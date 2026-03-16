बॉलीवुड सिंगर बादशाह के 'टटीरी' गाने पर विवादः सविता आर्या ने रैपर के मंशा पर उठाए सवाल, महिला आयोग में की शिकायत
सिंगर बादशाह के 'टटीरी' गाने पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. सविता आर्या ने रैपर के मंशा पर कई सवाल उठाए हैं.
Published : March 16, 2026 at 6:35 PM IST
सिरसाः हरियाणा में बॉलीवुड सिंगर बादशाह के 'टटीरी' गाने को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. सिरसा में इस मामले की सबसे पहले शिकायत करने वाली सविता आर्या मीडिया के सामने आईं और उन्होंने गाने को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए.
वीडियो कई प्रकार की आपत्तियांः सविता आर्या का कहना है कि "गाने के वीडियो में गांव की नाबालिग बेटियों को स्कूल बैग फेंककर डांस करते हुए दिखाया गया है जो बेहद आपत्तिजनक है." मीडिया से बातचीत करते हुए शिकायतकर्ता सविता आर्या ने कहा कि "गाने के वीडियो में जींद डिपो की बस और हरियाणा के एक स्कूल को भी बिना अनुमति के दिखाया गया है. उन्होंने बताया कि जब मैंने यह गाना देखा तो उन्हें बेहद आपत्ति हुई और उन्होंने इसकी शिकायत सरकार और महिला आयोग को दी."
राज्य महिला आयोग ने तुरंत संज्ञान लियाः सविता आर्या ने कहा कि "हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने मामले का तुरंत संज्ञान लिया और कार्रवाई करते हुए समन जारी किए. सरकार ने भी इस मामले में कार्रवाई करते हुए गाने को बैन कर दिया है और गायक बादशाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है."
बहन-बेटी और माता के लिए गलत शब्दों का उपयोगः सविता आर्या ने कहा कि "गायक बादशाह द्वारा हरियाणा की बहन-बेटी और माता के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करना बेहद अफसोस की बात है." सविता आर्या ने कहा कि "उन्हें महिला आयोग और सरकार पर पूरा भरोसा है और उम्मीद है कि इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी."