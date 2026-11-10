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डीयू के असिस्टेंट प्रोफेसर को नौकरी से हटाने पर विवाद, राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग

दिल्ली विश्वविद्यालय ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. सरीपल्ली वी. रविकिरण को नौकरी से हटाए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. देशभर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के संगठन FEDCUTA ने इस फैसले के खिलाफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है. संगठन ने शिक्षक को हटाने के आदेश को नियमों के खिलाफ बताते हुए इसकी समीक्षा करने की अपील की है.