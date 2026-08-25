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17वीं बार राम रहीम को पैरोल पर विवाद, पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति ने सरकार के निर्णय पर उठाये सवाल

डेरा प्रमुख बाबा राम रहीम को 21 दिन की पैरोल मिलने के बाद अंशुल छत्रपति ने सरकार के निर्णय पर उठाये सवाल.

CONTROVERSY ON RAM RAHIM PAROLE
पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के पुत्र अंशुल छत्रपति (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 25, 2026 at 2:26 PM IST

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सिरसा: हरियाणा के सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को 21 दिन की फरलो मिलने के बाद एक बार फिर से उनकी रिहाई को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं. विभिन्न आपराधिक मामलों में रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहा राम रहीम को पैरोल दिए जाने पर पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति ने प्रदेश सरकार और कानून की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं. अंशुल छत्रपति ने आरोप लगाया कि आखिर प्रदेश सरकार राम रहीम पर किस वजह से बार-बार मेहरबान हो रही है और उसे लगातार पैरोल और फरलो का लाभ क्यों मिल रहा है?

'सरकार बताये किन आधारों पर राम रहीम को बार-बार मिल रहा है पैरोल': सिरसा में मीडिया से बातचीत करते हुए अंशुल छत्रपति ने कहा कि "राम रहीम एक सजायाफ्ता और आदतन अपराधी है. उसके खिलाफ कई गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं और कुछ मामले अभी भी अदालतों में विचाराधीन हैं. ऐसे में उसे बार-बार जेल से बाहर आने की अनुमति दिए जाने पर आपत्ति जाहिर की जा रही है. अंशुल छत्रपति ने कहा कि प्रदेश सरकार और प्रशासन को इस पूरे मामले में पारदर्शिता बरतनी चाहिए और बताया जाना चाहिए कि किन आधारों पर राम रहीम को बार-बार पैरोल और फरलो दी जा रही है."

17वीं बार राम रहीम को पैरोल पर विवाद (ETV Bharat)

'साध्वियों से दुष्कर्म के मामलों में अदालत ठहरा चुका है दोषी': अंशुल छत्रपति ने कहा कि "राम रहीम इस समय रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहा है. साध्वियों से दुष्कर्म के मामलों में उसे अदालत द्वारा दोषी ठहराया जा चुका है और वह सजा भुगत रहा है. इसके अलावा पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड सहित अन्य मामलों में भी उसे सजा सुनाई जा चुकी है. इतने गंभीर मामलों में दोषी व्यक्ति को लगातार जेल से बाहर आने का अवसर मिलना कानून की प्रक्रिया और उसके समान रूप से लागू होने पर सवाल खड़े करता है."

'पैरोल के कानूनी प्रावधानों का कड़ाई से पालन होना चाहिए': उन्होंने कहा कि "आम कैदियों और प्रभावशाली लोगों के मामलों में कानून का व्यवहार एक जैसा दिखाई देना चाहिए. यदि कोई व्यक्ति गंभीर अपराधों में सजा काट रहा है तो उसकी पैरोल और फरलो के मामलों में सभी कानूनी प्रावधानों और शर्तों का कड़ाई से पालन होना चाहिए. मामले में बार-बार रिहाई मिलने से पीड़ित पक्ष और आम जनता के बीच कई तरह के सवाल पैदा होते हैं."

'पैरोल को लेकर सरकार को पूरी सावधानी बरतनी चाहिए': अंशुल छत्रपति ने राम रहीम को आदतन अपराधी बताते हुए कहा कि "उसके खिलाफ सिर्फ एक मामला नहीं बल्कि कई गंभीर आपराधिक मामले रहे हैं." उन्होंने कहा कि "सुप्रीम कोर्ट में भी राम रहीम से जुड़े मामलों की सुनवाई और कानूनी प्रक्रिया चल रही है. ऐसे में उसकी पैरोल को लेकर संबंधित विभागों और सरकार को पूरी सावधानी बरतनी चाहिए." उन्होंने साधुओं को नपुंसक बनाए जाने से जुड़े मामले का भी जिक्र किया.

अदालती सुनवाई के बीच पैरोल पर उठाया सवालः अंशुल छत्रपति के कहा कि यह "मामला अभी अदालत में विचाराधीन है और इसकी कानूनी प्रक्रिया पूरी होना बाकी है. जब किसी व्यक्ति के खिलाफ ऐसे गंभीर मामलों में अदालती सुनवाई चल रही हो और वह अन्य मामलों में पहले से सजा काट रहा हो तब उसे मिलने वाली रियायतों को लेकर विशेष सतर्कता जरूरी है."

पीड़ितों के परिवारों में असंतोष हो सकता है पैदा: अंशुल छत्रपति ने आरोप लगाया कि "राम रहीम को बार-बार जेल से बाहर भेजने के पीछे उसे स्थायी रूप से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है." उन्होंने कहा कि "यह केवल एक राजनीतिक या प्रशासनिक मामला नहीं है, बल्कि कानून और न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता से जुड़ा सवाल है. उनके अनुसार यदि किसी सजायाफ्ता व्यक्ति को लगातार पैरोल और फरलो मिलती रहे तो इससे पीड़ितों के परिवारों में भी निराशा और असंतोष पैदा हो सकता है."

उन्होंने कहा कि पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में न्याय पाने के लिए उनके परिवार को लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी. कई वर्षों तक चली इस कानूनी प्रक्रिया के बाद दोषियों को सजा मिली है. ऐसे में जब दोषी व्यक्ति बार-बार जेल से बाहर आता है तो पीड़ित परिवार के मन में स्वाभाविक रूप से सवाल उठते हैं. अंशुल छत्रपति ने कहा कि न्याय केवल सजा सुनाने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरी न्यायिक और कानूनी प्रक्रिया में पीड़ित पक्ष के अधिकारों और भावनाओं का भी ध्यान रखा जाना चाहिए.

'प्रदेश सरकार को इस विषय पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए': अंशुल छत्रपति ने कहा कि वह कानून और संविधान पर भरोसा रखते हैं, लेकिन राम रहीम को मिलने वाली पैरोल और फरलो के मामलों में पारदर्शिता बेहद जरूरी है. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर किन परिस्थितियों और किस आधार पर बार-बार फरलो दी जा रही है. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को इस विषय पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए ताकि आम लोगों के मन में किसी तरह का संदेह न रहे. उन्होंने यह भी कहा कि कानून सभी नागरिकों के लिए समान होना चाहिए. किसी व्यक्ति की सामाजिक, धार्मिक या राजनीतिक पहचान के आधार पर कानून के प्रावधानों में किसी प्रकार की विशेष रियायत का संदेश नहीं जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि यदि कोई सामान्य कैदी गंभीर अपराध में सजा काट रहा होता है तो उसके मामले में भी वही नियम लागू होने चाहिए, जो किसी प्रभावशाली व्यक्ति के मामले में लागू होते हैं.

अंशुल छत्रपति ने पूरे मामले का संज्ञान लेने की अदालत से की अपीलः अंशुल छत्रपति ने अदालतों से भी इस पूरे मामले का संज्ञान लेने की अपील की. उन्होंने कहा कि राम रहीम को बार-बार मिलने वाली पैरोल और फरलो के रिकॉर्ड और परिस्थितियों पर नजर रखी जानी चाहिए. अदालत को यह देखना चाहिए कि कहीं कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है और सभी नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं. राम रहीम के खिलाफ गंभीर अपराधों में अदालतें अपना फैसला दे चुकी हैं और कुछ अन्य मामले अभी न्यायालयों में लंबित हैं. इसलिए उसकी रिहाई से संबंधित हर निर्णय कानूनी मानकों के आधार पर होना चाहिए.

जेल से बाहर निकालने के लिए राम रहीम को लगातार कर रहे हैं प्रयासः अंशुल छत्रपति ने कहा कि इस तरह के मामलों में सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि उनका हर फैसला जनता के बीच कानून व्यवस्था और न्याय प्रणाली की छवि को प्रभावित करता है. अंशुल छत्रपति ने आरोप लगाया कि राम रहीम को लगातार जेल से बाहर निकालने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं. यदि यह केवल कानूनी अधिकारों के तहत हो रहा है तो सरकार को स्पष्ट रूप से इसकी जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए. लेकिन यदि किसी प्रकार का विशेष व्यवहार किया जा रहा है तो यह गंभीर चिंता का विषय है.

पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड परिवार ने वर्षों तक किया संघर्षः पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में परिवार ने वर्षों तक न्याय के लिए संघर्ष किया और अदालत के फैसले के बाद दोषियों को सजा मिली है. ऐसे में परिवार चाहता है कि न्यायिक फैसलों और सजा की प्रक्रिया का सम्मान किया जाए. राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिलने के बाद एक बार फिर उसकी जेल से बाहर रहने की अवधि और कानूनी प्रावधानों को लेकर राजनीतिक एवं सामाजिक स्तर पर चर्चा तेज हो गई है. अंशुल छत्रपति के सवालों ने इस मुद्दे को फिर से सुर्खियों में ला दिया है. अब देखना होगा कि प्रदेश सरकार, प्रशासन और संबंधित विभाग इन सवालों पर क्या स्पष्टीकरण देते हैं.

'राम रहीम के मामले में कानून की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए': फिलहाल अंशुल छत्रपति का कहना है कि "राम रहीम के मामले में कानून की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए." उन्होंने अदालत से भी इस मामले को लेकर संज्ञान लेने की मांग की है. साथ ही उन्होंने कहा कि गंभीर अपराधों में सजा काट रहे किसी भी व्यक्ति को मिलने वाली पैरोल और फरलो के मामले में नियमों का सख्ती से पालन होना चाहिए. अंशुल छत्रपति ने दोहराया कि उनका भरोसा न्यायपालिका पर है और वह चाहते हैं कि कानून सभी के लिए समान रूप से लागू हो. उनका कहना है कि राम रहीम को बार-बार मिलने वाली रिहाई की अनुमति पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए. क्योंकि मामला केवल 21 दिन की पैरोल का नहीं है, बल्कि इससे जुड़े कानून, न्याय, पीड़ितों के अधिकार और व्यवस्था की विश्वसनीयता का भी है.

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