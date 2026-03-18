ETV Bharat / state

पीएचडी डिग्री में ‘विषय’ गायब, रांची यूनिवर्सिटी के फॉर्मेट पर उठे बड़े सवाल

रांची: पीएचडी डिग्री किसी भी शोधार्थी की अकादमिक पहचान का सबसे अहम दस्तावेज होती है. यही डिग्री यह तय करती है कि शोधार्थी ने किस विषय में विशेषज्ञता हासिल की है. लेकिन जब उसी डिग्री में विषय का जिक्र ही न हो, तो सवाल उठना लाजिमी है. रांची यूनिवर्सिटी इन दिनों इसी मुद्दे को लेकर चर्चा में है, जहां पीएचडी डिग्री के फॉर्मेट को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

दरअसल, रांची यूनिवर्सिटी द्वारा दी जा रही पीएचडी डिग्री में विषय (सब्जेक्ट) का उल्लेख नहीं होता, बल्कि केवल संकाय (फैकल्टी) का नाम लिखा जाता है. यानी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इन सोशल साइंस या इन साइंस जैसे व्यापक शब्द तो होते हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं होता कि शोधार्थी ने राजनीति विज्ञान, बॉटनी, इतिहास या किसी अन्य विषय में शोध किया है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह फॉर्मेट न सिर्फ अधूरा है, बल्कि शोधार्थियों के लिए व्यावहारिक मुश्किलें भी पैदा कर रहा है.

रांची विश्वविद्यालय में पीएचडी डिग्री पर विवाद (ETV Bharat)

राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों में स्थिति इससे अलग है. वहां पीएचडी डिग्री में विषय का स्पष्ट उल्लेख किया जाता है, जैसे डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इन केमिस्ट्री या इन पॉलिटिकल साइंस. इससे उम्मीदवार की विशेषज्ञता स्वतः स्पष्ट हो जाती है और उसे अतिरिक्त प्रमाण देने की जरूरत नहीं पड़ती. लेकिन रांची यूनिवर्सिटी के स्कॉलरों को हर जगह अपनी योग्यता साबित करने के लिए अलग से दस्तावेज जुटाने पड़ रहे हैं.

केस स्टडी 1:

सोशल साइंस संकाय से पीएचडी करने वाले एक अभ्यर्थी विराट सिंह ने दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए इंटरव्यू दिया. इंटरव्यू बोर्ड ने जब डिग्री देखी, तो विषय का उल्लेख न होने पर सवाल उठाए. अभ्यर्थी को तुरंत अतिरिक्त प्रमाण के रूप में थीसिस और विश्वविद्यालय से जारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना पड़ा, तब जाकर उनकी स्थिति स्पष्ट हो सकी.

केस स्टडी 2:

साइंस संकाय के एक शोधार्थी अवधेश ने राष्ट्रीय स्तर की रिसर्च परियोजना में आवेदन किया. स्क्रीनिंग के दौरान यह सवाल उठा कि उनका शोध क्षेत्र बॉटनी है या जूलॉजी. डिग्री में स्पष्ट जानकारी न होने के कारण आवेदन प्रक्रिया अटक गई और उन्हें विश्वविद्यालय से अलग से विषय-प्रमाण पत्र बनवाना पड़ा, जिससे समय और अवसर दोनों प्रभावित हुए.