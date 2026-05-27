उत्तरकाशी में देव डोली को लेकर दलितों से भेदभाव! बमुश्किल सुलझा विवाद, जानिए मामला
उत्तरकाशी के भराण गांव में देव डोली को लेकर दलितों से भेदभाव पर आक्रोश, अब दोबारा गंगोत्री धाम की यात्रा पर जाएंगी दोनों देव डोलियां
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 27, 2026 at 10:35 PM IST
उत्तरकाशी: भराण गांव में देव डोली को यात्रा में न ले जाने के विवाद के बाद दोबारा गांव की दोनों देव डोलियां गंगोत्री धाम की यात्रा पर जाएंगी. अनुसूचित जाति के लोगों का कहना है कि उन्होंने यात्रा के लिए धनराशि एकत्रित की थी. इसलिए अब ग्राम देवता सोमेश्वर के साथ उनकी कुल देवी राजराजेश्वरी की देव डोली को यात्रा पर ले जाने का निर्णय लिया गया है.
क्या है विवाद? गौर हो कि गंगा दशहरा के अवसर पर डुंडा विकासखंड के भराण गांव में गांव के आराध्य देवता सोमेश्वर देवता की देव डोली के साथ अनुसूचित जाति की राजराजेश्वरी देवी की देव डोली को ले जाने को लेकर विवाद हो गया था. उसके बाद नाराज एससी समाज के लोग इस मामले को लेकर कोर्ट में पहुंच गए. वहां पर बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के समझाने के बाद वो लोग वापस गांव चले गए.
अनुसूचित जाति के लोगों ने की बैठक: दूसरी ओर अब अनुसूचित जाति के लोगों ने गांव में एक बैठक आयोजित की. उसमें निर्णय लिया गया कि आगामी 30 मई को सोमेश्वर देवता के साथ राजराजेश्वरी की देव डोली को दोबारा यात्रा पर ले जाया जाएगा. गांव के राजेंद्र लाल ने बताया कि यह विवाद गांव के कुछ लोगों की कहासुनी के बाद उठा था.
क्योंकि, एससी के लोगों ने भी यात्रा के लिए धनराशि एकत्रित की थी. इसलिए अब निर्णय लिया गया है कि दोबारा दोनों देव डोलियां यात्रा पर जाएंगी. उसमें जिस भी वर्ग के व्यक्ति को शामिल होना होगा, वो यात्रा में आ सकते हैं. प्रयास किया जा रहा है कि जल्द ही इस विवाद को ग्रामीणों के बीच बैठकर सुलझाया जाए.
"जब सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, तो किसी भी प्रकार का कोई छुआछूत नहीं होना चाहिए. इससे पहले भी देव डोली के साथ यमुनोत्री, गंगोत्री एवं डोडीताल में ग्रामीण जाते थे, लेकिन पहली बार ऐसा जाति को लेकर घमासान हो रहा है."- हीरा लाल, जिला पंचायत सदस्य, मातली
"हालांकि, वार्ता के बाद आपसी सुलह से लोग मान गए हैं. आगामी होने वाले सार्वजनिक कार्यक्रमों में किसी भी प्रकार की कोई जातिगत टिप्पणी नहीं होगी."- हीरा लाल, जिला पंचायत सदस्य, मातली
"ऐसी घटना निंदनीय है, संविधान सबके लिए बराबर है, सभी लोगों को समाज में रहने का अधिकार है, लेकिन किसी भी समुदाय के अधिकारों का इस प्रकार हनन करना या शोषण करना कानून के विरुद्ध है."- विशन सिंह राणा, स्थानीय ग्रामीण
"गंगोत्री से देव डोली आने के बाद गांव में ही लोगों की पंचायत आहूत की गई और पंचायत में निर्णय लिया गया कि भविष्य में होने वाले सार्वजनिक कार्यक्रमों में सभी ग्रामीणों की अहम भागीदारी रहेगी."- विशन सिंह राणा, स्थानीय ग्रामीण
"दलित वर्ग के लोग याचिका दायर करने के लिए न्यायालय पहुंचे थे. यहां उन्होंने अधिवक्ताओं और अन्य लोगों से चर्चा की. इसके बाद दोनों पक्षों के बीच अधिवक्ताओं की मध्यस्थता में बात हुई और ग्रामीण वापस लौट गए."- हेमलता पांडे, अधिवक्ता, जिला न्यायालय उत्तरकाशी
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