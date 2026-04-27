राज्यसभा रिकॉर्ड में AAP की स्थिति बदलने पर विवाद, संजय सिंह ने उठाए गंभीर सवाल
संजय सिंह ने राज्यसभा सचिवालय को पत्र लिखकर पार्टी की आधिकारिक स्थिति में बदलाव पर कड़ा एतराज जताया है.
Published : April 27, 2026 at 7:57 PM IST
नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा सचिवालय को पत्र लिखकर पार्टी की आधिकारिक स्थिति में बदलाव पर कड़ा एतराज जताया है. उन्होंने इस बदलाव को “अनधिकृत” बताते हुए कहा कि बिना किसी सूचना, सहमति या तय प्रक्रिया के ऐसा कदम उठाया गया, जो न सिर्फ नियमों के खिलाफ है बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर भी सवाल खड़ा करता है. उन्होंने मामले में तत्काल स्पष्टीकरण और जांच की मांग की है.
क्या है पूरा मामला?
संजय सिंह के अनुसार, राज्य सभा सचिवालय के रिकॉर्ड, दस्तावेजों और आधिकारिक प्रकाशनों में आम आदमी पार्टी की स्थिति को बदल दिया गया है. यह बदलाव किस आधार पर किया गया, इसकी जानकारी पार्टी को नहीं दी गई. उन्होंने कहा कि राज्यसभा में पार्टी की स्थिति से जुड़े ऐसे किसी भी बदलाव के लिए पार्टी या उसके फ्लोर लीडर को सूचित करना जरूरी होता है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं किया गया. उन्होंने इसे गंभीर मुद्दा बताते हुए तत्काल जवाब मांगा है.
संजय सिंह ने उठाए ये बड़े सवाल
संजय सिंह ने पत्र में सचिवालय से कई जरूरी सवाल पूछे हैं, जो इस पूरे विवाद के केंद्र में हैं. उन्होंने पूछा कि पार्टी की स्थिति में बदलाव किस तारीख को और किस आधार पर किया गया?, इस बदलाव को मंजूरी देने वाला सक्षम प्राधिकारी कौन है? क्या इसके पीछे कोई लिखित आदेश, निर्देश या कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया था? और अगर कोई दस्तावेज मौजूद है तो उसे पार्टी को क्यों नहीं भेजा गया? इन सवालों के जरिए संजय सिंह ने यह स्पष्ट करने की कोशिश की है कि कहीं न कहीं प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है.
बिना परामर्श बदलाव पर आपत्ति
पत्र में यह भी कहा गया है कि बिना किसी पूर्व परामर्श या सूचना के इस तरह का बदलाव करना संसदीय परंपराओं के खिलाफ है. संजय सिंह ने पूछा कि जब कोई चर्चा या सहमति नहीं हुई तो इस बदलाव को लागू करने से पहले कौन-सी प्रक्रिया अपनाई गई. उन्होंने कहा कि अगर इस तरह के फैसले बिना संवाद के लिए जाएंगे तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक संकेत नहीं होगा.
वर्तमान स्थिति की जानकारी भी मांगी
संजय सिंह ने सचिवालय से यह भी पूछा है कि फिलहाल राज्यसभा के रिकॉर्ड में AAP की आधिकारिक स्थिति क्या दर्ज है. उन्होंने विशेष रूप से यह जानने की मांग की है कि पार्टी के नाम के तहत कितने सांसदों को दर्ज किया गया है, फ्लोर लीडर के रूप में किसका नाम दिखाया गया है.
गंभीर परिणाम हो सकते हैं
अपने पत्र में संजय सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस तरह के बदलाव बिना निर्धारित प्रक्रिया के किए जाते हैं, तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं. उन्होंने कहा कि यह कदम पार्टी और उसके सदस्यों के अधिकारों को प्रभावित कर सकता है और यह एक गंभीर प्रक्रियात्मक अनियमितता का मामला बन सकता है. उन्होंने कहा कि संसदीय कामकाज में पारदर्शिता और नियमों का पालन बेहद जरूरी है और इस तरह के कदम उस व्यवस्था को कमजोर करते हैं.
तत्काल जांच और जवाब की मांग
AAP सांसद ने सचिवालय से इस पूरे मामले की तत्काल जांच कराने की मांग की है. उन्होंने कहा कि इस मामले में जल्द से जल्द लिखित जवाब दिया जाए और सभी संबंधित दस्तावेजों, आदेशों और संचार की प्रतियां उपलब्ध कराई जाएं. संजय सिंह ने अपने पत्र में यह भी कहा कि इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे स्थिति स्पष्ट हो सके और किसी भी तरह की गलतफहमी दूर हो.
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