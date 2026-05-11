झारखंड में क्लस्टर सिस्टम पर बढ़ा विवाद, रांची विश्वविद्यालय में दाखिले पर असर
रांची विश्वविद्यालय में क्लस्टर सिस्टम लागू करने की तैयारी चल रही है. जिसके चलते छात्रों में भारी विरोध देखा जा रहा है.
Published : May 11, 2026 at 3:20 PM IST
रांची: झारखंड में उच्च शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है. राज्य सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से प्रस्तावित क्लस्टर सिस्टम को फिलहाल सिर्फ रांची विश्वविद्यालय में लागू करने की प्रक्रिया चल रही है. इस नई व्यवस्था को लेकर जहां विश्वविद्यालय प्रशासन तैयारी में जुटा है, वहीं शिक्षक, कर्मचारी और छात्र संगठनों के बीच विरोध भी तेज हो गया है. क्लस्टर सिस्टम की वजह से रांची विश्वविद्यालय में स्नातक नामांकन प्रक्रिया भी प्रभावित हुई है और विद्यार्थियों को दाखिले के लिए अभी इंतजार करना पड़ सकता है.
रांची विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. गुरु चरण साहू ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग के दिशा-निर्देश के तहत क्लस्टर व्यवस्था लागू करने की प्रक्रिया चल रही है. उन्होंने कहा कि अभी स्नातक में तत्काल नामांकन शुरू नहीं होगा. पहले क्लस्टर से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं और विषयों का निर्धारण अंतिम रूप से तय किया जाएगा, उसके बाद ही चांसलर पोर्टल खोला जाएगा.
क्या है क्लस्टर सिस्टम
क्लस्टर सिस्टम उच्च शिक्षा की एक ऐसी व्यवस्था है, जिसमें विश्वविद्यालय से संबद्ध अलग-अलग कॉलेजों को विषयवार विशेषज्ञता के आधार पर बांटा जाता है. यानी प्रत्येक कॉलेज को कुछ विशेष विषयों की पढ़ाई के लिए केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा. इसका उद्देश्य संसाधनों का बेहतर उपयोग, शिक्षकों की उपलब्धता और विषय आधारित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना बताया जा रहा है. इस व्यवस्था के तहत छात्र अपनी पसंद के विषय के अनुसार संबंधित कॉलेज में पढ़ाई करेंगे, भले ही वे किसी अन्य कॉलेज में नामांकित हों. सरकार का मानना है कि इससे एक ही विषय की पढ़ाई को केंद्रीकृत कर बेहतर शैक्षणिक माहौल तैयार किया जा सकेगा.
किस कॉलेज में कौन-से विषय
प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार डोरंडा कॉलेज में विज्ञान विषयों की पढ़ाई होगी. वहीं, मारवाड़ी कॉलेज को कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट और बीएड के लिए विकसित किया जाएगा. जेएन कॉलेज, धुर्वा में सोशल साइंस, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, बंगाली, क्रिएटिव एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स और लीगल स्टडीज की पढ़ाई प्रस्तावित है.
वहीं, राम लखन सिंह यादव कॉलेज में सोशल साइंस, ह्यूमन साइंस, ह्यूमैनिटीज, ट्राइबल एंड रीजनल स्टडीज, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन तथा अर्थ साइंस यानी जियोग्राफी की पढ़ाई होगी. वहीं, एसएस मेमोरियल कॉलेज में सोशल साइंस, ह्यूमन साइंस, ह्यूमैनिटीज, ट्राइबल एंड रीजनल स्टडीज, फॉरेन लैंग्वेज, अर्थ साइंस और बीएड की पढ़ाई प्रस्तावित की गई है.
विरोध तेज, छात्र संगठनों का प्रदर्शन
क्लस्टर सिस्टम को लेकर विश्वविद्यालय और कॉलेज परिसरों में विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है. डोरंडा कॉलेज के कर्मचारियों ने बीते दिन काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया और धरना दिया. कर्मचारियों का कहना है कि इस व्यवस्था से कॉलेजों की स्वायत्तता प्रभावित होगी और कई विभागों के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो सकता है.
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) और आजसू छात्र संगठन ने भी विश्वविद्यालय परिसर में प्रदर्शन कर क्लस्टर सिस्टम का विरोध किया. छात्र संगठनों का कहना है कि इससे विद्यार्थियों को एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज तक जाना पड़ेगा, जिससे आर्थिक और व्यावहारिक परेशानियां बढ़ेंगी.
डीएसडब्ल्यू ने भी उठाए सवाल
रांची विश्वविद्यालय के डीएसडब्ल्यू डॉ. सुदेश कुमार साहू ने भी क्लस्टर सिस्टम की व्यावहारिकता पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय पहले से ही नई शिक्षा नीति (NEP) के तहत कई बदलावों से गुजर रहा है. ऐसे में क्लस्टर सिस्टम लागू होने से पूरी शैक्षणिक संरचना प्रभावित हो सकती है.
उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति और क्लस्टर सिस्टम नदी के दो किनारों की तरह हैं. दोनों व्यवस्थाओं की कार्यप्रणाली अलग है और एक साथ लागू करने से उच्च शिक्षा के पठन-पाठन में कई तरह की व्यावहारिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं. फिलहाल छात्रों की नजर इस बात पर टिकी है कि सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन इस विवाद के बीच नामांकन प्रक्रिया कब शुरू करता है और क्लस्टर सिस्टम को किस रूप में लागू किया जाता है.
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