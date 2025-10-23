ETV Bharat / state

BJP विधायक ने मिथिला के प्रतीक 'पाग' को फेंका, मैथिली ठाकुर को बताया असली सम्मान

दरभंगा: अलीनगर विधानसभा क्षेत्र में बुधवार को आयोजित एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान हंगामा मच गया. मंच पर मौजूद उत्तर प्रदेश के बलिया से भाजपा विधायक केतकी सिंह ने मिथिला की पहचान और गौरव का प्रतीक 'पाग' को फेंक दिया. इस घटना से मंच और मैदान में मौजूद कार्यकर्ता और स्थानीय लोग नाराज हो उठे. लोगों ने इसे मिथिला की संस्कृति और अस्मिता का अपमान बताया.

विधायक का विवादित बयान: कार्यक्रम में अतिथियों का पारंपरिक रूप से 'पाग' पहनाकर स्वागत किया जा रहा था. विधायक केतकी सिंह ने 'पाग' उठाते हुए पूछा, "ये पाग क्या है?" दर्शकों ने जवाब दिया, "यह मिथिला का सम्मान है." इस पर विधायक ने 'पाग' फेंकते हुए कहा, "नहीं, ये मिथिला का सम्मान नहीं... मैथिली ठाकुर मिथिला का सम्मान हैं." इस बयान और व्यवहार से कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश फैल गया.

बीजेपी विधायक ने फेंका पाग (ईटीवी भारत)

जन सुराज प्रत्याशी ने की माफी की मांग: दरभंगा शहरी विधानसभा से जन सुराज के प्रत्याशी राकेश कुमार मिश्रा ने विधायक के इस कृत्य पर नाराजगी जताते हुए कहा, "पाग केवल एक वस्त्र नहीं, यह मिथिला की अस्मिता और परंपरा का प्रतीक है. इसका अपमान पूरे मैथिल समाज का अपमान है. इससे मिथिला के लोग काफी आहत हैं. भाजपा नेतृत्व को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए और मिथिला की संस्कृति के सम्मान में स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए."

