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पौड़ी ब्लॉक में ग्राम प्रधान संगठन को लेकर छिड़ा विवाद, डीएम तक पहुंची फर्जी हस्ताक्षर की शिकायत

पौड़ी गढ़वाल: विकासखंड पौड़ी में ग्राम प्रधान संगठन को लेकर नई बहस छिड़ गई है. बीते शुक्रवार को एक नए ग्राम प्रधान संगठन के गठन और अध्यक्ष के चयन के बाद मामला विवादों में आ गया है. इस संबंध में ग्राम प्रधान संगठन के अध्यक्ष हरिमोहन जुयाल सहित अन्य ग्राम प्रधानों ने सोमवार को जिलाधिकारी पौड़ी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और पूरे मामले की शिकायत की.

विकासखंड पौड़ी में ग्राम प्रधान संगठन को लेकर विवाद: ग्राम प्रधानों का आरोप है कि शुक्रवार को एक ग्राम प्रधान ने कुछ अन्य प्रधानों के साथ मिलकर ग्राम प्रधान संगठन के अध्यक्ष का चुनाव कर दिया, जो नियमसम्मत नहीं है. उनका कहना है कि कई ग्राम प्रधानों को विश्वास में लिए बिना उनके नाम मुहर और हस्ताक्षरों का कथित रूप से दुरुपयोग किया गया है. शिकायत में यह भी कहा गया है कि एक दस्तावेज पर करीब 38 हस्ताक्षर दर्ज हैं, जबकि उनमें से केवल 27 स्थानों पर ही मुहर लगी हुई है.

ग्राम प्रधान संगठन अध्यक्ष ने जिलाधिकारी से शिकायत की: ग्राम प्रधानों के अनुसार इनमें से कई मुहरें स्पष्ट नहीं हैं. वहीं एक ग्राम प्रधान ने स्वयं जिलाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर आरोप लगाया कि उनकी मुहर और हस्ताक्षर का भी दुरुपयोग किया गया है. ग्राम प्रधान संगठन के प्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी से मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधानों को आश्वासन दिया कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और तथ्यों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

ग्राम प्रधान संगठन के अध्यक्ष पद को लेकर विवाद: विकासखंड पौड़ी में ग्राम प्रधान संगठन के अध्यक्ष पद को लेकर विवाद गहरा गया है. ग्राम प्रधान संगठन के अध्यक्ष हरिमोहन जुयाल ने शुक्रवार को सामने आए एक नए दावे पर आपत्ति जताते हुए जिलाधिकारी पौड़ी से मुलाकात कर शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ ग्राम प्रधानों से जी राम जी की समस्याओं के समाधान के नाम पर हस्ताक्षर करवाकर उन हस्ताक्षरों का कथित रूप से दुरुपयोग किया गया है.