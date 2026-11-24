गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के संदेश पर विवाद, महापौर की तस्वीर ऊपर लगाने पर AAP ने उठाए सवाल; माफी मांगने की मांग की
अंकुश नारंग ने सवाल उठाया कि महापौर प्रवेश वाही की तस्वीर गुरु नानक देव जी की तस्वीर से ऊपर लगाने की जरूरत क्यों पड़ी
Published : November 24, 2026 at 9:32 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम के महापौर प्रवेश वाही की ओर से गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर जारी शुभकामना संदेश को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है. आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली नगर निगम की ओर से जारी संदेश में महापौर प्रवेश वाही की तस्वीर सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी की तस्वीर से ऊपर लगाई गई है. इतना ही नहीं, महापौर की तस्वीर में उनका सिर भी खुला हुआ है.
AAP ने इसे सिख धर्म की परंपराओं और सिख समाज की भावनाओं का अपमान बताते हुए महापौर से पूरे सिख और पंजाबी समाज से माफी मांगने की मांग की है.
भाजपा महापौर द्वारा गुरु नानक देव जी के सम्मान और सिख धर्म की मर्यादा का भी ध्यान नहीं रखा गया। दिल्ली के भाजपा महापौर प्रवेश वाही ने इस तस्वीर में अपना फ़ोटो गुरु नानक देव जी से ऊपर लगा रखा है। साथ ही प्रवेश वाही का सिर भी ढका नहीं हुआ है। दिल्ली के प्रथम नागरिक होने के नाते महापौर को सिख धर्म की परंपराओं और मर्यादाओं की जानकारी होनी चाहिए। सिख समाज की धार्मिक भावनाओं के साथ इस तरह का खिलवाड़ क्यों? मेयर प्रवेश वाही जी और भाजपा को सिख समाज से माफी मांगते हुए इस मामले पर जवाब देना चाहिए। @AnkushNarang_, MCD नेता विपक्ष, AAP— Aam Aadmi Party Delhi (@AAPDelhi) November 24, 2026
एमसीडी में नेता प्रतिपक्ष और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अंकुश नारंग ने बयान जारी कर इस मामले को लेकर भाजपा और महापौर प्रवेश वाही पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व जैसे पवित्र अवसर पर जारी शुभकामना संदेश में इस तरह की तस्वीर लगाना बेहद आपत्तिजनक है. उनके मुताबिक, दिल्ली नगर निगम की ओर से जारी संदेश में गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं दी गई हैं, लेकिन इसमें महापौर की तस्वीर गुरु नानक देव जी की तस्वीर से ऊपर दिखाई दे रही है.
अंकुश नारंग ने सवाल उठाया कि महापौर प्रवेश वाही की तस्वीर गुरु नानक देव जी की तस्वीर से ऊपर लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? उन्होंने कहा कि सिख धर्म में गुरुओं के प्रति विशेष सम्मान और मर्यादा का महत्व है. जहां गुरु नानक देव जी की तस्वीर लगी हो, वहां उससे ऊपर अपनी तस्वीर लगाना उचित नहीं है. उन्होंने महापौर की तस्वीर में सिर ढका नहीं होने पर भी आपत्ति जताई और कहा कि गुरु साहिब की तस्वीर के साथ इस तरह का संदेश जारी करना सिख धार्मिक परंपराओं के प्रति जानकारी और संवेदनशीलता की कमी को दर्शाता है.
AAP नेता ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी को सिख धर्म की परंपराओं और मर्यादाओं की जानकारी होनी चाहिए. उन्होंने सवाल किया कि क्या महापौर और भाजपा के नेताओं को इस बात का ज्ञान नहीं था कि गुरु नानक देव जी की तस्वीर के साथ शुभकामना संदेश तैयार करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? या फिर यह सब जानबूझकर किया गया? नारंग ने कहा कि यह केवल तस्वीर लगाने की सामान्य गलती का मामला नहीं है, बल्कि इससे सिख समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं.
उन्होंने महापौर प्रवेश वाही से सीधे सवाल करते हुए कहा कि गुरु नानक देव जी की तस्वीर से ऊपर अपनी तस्वीर लगाने का फैसला कैसे किया गया और तस्वीर में सिर खुला रखने को लेकर सावधानी क्यों नहीं बरती गई? उन्होंने भाजपा और महापौर पर सिख धर्म का मजाक बनाने का आरोप लगाया.
अंकुश नारंग ने मांग की कि महापौर प्रवेश वाही इस मामले में अपनी गलती स्वीकार करें और पूरे सिख एवं पंजाबी समाज से सार्वजनिक रूप से माफी मांगें. उन्होंने कहा कि दिल्ली के प्रथम नागरिक होने के नाते महापौर की जिम्मेदारी है कि वह सभी धर्मों की मान्यताओं और धार्मिक भावनाओं का सम्मान करें.