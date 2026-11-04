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धीरेंद्र शास्त्री के बयान पर बढ़ा विवाद; वाराणसी में मुकदमे की मांग, संतों और नेताओं ने दी ये सलाह

अधिवक्ता समाज ने खोला बागेश्वर बाबा के खिलाफ मोर्चा, कहा- आस्था से खिलवाड़ और ऐसे बयान बर्दाश्त नहीं. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी/फिरोजाबाद/गोंडा/संभल: कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री के भगवान श्रीराम और भगवान श्रीकृष्ण को लेकर दिए गए कथित विवादित बयान पर विरोध बढ़ता जा रहा है. वाराणसी में अधिवक्ताओं ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है. वहीं, गोंडा में श्रीराम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य राजकुमार दास ने कथावाचकों को धार्मिक विषयों पर बयान देते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है. संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद आदित्य यादव ने भी इस तरह की टिप्पणियों को गलत बताया है.

वाराणसी में अधिवक्ताओं ने पुलिस कमिश्नर को दी तहरीर: धीरेंद्र शास्त्री के बयान को लेकर काशी में भी नाराजगी सामने आई है. अधिवक्ता विकास सिंह के नेतृत्व में कई अधिवक्ता वाराणसी पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे और पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल के नाम तहरीर दी. उन्होंने मांग की कि भगवान श्रीराम और भगवान श्रीकृष्ण को लेकर दिए गए बयान के मामले में धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए. अधिवक्ताओं का कहना है कि इस तरह की टिप्पणियों से करोड़ों सनातन धर्म के अनुयायियों की आस्था को ठेस पहुंची है.