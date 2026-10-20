औरैया में बुजुर्ग प्रेमी और युवती की शादी में नया विवाद; बेटी के दावे से वायरल मैरिज में ट्विस्ट
बेटी राधा ने कहा कि इसे महज सोशल मीडिया पर लोकप्रियता हासिल करने का नाटक बताना गलत है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 2:43 PM IST
औरैया: जिले में 75 वर्षीय बुजुर्ग राम शुगर और 30 वर्षीय ब्लॉगर प्रेमिका रीना की शादी में अब नया मोड़ आ गया है. शादी को फॉलोअर्स और व्यूज बढ़ाने के लिए रचा गया ड्रामा बताने वाली खबरों पर राम शुगर की बेटी राधा ने नाराजगी जताई है.
बेटी राधा ने कहा कि उनके पिता की शादी वास्तव में होने जा रही है. इसे महज सोशल मीडिया पर लोकप्रियता हासिल करने का नाटक बताना गलत है. राधा ने इस मामले में तीन वीडियो जारी कर अपनी बात रखी है. उनका कहना है कि उनके पिता की शादी को लेकर मीडिया में चलाई जा रही कुछ खबरों से परिवार की बदनामी हो रही है.
हल्दी की रस्म और सगाई जैसे पारंपरिक कार्यक्रमों को फर्जी बताना ठीक नहीं है. उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके पिता राम शुगर की शादी की तैयारियां वास्तविक हैं और जल्द ही शादी की तारीख भी सार्वजनिक की जाएगी.
राधा ने आरोप लगाया कि उनकी गैरमौजूदगी में कुछ लोगों ने उनके पिता का बयान लिया और उसके आधार पर ऐसी खबरें चलाईं, जिनसे परिवार को परेशानी हो रही है. उन्होंने कहा कि इस तरह की खबरों से उनके पिता को मानसिक आघात पहुंच रहा है. राधा ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनके पिता को कुछ होता है, तो इसके लिए ऐसी खबरें चलाने वाले लोग जिम्मेदार होंगे.
हल्दी रस्म की वीडियो वायरल: सोशल मीडिया पर 75 वर्षीय बुजुर्ग और 30 वर्षीय ब्लॉगर रीना की सगाई और हल्दी की रस्म के वीडियो वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आया. दोनों की उम्र में बड़े अंतर के चलते यह मामला स्थानीय स्तर से लेकर देश भर में चर्चा का विषय बन गया.
इसके बाद सोशल मीडिया पर शादी को लेकर तरह-तरह के दावे किए जाने लगे. कुछ मीडिया प्लेटफार्म पर खबरों में इसे फॉलोअर्स और व्यूज बढ़ाने के लिए बनाया गया ड्रामा बताया गया, जिस पर अब राम शुगर की बेटी ने आपत्ति जताई है.
फिलहाल, बेटी राधा के बयान के बाद शादी को लेकर चर्चाएं फिर तेज हो गई हैं. परिवार की ओर से शादी की तारीख घोषित किए जाने का इंतजार है. अब देखना होगा कि राम शुगर और रीना की शादी कब होती है और इस चर्चित मामले में आगे क्या नया घटनाक्रम सामने आता है.
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