PESA कानून पर संग्राम! खूंटी में ग्राम प्रधान को नोटिस से भड़का विवाद
खूंटी जिला में पेसा कानून को लेकर विवाद सामने आया है.
Published : May 5, 2026 at 6:43 PM IST
रांची/खूंटीः झारखंड के खूंटी जिला में पेसा कानून को लेकर प्रशासन और पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था आमने-सामने आ गए हैं. कर्रा प्रखंड में ग्राम प्रधान को जारी कारण बताओ नोटिस ने विवाद को तूल दे दिया है. इस कार्रवाई के विरोध में ग्राम प्रधानों और पड़हा राजाओं ने एकजुट होकर मोर्चा खोल दिया है.
पंचायती राज विभाग की पूर्व निदेशक और IRS अधिकारी निशा उरांव के नेतृत्व में पारंपरिक पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को खूंटी उपायुक्त कार्यालय पहुंचा. यहां उन्होंने ज्ञापन सौंपकर मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की.
नोटिस पर उठे कानूनी सवाल
प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि कर्रा प्रखंड के बीडीओ द्वारा जारी नोटिस में किसी भी कानून या धारा का स्पष्ट उल्लेख नहीं है जबकि दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है. इससे प्रशासनिक प्रक्रिया और अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र पर सवाल खड़े हो रहे हैं.
पारंपरिक व्यवस्था में दखल का आरोप
निशा उरांव ने प्रशासन की कार्रवाई को पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था में हस्तक्षेप बताया. उनका कहना है कि ग्राम प्रधान और पाहन किसी सरकारी ढांचे के कर्मचारी नहीं होते, बल्कि वे परंपरागत प्रणाली के तहत काम करते हैं. ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा नोटिस जारी करना ग्राम सभा की स्वायत्तता के खिलाफ है.
उन्होंने यह भी कहा कि निर्वाचित जनप्रतिनिधि जैसे मुखिया सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, जबकि ग्राम प्रधान पारंपरिक अधिकारों के आधार पर कार्य करते हैं. इस अंतर को समझे बिना की जा रही कार्रवाई से विवाद पैदा हो रहा है.
क्या है PESA कानून?
पेसा कानून का उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा को मजबूत बनाना और जल, जंगल व जमीन से जुड़े मामलों में स्थानीय समुदाय की भूमिका सुनिश्चित करना है. झारखंड में इसके तहत ग्राम सभाओं को कई महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं.
ग्राम प्रधान का आरोप
डुमरगड़ी ग्राम सभा के प्रधान जीत पाहन मुंडा ने भी अपनी परेशानी सामने रखी. उन्होंने आरोप लगाया कि एक समुदाय विशेष के लोग उन्हें लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं और उनके अधिकारों पर सवाल उठा रहे हैं.
DC से की गई मांग
प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त से मांग की है कि ग्राम प्रधान को जारी नोटिस पर तत्काल रोक लगाई जाए. साथ ही पारंपरिक पदाधिकारियों के अधिकारों की रक्षा और ग्राम सभा की स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं.
बता दें कि कुछ समय पहले भी निशा उरांव ने ग्राम सभा के अधिकार के मसले को लेकर खूंटी के डीसी को आवेदन दिया था. तब इसके विरोध में एक समुदाय विशेष के लोगों ने उनका पुतला दहन किया था.
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