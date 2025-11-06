ETV Bharat / state

ऑनलाइन गेमिंग रोकने पर विवाद, भाजपा नेता पर व्यापारी को धमकाने का आरोप, मुकदमा दर्ज

कोटा में एक भाजपा नेता पर थानाधिकारी और डीएसपी को खास बताकर धमकाने का मामला दर्ज हुआ है.

BJP leader accused of threatening
किशोरपुरा थाना, कोटा (ETV Bharat Kota)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 6, 2025 at 8:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोटा: भाजपा नेता पर एक व्यक्ति को धमकाने का मामला सामने आया है. जिसमें उसने पुलिस उप अधीक्षक और थानाधिकारी को अपना खास बताते हुए धमकाया था. इस मामले में कोटा शहर की किशोरपुरा थाना पुलिस ने भाजपा नेता और एक अन्य पर मुकदमा दर्ज किया है. इस मामले में जिस शख्स को धमकाया था, उसकी शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है.

किशोरपुरा थाना अधिकारी भूरी सिंह का कहना है कि उन्होंने मुकेश छाबड़िया के एसपी ऑफिस को दिए गए परिवाद के बाद 4 नवम्बर को मुकदमा दर्ज किया है. इसमें उसने भाजपा नेता और एक ई-मित्र संचालक पर आरोप लगाए हैं. दोनों के खिलाफ धमकाने का मुकदमा दर्ज किया गया है. उन्होंने बताया कि वो फिलहाल छुट्टी पर हैं, लेकिन इस मामले में आगे की कार्रवाई के लिए परिवादी से सबूत एकत्र किए जा रहे हैं.

इसे भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग कानून पर केंद्र से मांगा जवाब, 26 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

इस मामले में परिवादी मुकेश छाबड़िया का कहना है कि ई-मित्र संचालक ऑनलाइन गेम संचालित करने का काम करता है. यह क्रिकेट और अन्य ऑनलाइन गेमिंग का कार्य है, जिसमें पैसे का नुकसान भी होता है. उसका छोटा भाई भी इस बुरी लत से प्रभावित हो गया है, इसीलिए उसने ई-मित्र संचालक को इस कार्य को नहीं करने के लिए आगाह किया था और इसी बात को लेकर विवाद हुआ था. मुकेश छाबड़िया का यह भी आरोप है कि फोन पर भाजपा नेता ने गाली-गलौज की. इसके साथ ही सोशल मीडिया मैसेज के जरिए धमकाने का आरोप लगाया है.

सोशल मीडिया से शुरू हुआ था विवाद: मुकेश छाबड़िया ने यह भी आरोप लगाया है कि सोशल मीडिया पर ई-मित्र संचालक ने कुछ उल्टा-सीधा लिख दिया था, जिसके बाद उसने भी जवाब देते हुए लिख दिया था. इसके बाद ई-मित्र संचालक किशोरपुरा थाने में उसके खिलाफ परिवाद दे दिया, जिस पर उसे शांति भंग की धाराओं में पाबंद किया गया है. परिवादी ने इस मामले में यह भी आरोप लगाया है कि इन लोगों से उसे जान-माल का खतरा है और साथ ही झूठे केस में भी फंसाने का अंदेशा जताया हैं.

TAGGED:

ऑनलाइन गेमिंग रोकने पर विवाद
बीजेपी नेता पर धमकी देने का आरोप
SOCIAL MEDIA CONTROVERSY
KISHORPURA POLICE STATION
BJP LEADER ACCUSED OF THREATENING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

31 दिसंबर तक आधार से लिंक नहीं किया तो बंद हो जाएगा आपका PAN कार्ड

जानिए पीएम मोदी ने विश्व विजेता टीम के साथ की क्या बात? देखिए दिल छू लेने वाला ये वीडियो

क्या आपको भी खाना खाते ही शौच के लिए भागना पड़ता है टॉयलेट? तो जरूर पढ़ें ये खबर और जानें कारण

Tesla की चार इलेक्ट्रिक मोटरों से ज्यादा ताकतवर है यह छोटी मोटर, जानें देती है कितना पावर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.