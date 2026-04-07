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शिमला राम मंदिर में मुस्लिम लड़की के निकाह पर विवाद, हिंदू संघर्ष समिति ने दी सुअरों की बारात निकालने की चेतावनी

शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में अब एक और नए विवाद ने जन्म ले लिया है. हिन्दू संघर्ष समिति ने सूद सभा की ओर से संचालित राम मंदिर हॉल में मुस्लिम परिवार के लिए बुकिंग पर आपत्ति ज़ाहिर की है. मुस्लिम परिवार मोहम्मद नासिर की बेटी की निकाह 11 अप्रैल को राम मंदिर में होना है. मोहम्मद नासिर शिमला ईदगाह कॉलोनी के निवासी हैं. इसे लेकर हिन्दू संघर्ष समिति ने सड़कों पर उतरने की बात कही है. समिति सूद सभा शिमला को ज्ञापन सौंप चुकी है. समिति ने चेतावनी दी है कि अगर राम मंदिर हॉल में निकाह हुआ, तो बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा. हिन्दू संघर्ष समिति ने समिति ने विरोधस्वरूप सुअरों की बारात निकालने और मुंडन तक की चेतावनी दे डाली है.

हिन्दू संघर्ष समिति के नेताओं की विरोध में चेतावनी

हिन्दू संघर्ष समिति के नेता विजय शर्मा और मदन ठाकुर ने राम मंदिर हॉल में मुस्लिम परिवार की शादी का विरोध किया है. उन्होंने काह कि 'मंदिर की संपत्ति पर मुस्लिम परिवार का विवाह स्वीकार्य नहीं है, अगर निकाह को नहीं रोका गया तो सुअरों की बारात निकालने के साथ मुंडन किया जाएगा. मुस्लिम परिवार को निकाह मस्जिदों में करवाना चाहिए न कि मंदिर की संपत्ति पर. सूद सभा को ज्ञापन के ज़रिए विरोध दर्ज करवाया गया है. बावजूद इसके निकाह हुआ, तो विरोध किया जाएगा.'