'डेथ तो होनी ही है...', महिला मरीज की मौत पर ये क्या बोल गए स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धनीराम शांडिल
मृतक महिला के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 21, 2026 at 5:15 PM IST
शिमला: प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल के एक बयान पर विवाद खड़ा हो गया है. इस बयान का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर बहस तेज हो गई है और आम लोग भी इस पर सवाल उठा रहे हैं. दरअसल, मौका था देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि का. राजधानी शिमला के सद्भावना चौक पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य मंत्री मीडिया से बातचीत कर रहे थे. इसी दौरान पत्रकारों ने उनसे अर्की अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान हुई महिला मरीज की मौत को लेकर सवाल पूछा.
स्वास्थ्य मंत्री ने पहले कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और संबंधित तथ्यों को देखा जा रहा है. बातचीत खत्म होने के बाद जैसे ही मीडिया के माइक नीचे हुए तो स्वास्थ्य मंत्री ने बगल में खड़े बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी से बातचीत करते हुए कहा, "डेथ तो होनी ही है... पानी पीना नहीं, चाहे जितना मर्जी बोल लो." उनकी यही टिप्पणी अब विवाद का कारण बन गई है और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.
परिजन लगा रहे लापरवाही के आरोप
उधर, अर्की अस्पताल में हुई महिला की मौत को लेकर मृतका के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं. परिजनों का कहना है कि ऑपरेशन के दौरान बरती गई कथित लापरवाही के कारण महिला की जान गई. इसी वजह से मामले को लेकर पहले से ही लोगों में नाराजगी थी. ऐसे संवेदनशील मामले में स्वास्थ्य मंत्री की टिप्पणी सामने आने के बाद विवाद और बढ़ गया है. सोशल मीडिया पर कई लोग इसे असंवेदनशील बयान बता रहे हैं, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि पूरे बयान और संदर्भ को भी समझा जाना चाहिए.
राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 35वीं पुण्यतिथि पर शिमला के सद्भावना चौक में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धनीराम शांडिल, बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी, विधायक हरीश जनारथा सहित कई नेताओं ने राजीव गांधी को श्रद्धासुमन अर्पित किए. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राजीव गांधी के विकास और सद्भावना के विचार देश के लिए हमेशा प्रेरणास्रोत रहेंगे.
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