धनबाद की अरलगड़िया पंचायत में लगी स्ट्रीट लाइटों पर विवाद, सात बार बिल भेजने पर मुखिया ने दी सफाई
धनबाद की अरलगड़िया पंचायत में लगी स्ट्रीट लाइटों को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है. ग्रामीणों ने पंचायत पर गंभीर आरोप लगाए हैं. रिपोर्ट-नरेंद्र निषाद
Published : November 25, 2026 at 6:50 PM IST
धनबादः पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट तेज होते ही अब पंचायतों में विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर सवाल उठने लगे हैं. धनबाद की अरलगड़िया पंचायत में स्ट्रीट लाइट लगाने के नाम पर कथित अनियमितता का मामला सामने आया है. ग्रामीणों का आरोप है कि बीसीसीएल के सीएसआर फंड से लगाई गई स्ट्रीट लाइटों को पंचायत का काम बताकर भुगतान कराने की कोशिश की गई.
दावा है कि इसके लिए एक-दो बार नहीं, बल्कि सात बार बिल भेजा गया, लेकिन हर बार भुगतान की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी. हालांकि मुखिया ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे वर्ष 2018-19 के पुराने बकाया भुगतान का मामला बताया है.
अरलगड़िया पंचायत के ग्रामीणों का आरोप
पंचायत चुनाव की आहट के साथ ही गांवों में विकास कार्यों का हिसाब-किताब भी सामने आने लगा है. तस्वीर धनबाद के अरलगड़िया पंचायत की है. यहां लगी स्ट्रीट लाइटों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत क्षेत्र में दिखाई दे रही कई स्ट्रीट लाइटें बीसीसीएल के सीएसआर फंड से लगाई गई हैं, लेकिन इन्हीं लाइटों के नाम पर पंचायत की ओर से भुगतान के लिए बार-बार बिल भेजा गया. बताया जा रहा है कि सात बार भुगतान का प्रयास हुआ, लेकिन विभाग ने हर बार बिल को अस्वीकृत कर दिया. अब सवाल उठ रहा है कि आखिर जब लाइटें सीएसआर फंड से लगाई गई हैं, तो पंचायत की ओर से भुगतान का दावा किस आधार पर किया जा रहा था?
स्थानीय ग्रामीण दीपक कुमार सिंह का आरोप है कि पंचायत में करीब 220 स्ट्रीट लाइटें लगाने की बात कही गई थी, लेकिन जमीनी स्तर पर सभी लाइटें नहीं लगाई गईं. उनका दावा है कि जो लाइटें दिखाई दे रही हैं, उनमें से कई बीसीसीएल के सीएसआर फंड से लगाई गई हैं. ग्रामीणों ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और यदि गड़बड़ी साबित होती है तो जिम्मेदार लोगों पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है.
मुखिया ने दी सफाई
वहीं, इन आरोपों पर अरलगड़िया पंचायत के मुखिया शुभम सिंह ने अपनी सफाई दी है. उनका कहना है कि वर्ष 2018-19 में पंचायत में 220 स्ट्रीट लाइटें लगाई गई थीं. ये लाइटें 14वें वित्त आयोग की राशि से लगाई गई थी. इसके एवज में करीब 3 लाख 55 हजार रुपये का भुगतान बकाया रह गया था. बाद में 14वें वित्त आयोग की योजना बंद होने और 15वें वित्त आयोग की राशि शुरू होने के कारण पुराना भुगतान अटक गया. मुखिया के मुताबिक, बकाया राशि के भुगतान के लिए विभागीय निर्देश मिलने के बाद कई बार वाउचर भेजे गए, लेकिन पंचायत खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने और कुछ रकम होल्ड रहने के कारण भुगतान नहीं हो सका.
मुखिया ने यह भी स्पष्ट किया कि बीसीसीएल के सीएसआर फंड से लगाई गई स्ट्रीट लाइटें अलग हैं और पंचायत की ओर से भुगतान के लिए भेजे गए बिल का उनसे कोई संबंध नहीं है. उन्होंने ग्रामीणों के आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि यह किसी नई स्ट्रीट लाइट की खरीद या स्थापना का भुगतान नहीं, बल्कि वर्ष 2018-19 के काम का पुराना बकाया है. ऐसे में अब इस पूरे मामले में असली स्थिति विभागीय दस्तावेजों और भुगतान से जुड़े अभिलेखों की जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी.
फिलहाल पंचायत चुनाव से पहले अरलगड़िया पंचायत में स्ट्रीट लाइट का यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है. एक तरफ ग्रामीण भुगतान के प्रयासों पर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुखिया इसे पुराने बकाये का मामला बता रहे हैं. अब देखना होगा कि संबंधित विभाग जांच में क्या तथ्य सामने लाता है और इस विवाद का पटाक्षेप कब होता है.
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