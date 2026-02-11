ETV Bharat / state

जैसलमेर में सोलर प्रोजेक्ट पर विवाद : खेजड़ी पेड़ों की कटाई के आरोप, धरने पर बैठे ग्रामीण

ग्रामीणों की मांग है कि मौके पर पेड़ों की गिनती कराई जाए और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो.

खेजड़ी पेड़ों की कटाई का विरोध
खेजड़ी पेड़ों की कटाई का विरोध (सौजन्य : डूंगरसिंह - ग्रामीण)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 11, 2026 at 12:35 PM IST

2 Min Read
जैसलमेर : जिले के फतेहगढ़ उपखंड के कोढ़ा गांव में एक निजी सौर ऊर्जा कंपनी पर खेजड़ी पेड़ों की कटाई का आरोप लगा है. ग्रामीणों और पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि रेगिस्तान की पहचान माने जाने वाले पुराने खेजड़ी पेड़ों को नुकसान पहुंचाया गया है, जिससे इलाके में आक्रोश फैल गया. घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण और पर्यावरण प्रेमी मौके पर पहुंचे.

पुलिस पहुंची मौके पर, हालात संभालने का प्रयास : लोगों ने कंपनी के खिलाफ विरोध जताते हुए मुख्य द्वार पर धरना शुरू कर दिया. ग्रामीणों की मांग है कि मौके पर पेड़ों की गिनती कराई जाए और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो. स्थिति को देखते हुए झिनझिनयाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास किया. थाना प्रभारी सुमेर सिंह ने कहा कि खेजड़ी के केवल दो पेड़ काटे गए हैं और वे भी करीब चार महीने पुराने थे, जबकि बाकी पेड़ अन्य प्रजाति के बताए जा रहे हैं.

धरने पर बैठे ग्रामीण (वीडियो ईटीवी भारत जैसलमेर)

पर्यावरण प्रेमियों ने जताई नाराजगी : पर्यावरण कार्यकर्ता भाखरराम विश्नोई का कहना है कि काटे गए पेड़ काफी पुराने दिखाई दे रहे हैं. उनका कहना है कि यह सिर्फ पेड़ों की कटाई नहीं बल्कि पर्यावरण और स्थानीय आस्था से जुड़ा मुद्दा है. मनोज विश्नोई ने दोषियों पर केस दर्ज होने और कंपनी पर जुर्माना लगाने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है. ग्रामीणों का कहना है कि सौर ऊर्जा परियोजनाओं के नाम पर स्थानीय वनस्पतियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है. उन्होंने प्रशासन से इस मामले में कार्रवाई की मांग की है.

