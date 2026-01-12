शराबी पति का कारनामा: ढाई साल के मासूम बेटे और गर्भवती पत्नी को उतारा मौत के घाट
बांके से पत्नी पर किया था हमला, दोनों की मौके पर ही मौत.
Published : January 12, 2026 at 10:46 AM IST
कानपुर: शराबी पति ने गर्भवती पत्नी और ढाई साल के बेटे को बांके से काट डाला. रविवार रात पति शराब पीकर आया, इस बात को लेकर पत्नी से झगड़ा हो गया. इसी के चलते युवक ने पत्नी के गले पर बांके से दो बार हमला किया और फिर बेटे लवांश के सिर पर वार कर दिया. इससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई.
लड़ाई-झगड़ा सुनकर आसपास के लोग पहुंचे लेकिन उसने दरवाजा अंदर से बंद कर रखा था. थोड़ी देर बाद दरवाजा खोला जब बाहर कोई नहीं दिखा तो आरोपी फरार हो गया. बगल में रहने वाला भाई जब घर पहुंचा तो कमरे में खून से लथपथ 2 लाशे पड़ी हुई थी. जिसके बाद उसने पुलिस को सूचना दी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने फोरेंसिक टीम के साथ मौके से सबूत जुटाए. शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. आरोपी की तलाश में 3 पुलिस टीमें लगाई गई हैं.
घाटमपुर के शारदेपुर के रहने वाले आरोपी सुरेन्द्र यादव के बड़े भाई पप्पू यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि सुरेंद्र कभी ट्रक में कंडक्टरी तो कभी मजदूरी कर परिवार का खर्च चलाता था. लेकिन सारा रुपया शराब में खर्च कर देता था. इसी बात को लेकर पत्नी रूबी से अधिकतर विवाद हुआ करता था. रूबी 5 महीने की गर्भवती भी थी.
रविवार को जब पप्पू घर पहुंचा तो दोनों के शव खून से लथपथ पड़े मिले. जिसके बाद उसने ही पुलिस को सूचना दी. पप्पू यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि हम तीन भाई हैं उसमें से सबसे छोटा सुरेन्द्र था और सभी भाई अलग-अलग रहते हैं. सुरेंद्र और भाइयों के घर अगल-बगल ही हैं.
डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची. टीम गांव में लोगों से पूछताछ कर रही हैं. मौके से बांका औजार भी बरामद कर लिया गया है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हैं. साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं.
