धीरेंद्र शास्त्री के बयान पर बढ़ा विवाद; वाराणसी में मुकदमे की मांग, संतों और नेताओं ने दी ये सलाह
बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री के भगवान राम और कृष्ण पर दिए विवादित बयान से वाराणसी समेत पूरे यूपी में भारी आक्रोश है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 7:17 PM IST
वाराणसी/फिरोजाबाद/गोंडा/संभल: कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री के भगवान श्रीराम और भगवान श्रीकृष्ण को लेकर दिए गए कथित विवादित बयान पर विरोध बढ़ता जा रहा है. वाराणसी में अधिवक्ताओं ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है. वहीं, गोंडा में श्रीराम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य राजकुमार दास ने कथावाचकों को धार्मिक विषयों पर बयान देते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है. संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद आदित्य यादव ने भी इस तरह की टिप्पणियों को गलत बताया है.
वाराणसी में अधिवक्ताओं ने पुलिस कमिश्नर को दी तहरीर: धीरेंद्र शास्त्री के बयान को लेकर काशी में भी नाराजगी सामने आई है. अधिवक्ता विकास सिंह के नेतृत्व में कई अधिवक्ता वाराणसी पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे और पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल के नाम तहरीर दी. उन्होंने मांग की कि भगवान श्रीराम और भगवान श्रीकृष्ण को लेकर दिए गए बयान के मामले में धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए. अधिवक्ताओं का कहना है कि इस तरह की टिप्पणियों से करोड़ों सनातन धर्म के अनुयायियों की आस्था को ठेस पहुंची है.
अधिवक्ता विकास सिंह ने बताया कि धीरेंद्र शास्त्री का बयान सोशल मीडिया और टीवी चैनलों पर सामने आया है. उनके मुताबिक, इस बयान से सनातन धर्म को मानने वाले लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं. इसी वजह से अधिवक्ताओं ने पुलिस कमिश्नर को लिखित शिकायत देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है. उनका कहना है कि धार्मिक आस्था से जुड़े विषयों पर बोलते समय सभी को मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए.
फिरोजाबाद में रामजीलाल सुमन ने कथावाचकों पर साधा निशाना: फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने धार्मिक कथावाचकों की राजनीतिक टिप्पणियों पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि अधिकांश कथावाचक भाजपा के एजेंट हैं और उसी की भाषा बोलते हैं. रामजीलाल सुमन ने ऐसे लोगों पर ज्यादा बात करना भी न्यायसंगत नहीं बताया. उनका यह बयान धार्मिक कथावाचकों की राजनीतिक भूमिका को लेकर चल रही बहस के बीच आया है.
गोंडा में राजकुमार दास बोले- धार्मिक विषयों पर सोच-समझकर दें बयान: गोंडा में अयोध्या श्रीराम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य राजकुमार दास ने भी धीरेंद्र शास्त्री के बयान पर प्रतिक्रिया दी. वह एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गोंडा पहुंचे थे. उन्होंने कहा कि सनातन परंपरा में भगवान के 24 अवतार माने गए हैं, लेकिन भगवान के दो प्रमुख स्वरूप राम और कृष्ण हैं. ऐसे में कथावाचकों को धार्मिक विषयों पर बयान देते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए.
राजकुमार दास ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण ने जो उपदेश दिए, उनका पालन करना चाहिए और भगवान श्रीराम के आदर्शों को जीवन में उतारना चाहिए. उन्होंने कहा कि सनातन धर्म का विस्तार बहुत व्यापक है और भगवान राम-कृष्ण को मानने वाले भक्त देश-दुनिया में मौजूद हैं. ऐसे में किसी भी कथावाचक को भगवान के बारे में अनावश्यक टिप्पणी करके अपनी टीआरपी बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. उन्होंने साधु-संतों और कथावाचकों को धार्मिक विषयों पर बोलते समय विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी.
संभल में आदित्य यादव ने भी बयान को बताया गलत: संभल के गुन्नौर तहसील क्षेत्र के गांव जिंजौड़ा में समाजवादी पार्टी की ओर से पीडीए सम्मेलन हुआ. इसमें मुख्य अतिथि के रूप में बदायूं से सपा सांसद आदित्य यादव शामिल हुए. धीरेंद्र शास्त्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि कथावाचकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि समाज में उनके बयानों से किस तरह का संदेश जा रहा है. इस तरह की टिप्पणी करने से पहले उन्हें सोच-विचार करना चाहिए.
आदित्य यादव ने कहा कि भगवान सबके हैं और उनके बारे में इस तरह की बातें कहना गलत है. उन्होंने कहा कि वह इस मंच से ऐसी टिप्पणियों को दोहराना नहीं चाहते. हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि धार्मिक विषयों पर इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए.
बयान को लेकर अलग-अलग जगहों पर सामने आई प्रतिक्रियाएं: धीरेंद्र शास्त्री के बयान को लेकर वाराणसी में अधिवक्ताओं ने कानूनी कार्रवाई की मांग उठाई है. वहीं, गोंडा में श्रीराम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य राजकुमार दास ने कथावाचकों को मर्यादा और सावधानी बरतने की सलाह दी. फिरोजाबाद में रामजीलाल सुमन ने कथावाचकों की राजनीतिक टिप्पणियों पर निशाना साधा, जबकि संभल में आदित्य यादव ने भी धार्मिक विषयों पर इस तरह की टिप्पणी को अनुचित बताया. इस तरह धीरेंद्र शास्त्री के बयान पर धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं.'
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