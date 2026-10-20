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औरैया में बुजुर्ग प्रेमी और युवती की शादी में नया विवाद; बेटी के दावे से वायरल मैरिज में ट्विस्ट

औरैया के शादी करने वाले बुजुर्ग और उनकी बेटी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

औरैया: जिले में 75 वर्षीय बुजुर्ग राम शुगर और 30 वर्षीय ब्लॉगर प्रेमिका रीना की शादी में अब नया मोड़ आ गया है. शादी को फॉलोअर्स और व्यूज बढ़ाने के लिए रचा गया ड्रामा बताने वाली खबरों पर राम शुगर की बेटी राधा ने नाराजगी जताई है.

बेटी राधा ने कहा कि उनके पिता की शादी वास्तव में होने जा रही है. इसे महज सोशल मीडिया पर लोकप्रियता हासिल करने का नाटक बताना गलत है. राधा ने इस मामले में तीन वीडियो जारी कर अपनी बात रखी है. उनका कहना है कि उनके पिता की शादी को लेकर मीडिया में चलाई जा रही कुछ खबरों से परिवार की बदनामी हो रही है.

बेटी के दावे से वायरल मैरिज में ट्विस्ट. (Video Credit: ETV Bharat) हल्दी की रस्म और सगाई जैसे पारंपरिक कार्यक्रमों को फर्जी बताना ठीक नहीं है. उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके पिता राम शुगर की शादी की तैयारियां वास्तविक हैं और जल्द ही शादी की तारीख भी सार्वजनिक की जाएगी. राधा ने आरोप लगाया कि उनकी गैरमौजूदगी में कुछ लोगों ने उनके पिता का बयान लिया और उसके आधार पर ऐसी खबरें चलाईं, जिनसे परिवार को परेशानी हो रही है. उन्होंने कहा कि इस तरह की खबरों से उनके पिता को मानसिक आघात पहुंच रहा है. राधा ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनके पिता को कुछ होता है, तो इसके लिए ऐसी खबरें चलाने वाले लोग जिम्मेदार होंगे.