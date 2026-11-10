डीयू के असिस्टेंट प्रोफेसर को नौकरी से हटाने पर विवाद, राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग
असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. रविकिरण को नौकरी से हटाने के फैसले के खिलाफ शिक्षकों के संगठन FEDCUTA ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से हस्तक्षेप की मांग की.
Published : November 10, 2026 at 2:51 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. सरीपल्ली वी. रविकिरण को नौकरी से हटाए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. देशभर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के संगठन FEDCUTA ने इस फैसले के खिलाफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है. संगठन ने शिक्षक को हटाने के आदेश को नियमों के खिलाफ बताते हुए इसकी समीक्षा करने की अपील की है.
दो साल की प्रोबेशन अवधि को लेकर सवाल
डॉ. रविकिरण ने 29 फरवरी 2024 को दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यभार संभाला था. विश्वविद्यालय ने 30 अक्टूबर 2026 को उन्हें नौकरी से हटाने का आदेश जारी किया. FEDCUTA का कहना है कि विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार प्रोबेशन अवधि अधिकतम दो साल हो सकती है, जो 28 फरवरी 2026 को पूरी हो चुकी थी. ऐसे में उनकी सेवा की पुष्टि हो जानी चाहिए थी.
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कुलपति की भूमिका पर भी उठाए सवाल
संगठन ने शिक्षक को हटाने के फैसले में कुलपति की मंजूरी पर भी सवाल उठाए हैं. FEDCUTA का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने नियमों और अध्यादेशों का पालन नहीं किया. संगठन ने यह भी कहा कि शिक्षक के खिलाफ पहले कदाचार के आरोपों को लेकर आरोपपत्र, जांच और कारण बताओ नोटिस की प्रक्रिया अपनाई गई थी.
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राष्ट्रपति से आदेश रद्द करने की अपील
FEDCUTA के अध्यक्ष सैयद अख्तर हुसैन ने राष्ट्रपति से दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम, 1922 की धारा 7-ए (7) के तहत हस्तक्षेप कर आदेश रद्द करने की मांग की है. संगठन का आरोप है कि शिक्षक के अकादमिक विचारों से असहमति के कारण उनके खिलाफ कार्रवाई की गई. सचिव बिमलेंदु तीर्थंकर ने भी मामले की जांच कर शिक्षक को न्याय दिलाने की अपील की है.
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