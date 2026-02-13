ETV Bharat / state

धूमल-अनुराग के फोटो पर बीजेपी मे बवाल, समर्थक बोले भर गया है पाप का घड़ा

हमीरपुर बीजेपी में इस समय धूमल और अनुराग समर्थकों में खासा रोष है. ये रोष एक कथित पोस्टर को लेकर है.

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : February 13, 2026 at 12:28 PM IST

हमीरपुर: धूमल अनुराग के गढ़ में उस समय राजनीतिक उबाल आ गया जब सुजानपुर भाजपा मंडल कार्यालय से जुड़ी एक कथित पोस्टर की तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई. वायरल फोटो में दावा किया गया कि कार्यालय में लगे पोस्टर पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और सांसद अनुराग ठाकुर के चित्रों के साथ छेड़छाड़ की गई है. तस्वीर में धूमल के फोटो पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और अनुराग ठाकुर के फोटो पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो दिखाई दे रही है. इस कथित पोस्टर ने राजनीतिक हलकों में सनसनी फैला दी है.

देर शाम एक सोशल मीडिया यूजर ने ये तस्वीर साझा की थी. इसके बाद मामला तेजी से तूल पकड़ने लगा. धूमल और अनुराग समर्थकों ने इसे वरिष्ठ नेताओं का खुला अपमान करार देते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी. कई कार्यकर्ताओं ने इसे पार्टी के भीतर चल रही गुटबाजी से जोड़ते हुए इसे सुनियोजित साजिश तक बता दिया. समर्थकों का कहना है कि जिन नेताओं ने प्रदेश और संगठन को खड़ा किया, उनके साथ इस तरह का व्यवहार अस्वीकार्य है.

समर्थकों में रोष

कुछ कार्यकर्ताओं ने इसे विरोधी गुट की साजिश बताया. बीजेपी की पूर्व जिला उपाध्यक्ष उषा बिरला ने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से तीखी नाराजगी जताई. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद अनुराग ठाकुर का अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. वहीं जिला बीजेपी आईटी टीम के पदाधिकारी राजित भारतीय ने भी सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि वरिष्ठ नेतृत्व का अपमान अब सहन नहीं होगा और 'पाप का घड़ा भर चुका है.' इन बयानों के बाद कार्यकर्ताओं के बीच आक्रोश और बढ़ता नजर आया.

'पार्टी की छवि खराब करने की कोशिश'

वहीं, जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने सफाई देते हुए कहा कि 'मामले की जानकारी मिलते ही स्थानीय मंडल पदाधिकारियों से बातचीत की गई है. वायरल तस्वीर प्रथम दृष्टया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से तैयार की गई प्रतीत होती है और मंडल कार्यालय में लगे मूल पोस्टर के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं हुई है. इसे पार्टी की छवि खराब करने की कोशिश बताते हुए कार्यकर्ताओं से संयम बरतने की अपील की गई है.'

फिलहाल पोस्टर विवाद ने सुजानपुर से लेकर पूरे जिले की सियासत में ऊबाल ला दिया है. सोशल मीडिया पर आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है और संगठन के भीतर भी चर्चा तेज है. अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि वायरल तस्वीर की सच्चाई क्या सामने आती है और पार्टी नेतृत्व इस विवाद को किस तरह थामता है. अब सवाल है कि ये तस्वीर किसने और क्यों सोशल मीडिया पर शेयर की थी. इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है. सोशल मीडिया पर घूम रही ये कथित तस्वीर बीजेपी में गुटबाजी की ओर इशारा कर रही है? बीजेपी इससे आने वाले समय में कैसे निपटेगी ये आने वाला समय ही बताएगा.

संपादक की पसंद

