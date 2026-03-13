लाल किला संग्रहालय से गायब हुई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की टोपी? विवाद पर ASI ने दी सफाई
नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय में रखी नेताजी की ऐतिहासिक टोपी पर विवाद के बाद ,भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने टोपी के सुरक्षित होने की पुष्टि
Published : March 13, 2026 at 8:42 PM IST
नई दिल्लीः राजधानी दिल्ली के लाल किला स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय में रखी नेताजी की ऐतिहासिक टोपी को लेकर सोशल मीडिया पर विवाद छिड़ गया है. नेताजी के परपोते चंद्र कुमार बोस और ओपन प्लेटफॉर्म फॉर नेताजी से जुड़े लोगों ने दावा किया कि संग्रहालय से टोपी गायब है. इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी गई . हालांकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने इस पूरे मामले पर सफाई देते हुए कहा कि टोपी सुरक्षित है. लॉक में तकनीकी समस्या के कारण अस्थायी रूप से सुरक्षित स्थान पर रखी गई थी, जिसे अब फिर से प्रदर्शनी में रख दिया गया है.
नेताजी के परपोते चंद्र कुमार बोस ने एक्स पर पोस्ट किया साझा
नेताजी के परपोते चंद्र कुमार बोस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए कहा कि उन्होंने और उनके परिवार के सदस्यों ने वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेताजी की ये व्यक्तिगत टोपी भेंट की थी. प्रधानमंत्री ने इसे नेताजी जयंती यानी 23 जनवरी 2019 को लाल किले स्थित नेताजी संग्रहालय में समर्पित किया था. पोस्ट में बताया गया कि हाल ही में ओपन प्लेटफॉर्म फॉर नेताजी के सदस्य व अधिवक्ता नवीन बामेल संग्रहालय गए थे, जहां उन्होंने देखा कि नेताजी की टोपी वहां प्रदर्शित नहीं है.
Dear Hon'ble-Prime Minister Shri @narendramodi ji, you may recall I along with the members of my family, our friend Shri. @SuparnoSatpathy and many others from 'The Open Platform for Netaji' (OPN) had handed over Netaji's cap to you, which you had personally dedicated at the… pic.twitter.com/MNpmqLqfg1— Chandra Kumar Bose (@Chandrakbose) March 12, 2026
पीएम मोदी से जांच का अनुरोध किया गया
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि संग्रहालय के कर्मचारियों या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारियों के पास भी इस बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं थी कि टोपी कहां है. इस पर चिंता जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री से मामले की जांच कराने का अनुरोध किया गया.
कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत की प्रतिक्रिया
इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर लिखा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की टोपी कहां है? नेताजी के परपोते चंद्र कुमार बोस ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को नेताजी की व्यक्तिगत टोपी भेंट की थी,जो मोदी जी ने नेताजी संग्रहालय दिल्ली में रखी. अब वो टोपी म्यूजियम से गायब है. यह नेताजी का अपमान है. नेताजी की व्यक्तिगत वस्तु का संग्रहालय से गायब होना बेहद शर्मनाक है और यह स्वतंत्रता संग्राम के महानायक का अपमान है.
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की टोपी कहाँ है?— Supriya Shrinate (@SupriyaShrinate) March 13, 2026
नेताजी के परपोते चंद्र कुमार बोस ने बताया कि उन्होंने प्रधानमन्त्री मोदी को नेताजी की व्यक्तिगत टोपी भेंट की थी
जो मोदी जी ने नेताजी संग्रहालय दिल्ली में रखी
अब वो टोपी म्यूजियम से गायब है
यह नेताजी का अपमान है
आज़ादी में अंग्रेज़ों… https://t.co/Y7MaevMOab
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण(ASI) ने एक्स पर स्पष्टीकरण जारी किया
सोशल मीडिया पर ये मामला तेजी से चर्चा का विषय बन गया. हालांकि विवाद बढ़ने के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस पूरे मामले में एक्स पर स्पष्टीकरण जारी किया है. एएसआई के अनुसार नेताजी की मूल टोपी जनवरी 2026 में ‘पराक्रम दिवस’ समारोह के दौरान 19 से 25 जनवरी तक एक विशेष प्रदर्शनी के लिए श्री विजयापुरम ले जाई गई थी.
The original cap of Netaji housed at Red Fort, Delhi was taken to Sri Vijaya Puram from 19-25 January 2026, for an exhibition during Parakram Divas celebrations. After its return, an issue with the lock of display required the cap to be kept in safe custody. The lock has now been… https://t.co/Kc6VUjc1Mw pic.twitter.com/cI5IeZX56D— Archaeological Survey of India (@ASIGoI) March 13, 2026
टोपी को वापस लाल किले के संग्रहालय में लाया गया
प्रदर्शनी समाप्त होने के बाद टोपी को वापस लाल किले के संग्रहालय में लाया गया. एएसआई ने बताया है कि वापसी के बाद डिस्प्ले केस के लॉक में तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसके कारण टोपी को अस्थायी रूप से सुरक्षित स्थान पर रखा गया था. अब लॉक को ठीक कर दिया गया है और नेताजी की टोपी को फिर से संग्रहालय में प्रदर्शित कर दिया गया है.
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