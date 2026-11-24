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गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के संदेश पर विवाद, महापौर की तस्वीर ऊपर लगाने पर AAP ने उठाए सवाल; माफी मांगने की मांग की

महापौर की तस्वीर ऊपर लगाने पर AAP ने उठाए सवाल ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम के महापौर प्रवेश वाही की ओर से गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर जारी शुभकामना संदेश को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है. आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली नगर निगम की ओर से जारी संदेश में महापौर प्रवेश वाही की तस्वीर सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी की तस्वीर से ऊपर लगाई गई है. इतना ही नहीं, महापौर की तस्वीर में उनका सिर भी खुला हुआ है.

AAP ने इसे सिख धर्म की परंपराओं और सिख समाज की भावनाओं का अपमान बताते हुए महापौर से पूरे सिख और पंजाबी समाज से माफी मांगने की मांग की है.

एमसीडी में नेता प्रतिपक्ष और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अंकुश नारंग ने बयान जारी कर इस मामले को लेकर भाजपा और महापौर प्रवेश वाही पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व जैसे पवित्र अवसर पर जारी शुभकामना संदेश में इस तरह की तस्वीर लगाना बेहद आपत्तिजनक है. उनके मुताबिक, दिल्ली नगर निगम की ओर से जारी संदेश में गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं दी गई हैं, लेकिन इसमें महापौर की तस्वीर गुरु नानक देव जी की तस्वीर से ऊपर दिखाई दे रही है. अंकुश नारंग ने सवाल उठाया कि महापौर प्रवेश वाही की तस्वीर गुरु नानक देव जी की तस्वीर से ऊपर लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? उन्होंने कहा कि सिख धर्म में गुरुओं के प्रति विशेष सम्मान और मर्यादा का महत्व है. जहां गुरु नानक देव जी की तस्वीर लगी हो, वहां उससे ऊपर अपनी तस्वीर लगाना उचित नहीं है. उन्होंने महापौर की तस्वीर में सिर ढका नहीं होने पर भी आपत्ति जताई और कहा कि गुरु साहिब की तस्वीर के साथ इस तरह का संदेश जारी करना सिख धार्मिक परंपराओं के प्रति जानकारी और संवेदनशीलता की कमी को दर्शाता है.