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हरिपुर में मूर्ति स्थापित करने को लेकर विवाद गहराया, सैद्धांतिक स्वीकृति के लिए दिया समय

कालसी हरिपुर में यमुना घाट पर मूर्ति विवाद गहराता जा रहा है. पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामशरण नौटियाल आंदोलन तक कर चुके हैं.

Haripur Yamuna Ghat
हरिपुर में मूर्ति स्थापित करने को लेकर विवाद (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 28, 2026 at 9:07 AM IST

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Updated : July 28, 2026 at 1:00 PM IST

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विकासनगर: कालसी हरिपुर में यमुना घाट लगभग बनकर तैयार हो गया है. साल 2023 में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यमुना घाट और यमुना कृष्ण धाम का शिलान्यास किया था. वहीं लोक पंचायत समाजिक संस्था पुराने पुल के पिलर पर मां यमुना की प्रतिमा स्थापित करना चाहती है. इस पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामशरण नौटियाल ने 25 जूलाई को धरना दिया कि पुल के पिलर पर मां यमुना की प्रतिमा ना लगाई जाए .इस प्रतिमा को अन्य स्थान पर स्थापित की जाए और पुराने पुल के पिलरों पर श्याम सेतू के रूप में विकसित किया जाएगा.

हरिपुर में ब्रिटिशकालीन पुल के पिलर पर मां यमुना की 21 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने का मामला गरमा गया है. लोक पंचायत यमुना तीर्थ समिति ने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामशरण नौटियाल द्वारा इस स्थापना के विरोध पर कड़ी आपत्ति जताते हुए उन्हें श्याम सेतु की 'संवैधानिक स्वीकृति' प्राप्त करने के लिए 15 दिन का समय दिया है. लोक पंचायत यमुना तीर्थ समिति साल 2016 से हरिपुर में घाटों के निर्माण और मूर्ति स्थापना के लिए कार्य कर रही है.

मूर्ति स्थापित करने को लेकर विवाद गहराया (Video-ETV Bharat)

जिसके तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा 2023 में यमुना घाट का शिलान्यास किया गया था. समिति ने अहमदाबाद से बनकर आई मां यमुना की 21 फीट ऊंची प्रतिमा को ब्रिटिशकालीन पुल के पिलर पर स्थापित करने का निर्णय लिया था. ​वहीं, 25 जुलाई को पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामशरण नौटियाल ने इस पुल को 'श्याम सेतु' के रूप में विकसित करने की बात कहते हुए धरने के माध्यम से मूर्ति स्थापना का विरोध किया.

यदि रामशरण नौटियाल 15 दिन के भीतर शासन से 'श्याम सेतु' की सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो समिति प्रतिमा को उपयुक्त स्थान पर स्थापित करने के लिए स्वतंत्र होगी. समिति ने यह भी स्पष्ट किया कि ​यदि प्रतिमा को कुछ होता है, तो इसकी जिम्मेदारी रामशरण नौटियाल की होगी. क्योंकि उनके विरोध के कारण ही प्रतिमा को खुले आसमान के नीचे ढक कर रखना पड़ा है.
-सतपाल चौहान, सचिव, लोक पंचायत यमुना तीर्थ समिति-

लोक पंचायत के सदस्य श्रीचंद शर्मा ने कहा कि रामशरण नौटियाल 2022-23 से इस पुल को श्याम सेतू बनाने का प्रयास करने की बात कह रहे हैं .लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही है. लोक पंचायत द्वारा इस संबंध में विभागों से जानकारी की गई. बावजूद श्याम सेतू का कोई भी शासनादेश शासन स्तर से अभी तक निर्गत नहीं हुआ है. लोक पंचायत ने स्पष्ट किया है यदि निर्धारित समय अवधि में श्याम सेतू की स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है तो मां यमुना की प्रतिमा उपयुक्त स्थान पर स्थापित करने के लिए स्वतंत्र होगी.

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Last Updated : July 28, 2026 at 1:00 PM IST

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