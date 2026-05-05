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PESA कानून पर संग्राम! खूंटी में ग्राम प्रधान को नोटिस से भड़का विवाद

निशा उरांव के नेतृत्व में डीसी ऑफिस पहुंचा प्रतिनिधिमंडल ( Etv Bharat )

रांची/खूंटीः झारखंड के खूंटी जिला में पेसा कानून को लेकर प्रशासन और पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था आमने-सामने आ गए हैं. कर्रा प्रखंड में ग्राम प्रधान को जारी कारण बताओ नोटिस ने विवाद को तूल दे दिया है. इस कार्रवाई के विरोध में ग्राम प्रधानों और पड़हा राजाओं ने एकजुट होकर मोर्चा खोल दिया है.

पंचायती राज विभाग की पूर्व निदेशक और IRS अधिकारी निशा उरांव के नेतृत्व में पारंपरिक पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को खूंटी उपायुक्त कार्यालय पहुंचा. यहां उन्होंने ज्ञापन सौंपकर मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की.

जानकारी देते आईआरएस अधिकारी और ग्राम प्रधान (ETV Bharat)

नोटिस पर उठे कानूनी सवाल

प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि कर्रा प्रखंड के बीडीओ द्वारा जारी नोटिस में किसी भी कानून या धारा का स्पष्ट उल्लेख नहीं है जबकि दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है. इससे प्रशासनिक प्रक्रिया और अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

पारंपरिक व्यवस्था में दखल का आरोप

निशा उरांव ने प्रशासन की कार्रवाई को पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था में हस्तक्षेप बताया. उनका कहना है कि ग्राम प्रधान और पाहन किसी सरकारी ढांचे के कर्मचारी नहीं होते, बल्कि वे परंपरागत प्रणाली के तहत काम करते हैं. ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा नोटिस जारी करना ग्राम सभा की स्वायत्तता के खिलाफ है.

निशा उरांव के नेतृत्व में डीसी ऑफिस पहुंचा प्रतिनिधिमंडल (ETV Bharat)

उन्होंने यह भी कहा कि निर्वाचित जनप्रतिनिधि जैसे मुखिया सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, जबकि ग्राम प्रधान पारंपरिक अधिकारों के आधार पर कार्य करते हैं. इस अंतर को समझे बिना की जा रही कार्रवाई से विवाद पैदा हो रहा है.