक विवाद के हालात पैदा हो गए, जब रिटर्निंग अधिकारी (RO) प्रतिभा देवठिया ने कांग्रेस चुनाव प्रभारी की सौंपी सिंबल सूची लेने से मना कर दिया. रिटर्निंग अधिकारी प्रतिभा का कहना था, निर्धारित समय समाप्त होने के बाद सिंबल सूची सौंपी गई है. शहर कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिवराम खटीक ने कहा, वे तय समय में करीब ढाई बजे आरओ कक्ष पहुंच गए थे, लेकिन तब कुछ सिंबल की पूर्ति नहीं हो पाई थी. ऐसे में आरओ ने पास के कमरे में जाकर रिटर्निंग सिंबल में जो नाम थे, उनकी पूर्ति करने को कहा. कांग्रेस पदाधिकारियों ने नाम भर कर सूची सौंपी तो आरओ ने टाइम पूरा होना बता दिया. इससे विवाद हो गया.

भीलवाड़ा नगर निगम समेत जिले की 10 नगर पालिकाओं के चुनाव को लेकर सोमवार को नामांकन पत्र भरने का अंतिम दिन था. निगम एवं पालिकाओं में नामांकन भरने को लेकर प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा व कांग्रेस के साथ ही निर्दलीयों प्रत्याशी भी बड़ी संख्या में निर्वाचन कार्यालय पहुंचे. भीलवाड़ा कलेक्ट्रेट में सुबह 10.30 बजे से प्रत्याशियों की कतार लगने लगी. प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ ढोल-नगाड़ों के साथ पहुंचे. दोपहर 3:00 बजे तक नामांकन का समय पूरा होने के बावजूद निर्वाचन अधिकारियों के समक्ष प्रत्याशियों की भीड़ रही.

इस कारण अब इनके नामांकन निरस्त होने का खतरा हो गया. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस विषय को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी से मिले. साथ ही प्रदेश कांग्रेस को भी अवगत करा दिया.उधर, बाड़मेर में टिकट कटने से नाराज कांग्रेस के चार बार के पार्षद एवं निवर्तमान उप सभापति सुल्तान सिंह इस्तीफा देकर निर्दलीय के रूप में मैदान में उतर गए.

भीलवाड़ा/बाड़मेर: नगर निकाय चुनाव में नामांकन के आखिरी दिन सोमवार को भीलवाड़ा एवं बाड़मेर कलेक्ट्रेट में गहमागहमी रही. भीलवाड़ा जिले के दो कांग्रेस नेताओं के जयपुर में पार्टी मुख्यालय में हुए विवाद का असर सोमवार को नामांकन के अंतिम दिन भी दिखा. भीलवाड़ा नगर निगम के लगभग 17 पार्षद प्रत्याशियों के सिंबल नामांकन दाखिल होने के आखिरी समय दोपहर 3:00 बजे तक निगम निर्वाचन अधिकारी को नहीं सौंपा गया.

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सिंबल सूची पूरी कर रहे थे तो 15 मिनट देरी से पहुंचे: शहर कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिवराम खटीक ने संधू से मुलाकात के बाद कहा, उन्होंने तय समय में सिंबल सूची एवं प्रत्याशियों के नाम आरओ को सौंप दिए थे. उसमें करीब 17 वार्ड के सिंबल का कार्य सूची में अधूरा था, जहां निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि पास के कमरे में बैठकर पूर्ति कर लो. हमने दोपहर 3:15 बजे सिंबल सूची के अनुसार नाम आरओ को सौंपे तो मना कर दिया गया. अध्यक्ष ने प्रशासन पर भाजपा से मिलीभगत का आरोप लगाया. शिवराम ने कहा, आरओ मैडम ने कहा कि आप समय पर नहीं आए इसलिए सिंबल नहीं लिए जाएंगे जबकि उन्होंने ही पहले हमें बाहर से भरकर लाने को कहा था. हमने प्रदेश कांग्रेस के अपने नेतृत्व को इससे अवगत करा दिया है. पार्टी नेतृत्व के आदेश पर आगे कार्रवाई की जाएगी.

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भाजपा में गुटबाजी से इनकार: भीलवाड़ा से भाजपा सांसद दामोदर अग्रवाल ने कहा, हमने सिंबल सौंप दिए. महिला मोर्चा की चार पदाधिकारी ने टिकट नहीं मिलने को लेकर दो दिन पहले नाराजगी जताई. नेतृत्व ने उनकी बात सुनकर जो निर्णय किया, सब मान्य. भीलवाड़ा में भाजपा में कोई गुटबाजी नहीं है. सब एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं. भीलवाड़ा के 70 वार्ड से 1000 आवेदन मिले, लेकिन टिकट तो 70 कार्यकर्ताओं को ही मिला. पार्टी से बगावत कर निर्दलीय लड़ रहे कार्यकर्ताओं को मनाने की पूरी कोशिश करेंगे. इसकी रणनीति तैयार है.

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बाड़मेर में उपसभापति ने छोड़ी कांग्रेस: उधर, बाड़मेर में भाजपा, कांग्रेस और आरएलपी तथा निर्दलीय प्रत्याशियों ने सोमवार को नामांकन पत्र भरे. प्रत्याशी समर्थकों के साथ रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे और रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष पर्चा दाखिल किया. इनमें निवर्तमान सभापति दिलीप माली शामिल हैं. नामांकन दाखिल की अंतिम तिथि होने के चलते कचहरी में सुबह से दोपहर बाद तक मेले सा माहौल रहा. बाड़मेर जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल और पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट ने तहसील और उपखंड कार्यालय पहुंचकर व्यवस्था का जायजा लिया.

अपने अपने दावे: इधर, भाजपा जिलाध्यक्ष अनंतराम विश्नोई ने कहा, बाड़मेर शहर के 55 वार्डों में भाजपा प्रत्याशियों के सिंबल आज आरओ ऑफिस में जमा कराए. बाड़मेर विधायक डॉ प्रियंका चौधरी ने नेतृत्व में यहां नगर परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं. उन्होंने पूर्ण बहुमत के साथ बाड़मेर परिषद में बोर्ड बनाने का दावा किया. विधायक चौधरी ने कहा, 15 साल के कांग्रेस के कुशासन को समाप्त कर भाजपा बोर्ड बनाएगी. कांग्रेस जिलाध्यक्ष लक्ष्मणसिंह गोदारा में कहा, कांग्रेस बाड़मेर नगर परिषद में लगातार चौथी बार बोर्ड बनाएगी. इधर, कांग्रेस ने वार्ड 29 से अलीशा देव सारण को उतारा है, जो यूपीएससी की तैयारी कर रही है.

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टिकट नहीं मिलने पर उप सभापति ने छोड़ी कांग्रेस: इधर कांग्रेस से वार्ड नंबर 01 में टिकट कटने से नाराज चार बार के पार्षद व निवर्तमान उप सभापति सुल्तान सिंह ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता छोड़ दी. उन्होंने जिलाध्यक्ष को त्यागपत्र भेजा. सुल्तान सिंह पूर्व विधायक मेवाराम जैन के गरीबी माने जाते हैं. वे दो बार निर्दलीय और एक बार भाजपा व एक बार कांग्रेस से पार्षद रहे हैंं. फिलहाल निर्दलीय के तौर पर मैदान में हैं.

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