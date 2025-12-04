ETV Bharat / state

राजसमंद: एक सड़क दो नाम- दो बार लोकार्पण से गहराया विवाद, सभापति बोले- मैं शर्मिंदा हूं...

राजसमंद शहर के एक मार्ग का नाम 20 साल बाद दोबारा बदले जाने को लेकर विवाद गहरा गया.

Controversy over naming a road
सभापति अशोक टांक का घेराव करते सर्वसमाज के लोग (Etv Bharat Rajasmand)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 4, 2025 at 6:08 PM IST

3 Min Read
राजसमंद: शहर के एक ही मार्ग का नाम 20 साल के अंदर दो बार बदलने और दो बार लोकार्पण करने को लेकर विवाद गहरा गया है. आक्रोशित सर्वसमाज के लोगों ने नगरपरिषद पहुंचकर सभापति अशोक टांक का घेराव किया और अपना आक्रोश जताया. लोगों का कहना है कि जिस रोड का नाम राजसमंद बसाने वाले राणा राजसिंह के नाम पर दर्ज था, उसे बदलकर अब 'आचार्य महाश्रमण अहिंसा मार्ग' क्यों किया गया. इससे दो समुदायों में टकराव की स्थिति बनी है.

विवाद को देखते हुए लेकर नगरपरिषद के द्वार पर ताला लगा दिया गया और राजनगर थाने से बुलाकर पुलिस तैनात कर दी गई. एक घंटे तक आक्रोश और विरोध प्रदर्शन चला. सभापति अशोक टांक का घेराव करते हुए सर्वसमाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया. सभापति ने मामले की जांच करवाने व उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया, तब लोग शांत हुए. हालांकि इसके बाद भी कुछ लोग अतिरिक्त जिला कलक्टर नरेश बुनकर को कलेक्टर के नाम ज्ञापन देकर चले गए. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पांच दिन के भीतर जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, तो वे उग्र आंदोलन पर उतरेंगे. एडीएम ने निष्पक्ष जांच करवाकर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया.

Controversy over naming a road
बीस साल पहले किया गया नामकरण पट्ट (Etv Bharat Rajasmand)

पढ़ें: मंत्री पुत्र के सड़क लोकार्पण करने पर भरतपुर में बवाल, जिला प्रमुख जगत सिंह के तेवर तल्ख

क्षत्रिय महासभा राजसमंद के महेंद्रसिंह चौहान ने बताया कि टीवीएस चौराहे से टंकी तक के पचास फीट रोड का 'राणा राजसिंह मार्ग' के रूप में लोकार्पण 10 अक्टूबर 2005 को तत्कालीन गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया, तत्कालीन नगरपालिका चेयरमैन महेश पालीवाल, तत्कालीन सांसद स्वर्गीय किरण माहेश्वरी और तत्कालीन विधायक बंशीलाल खटीक की मौजूदगी में किया गया था. ठीक 20 साल बाद विधायक दीप्ति माहेश्वरी और सभापति अशोक टांक की मौजूदगी में नगरपरिषद ने उसी मार्ग का नाम 'आचार्य महाश्रमण अहिंसा मार्ग' के रूप में फिर से लोकार्पित कर दिया. चौहान का कहना है कि महापुरुषों और संतों के नाम की इस अदला-बदली से आमजन की भावनाएं आहत हुई हैं. इस विवाद के चलते सर्वसमाज के लोग नगरपरिषद के द्वार पर एकत्र हुए, जहां उन्होंने सभापति का घेराव किया.

Controversy over naming a road
आचार्य महाश्रमण अहिंसा मार्ग का लोकार्पण करते अतिथि (Etv Bharat Rajasmand)

सभापति ने कहा, 'मैं शर्मिंदा हूं': सभापति अशोक टांक ने कहा कि रोड का नाम 2005 में लोकार्पित शिलापट्टिका की फोटो तो मीडिया में आई है, लेकिन नगरपरिषद के रिकॉर्ड में उस नामकरण का प्रस्ताव नहीं मिल रहा है. उन्होंने कहा, 'मैं खुद शर्मिंदा हूं कि रोड के नामकरण में ऐसी चूक नगरपरिषद के अधिकारी व प्रशासन से कैसे हो गई. इस पूरे प्रकरण की जांच करवाएंगे.'

वस्तुस्थिति की जानकारी लेंगे: अतिरिक्त जिला कलक्टर नरेश बुनकर ने बताया कि एक सड़क के दोहरे नामकरण को लेकर ज्ञापन मिला है. उन्होंने कहा कि फिलहाल इसकी वस्तुस्थिति नगरपरिषद से ली जाएगी. जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी, ताकि आमजन में किसी भी तरह की विवाद की स्थिति न बने.

