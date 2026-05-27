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उत्तरकाशी में देव डोली को लेकर दलितों से भेदभाव! बमुश्किल सुलझा विवाद, जानिए मामला

उत्तरकाशी: भराण गांव में देव डोली को यात्रा में न ले जाने के विवाद के बाद दोबारा गांव की दोनों देव डोलियां गंगोत्री धाम की यात्रा पर जाएंगी. अनुसूचित जाति के लोगों का कहना है कि उन्होंने यात्रा के लिए धनराशि एकत्रित की थी. इसलिए अब ग्राम देवता सोमेश्वर के साथ उनकी कुल देवी राजराजेश्वरी की देव डोली को यात्रा पर ले जाने का निर्णय लिया गया है.

क्या है विवाद? गौर हो कि गंगा दशहरा के अवसर पर डुंडा विकासखंड के भराण गांव में गांव के आराध्य देवता सोमेश्वर देवता की देव डोली के साथ अनुसूचित जाति की राजराजेश्वरी देवी की देव डोली को ले जाने को लेकर विवाद हो गया था. उसके बाद नाराज एससी समाज के लोग इस मामले को लेकर कोर्ट में पहुंच गए. वहां पर बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के समझाने के बाद वो लोग वापस गांव चले गए.

अनुसूचित जाति के लोगों ने की बैठक: दूसरी ओर अब अनुसूचित जाति के लोगों ने गांव में एक बैठक आयोजित की. उसमें निर्णय लिया गया कि आगामी 30 मई को सोमेश्वर देवता के साथ राजराजेश्वरी की देव डोली को दोबारा यात्रा पर ले जाया जाएगा. गांव के राजेंद्र लाल ने बताया कि यह विवाद गांव के कुछ लोगों की कहासुनी के बाद उठा था.