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लाल किला संग्रहालय से गायब हुई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की टोपी? विवाद पर ASI ने दी सफाई

नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय में रखी नेताजी की ऐतिहासिक टोपी पर विवाद के बाद ,भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने टोपी के सुरक्षित होने की पुष्टि

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने टोपी के सुरक्षित होने की पुष्टि
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने टोपी के सुरक्षित होने की पुष्टि (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 13, 2026 at 8:42 PM IST

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नई दिल्लीः राजधानी दिल्ली के लाल किला स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय में रखी नेताजी की ऐतिहासिक टोपी को लेकर सोशल मीडिया पर विवाद छिड़ गया है. नेताजी के परपोते चंद्र कुमार बोस और ओपन प्लेटफॉर्म फॉर नेताजी से जुड़े लोगों ने दावा किया कि संग्रहालय से टोपी गायब है. इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी गई . हालांकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने इस पूरे मामले पर सफाई देते हुए कहा कि टोपी सुरक्षित है. लॉक में तकनीकी समस्या के कारण अस्थायी रूप से सुरक्षित स्थान पर रखी गई थी, जिसे अब फिर से प्रदर्शनी में रख दिया गया है.

नेताजी के परपोते चंद्र कुमार बोस ने एक्स पर पोस्ट किया साझा
नेताजी के परपोते चंद्र कुमार बोस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए कहा कि उन्होंने और उनके परिवार के सदस्यों ने वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेताजी की ये व्यक्तिगत टोपी भेंट की थी. प्रधानमंत्री ने इसे नेताजी जयंती यानी 23 जनवरी 2019 को लाल किले स्थित नेताजी संग्रहालय में समर्पित किया था. पोस्ट में बताया गया कि हाल ही में ओपन प्लेटफॉर्म फॉर नेताजी के सदस्य व अधिवक्ता नवीन बामेल संग्रहालय गए थे, जहां उन्होंने देखा कि नेताजी की टोपी वहां प्रदर्शित नहीं है.

पीएम मोदी से जांच का अनुरोध किया गया
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि संग्रहालय के कर्मचारियों या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारियों के पास भी इस बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं थी कि टोपी कहां है. इस पर चिंता जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री से मामले की जांच कराने का अनुरोध किया गया.

कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत की प्रतिक्रिया
इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर लिखा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की टोपी कहां है? नेताजी के परपोते चंद्र कुमार बोस ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को नेताजी की व्यक्तिगत टोपी भेंट की थी,जो मोदी जी ने नेताजी संग्रहालय दिल्ली में रखी. अब वो टोपी म्यूजियम से गायब है. यह नेताजी का अपमान है. नेताजी की व्यक्तिगत वस्तु का संग्रहालय से गायब होना बेहद शर्मनाक है और यह स्वतंत्रता संग्राम के महानायक का अपमान है.

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण(ASI) ने एक्स पर स्पष्टीकरण जारी किया
सोशल मीडिया पर ये मामला तेजी से चर्चा का विषय बन गया. हालांकि विवाद बढ़ने के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस पूरे मामले में एक्स पर स्पष्टीकरण जारी किया है. एएसआई के अनुसार नेताजी की मूल टोपी जनवरी 2026 में ‘पराक्रम दिवस’ समारोह के दौरान 19 से 25 जनवरी तक एक विशेष प्रदर्शनी के लिए श्री विजयापुरम ले जाई गई थी.

टोपी को वापस लाल किले के संग्रहालय में लाया गया
प्रदर्शनी समाप्त होने के बाद टोपी को वापस लाल किले के संग्रहालय में लाया गया. एएसआई ने बताया है कि वापसी के बाद डिस्प्ले केस के लॉक में तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसके कारण टोपी को अस्थायी रूप से सुरक्षित स्थान पर रखा गया था. अब लॉक को ठीक कर दिया गया है और नेताजी की टोपी को फिर से संग्रहालय में प्रदर्शित कर दिया गया है.
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