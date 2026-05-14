ETV Bharat / state

PLFI के ‘राजेश’ पर सस्पेंस! पुलिस ने जिसे बताया उग्रवादी, संगठन ने कहा- उससे कोई लेना-देना नहीं

खूंटी में पुलिस द्वारा गिरफ्तार नक्सली को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है.

Controversy over Police Arrested of PLFI Member Rajesh Mahto in Khunti
सांकेतिक तस्वीर (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 14, 2026 at 4:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची/खूंटीः जिला पुलिस द्वारा पीएलएफआई के सक्रिय सदस्य के तौर पर गिरफ्तार किए गए राजेश महतो उर्फ राजेश यादव उर्फ मोहन कुमार को लेकर अब नया विवाद खड़ा हो गया है.

एक ओर पुलिस उसे उग्रवादी संगठन का सक्रिय सदस्य बताते हुए हथियार बरामदगी और कई घटनाओं में संलिप्तता का दावा कर रही है. वहीं दूसरी ओर पीएलएफआई की ओर से जारी एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि गिरफ्तार व्यक्ति का संगठन से कोई संबंध नहीं है.

जानकारी देते खूंटी एसपी (ETV Bharat)

एसपी ने राजेश यादव की गिरफ्तारी का किया था दावा

दरअसल, 13 मई को खूंटी एसपी ऋषभ गर्ग ने दावा किया था कि कर्रा थाना कांड संख्या 33/26 के प्राथमिक अभियुक्त और पीएलएफआई के सक्रिय सदस्य राजेश महतो को खूंटी-तिरला मार्ग पर निर्माणाधीन बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार किया गया है. पुलिस के मुताबिक आरोपी लेवी वसूली, धमकी, आगजनी और फायरिंग जैसी घटनाओं में शामिल रहा है. उसकी निशानदेही पर एक देसी पिस्तौल, दो जिंदा कारतूस, उग्रवादी पर्चे और मोबाइल फोन बरामद करने की बात कही गई थी.

गिरफ्तारी के कुछ घंटे बाद आया PLFI का पर्चा

हालांकि, खबर प्रकाशित होने के कुछ घंटों बाद पीएलएफआई की ओर से एक प्रेस रिलीज जारी कर पुलिस के दावे को गलत बताया गया. खुद को पीएलएफआई का “जोनल कमांडर” बताने वाले राजेश यादव नामक व्यक्ति ने पर्चे में कहा कि जिस व्यक्ति को पुलिस ने संगठन का जोनल कमांडर बताकर गिरफ्तार किया है, उसका पीएलएफआई से कोई संबंध नहीं है. पीएलएफआई का कोई भी सदस्य गिरफ्तार नहीं हुआ है.

एसपी बोले- उग्रवादी अक्सर बदलते हैं नाम

इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए खूंटी एसपी ऋषभ गर्ग ने कहा कि उन्हें भी इस प्रेस रिलीज की जानकारी मिली है. उन्होंने कहा कि गिरफ्तार व्यक्ति ने खुद अपना नाम राजेश महतो उर्फ राजेश यादव उर्फ मोहन कुमार बताया है. एसपी ने कहा कि उग्रवादी संगठनों से जुड़े लोग अक्सर छद्म नामों का इस्तेमाल करते हैं.

ऐसे में यह कहना फिलहाल मुश्किल है कि गिरफ्तार व्यक्ति ही संगठन का जोनल कमांडर है या फिर प्रेस रिलीज जारी करने वाला व्यक्ति असली कमांडर है. उन्होंने कहा कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और पर्चा जारी करने वाले की भी तलाश शुरू कर दी गई है. साथ ही उन्होंने उग्रवादी गतिविधियों में शामिल लोगों से मुख्यधारा में लौटने की अपील की.

इसे भी पढ़ें- PLFI का सक्रिय सदस्य राजेश महतो गिरफ्तार, जंगी और टू इन मी एप से चला रहा था नेटवर्क

इसे भी पढ़ें- खूंटी पुलिस एक्शन मोड में, PLFI नेटवर्क, अफीम तस्करी और अवैध लकड़ी कारोबार पर बड़ी चोट

इसे भी पढ़ें- PLFI एरिया कमांडर हाबिल मुंडू उर्फ प्रफुल्ल मुंडू ने किया सरेंडर, एक लाख का था ईनाम

TAGGED:

ACTION AGAINST NAXALITES
खूंटी एसपी ऋषभ गर्ग
CONTROVERSY ON ARREST OF RAJESH
POLICE ARRESTED OF PLFI MEMBER
NAXALITE ARRESTED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.