नकली देवता के बाद नया अखाड़े में नकली गणेश दास का विवाद गहराया, सामने आए गणेश दास ने खुद को बताया असली
हरिद्वार में नया अखाड़ा में असली और नकली गणेश दास को लेकर विवाद गहरा गया है. एक ओर गणेश दास को खुद को असली बताया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 2, 2026 at 11:12 AM IST
हरिद्वार: कुंभ मेले से पहले नया उदासीन अखाड़े की आपसी गुटबाजी के बीच नया मोड़ आ गया है. अखाड़े में अभी तक असली और नकली देवता का ही विवाद चल रहा था कि अब असली नकली संत का विवाद गहरा गया है. अखाड़ा परिषद के महानिर्वाणी गुट ने कनखल स्थित नया अखाड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक संत गणेश दास को मीडिया के सामने पेश किया. पंजाब से आए गणेश दास को नकली गणेश दास बताया और दावा किया कि अखाड़े का निष्कासित सचिव जो खुद को गणेश बता रहा है, वो नकली गणेश दास है. उसके द्वारा लगाए गए आरोप झूठे और निराधार हैं. इस दौरान महानिर्वाणी गुट वाली अखाड़ा परिषद से जुड़े साधु संत भी मौजूद रहे.
नया अखाड़े के मुखिया महंत श्रीमहंत भगतराम महाराज ने आरोप लगाया कि, जो गणेश दास खुद को अखाड़े का सचिव कहते आए हैं, वो नकली गणेश दास हैं. असली गणेश दास उनके पास आ चुके हैं. वे 1988 से अखाड़े से जुड़े हुए हैं. नकली गणेश दास कश्मीर सिंह हैं, उससे पूछना चाहिए कि उन्हें कब अखाड़े का सचिव बनाया गया है? तो सब सच सामने आ जाएगा.
वहीं खुद को असली गणेश दास बताने वाले संत ने भी आरोप लगाया कि खुद को गणेश दास बताने वाला फर्जी गणेश दास है. उसने कई संतों के साथ धोखाधड़ी की है. उसके ऊपर कई गंभीर मुकदमे चल रहे हैं। वो कभी गणेश दास तो कभी कश्मीर सिंह बनकर सबको धोखा देता है.
अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष एवं महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव श्रीमहंत रविंद्रपुरी महाराज ने कहा कि, नया अखाड़े का मुख्यालय हरिद्वार में है, यहां उनके ईष्ट देवता भगवान श्रीचंद की प्रतिमाएं सुरक्षित है. नियमित रूप से अखाड़े में मुख्यालय में असली देवता की पूजा पाठ होती है.
वहीं निरंजनी गुट वाली अखाड़ा परिषद के महामंत्री और जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक श्रीमहंत हरि गिरी महाराज ने असली नकली गणेश दास के विवाद के बाद अपना पक्ष रखा और कहा कि इस मामले को लेकर उनके द्वारा पहले ही जांच बैठा दी गई थी. इस मामले की पुलिस, न्यायिक और प्र जांच भी होनी चाहिए. जांच के बाद सब पता चल जाएगा कि कौन असली है और कौन नकली गणेश दास है.
गौर हो कि गणेश दास पंजाब से आए वही संत हैं जिन्होंने कुछ दिनों पहले नया अखाड़ा के दूसरे गुट पर नकली देवताओं को कुंभ में स्नान कराने और नकली देवता की पूजा करने का आरोप लगाया था. साथ ही निरंजनी गुट वाली अखाड़ा परिषद को समर्थन दिया था. अब खुद को असली गणेश दास बताने वाले संत ने महानिर्वाणी गुट वाली अखाड़ा परिषद को समर्थन दिया है. नया अखाड़ा में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता की है.
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