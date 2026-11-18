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अशोक चौधरी पर RJD ने लगाया Office Of Profit का आरोप, जानें क्या है एक व्यक्ति तीन पद का मामला

अशोक चौधरी की नियुक्ति मामले पर प्रेस कांफ्रेंस में मनोज झा ( ETV Bharat )

पटना: बिहार की सियासत में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री डॉ. अशोक चौधरी की नियुक्ति को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है. उनके एक साथ मंत्री, विधान परिषद सदस्य और पटना के एएन कॉलेज में सहायक प्राध्यापक के पद पर बने रहने को लेकर लोकभवन ने कानूनी आपत्ति जताई है. अखबार में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक, लोकभवन ने इस पूरे मामले की पड़ताल शुरू करते हुए महाधिवक्ता से कानूनी राय मांगी है.

राज्यसभा सांसद मनोज झा के आरोप