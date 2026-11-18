अशोक चौधरी पर RJD ने लगाया Office Of Profit का आरोप, जानें क्या है एक व्यक्ति तीन पद का मामला
RJD On Ashok Choudhary: एक व्यक्ति तीन पद मामले में राजद ने अशोक चौधरी पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का आरोप लगाया है. रिपोर्ट-धर्मेंद्र सिन्हा
Published : November 18, 2026 at 5:47 PM IST
पटना: बिहार की सियासत में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री डॉ. अशोक चौधरी की नियुक्ति को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है. उनके एक साथ मंत्री, विधान परिषद सदस्य और पटना के एएन कॉलेज में सहायक प्राध्यापक के पद पर बने रहने को लेकर लोकभवन ने कानूनी आपत्ति जताई है. अखबार में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक, लोकभवन ने इस पूरे मामले की पड़ताल शुरू करते हुए महाधिवक्ता से कानूनी राय मांगी है.
राज्यसभा सांसद मनोज झा के आरोप
RJD राज्यसभा सांसद मनोज झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन से जोड़ा है. उन्होंने इसे फ्रॉड और कथित गैरकानूनी नियुक्ति बताते हुए कहा कि बिहार में ऐसा मामला पहले कभी देखने को नहीं मिला. मनोज झा ने दावा किया कि अशोक चौधरी ने डॉ. अशोक कुमार के नाम से बीपीएससी की चयन प्रक्रिया में हिस्सा लिया, चयनित होकर कॉलेज में योगदान दिया और अगले ही दिन लियन यानी अवकाश का आवेदन दे दिया.
"सरकारी सेवा के नियमों में प्रोबेशन अवधि के दौरान लियन की अनुमति को लेकर स्पष्ट प्रावधान हैं. बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 68(2) के तहत विशेष अवकाश का प्रावधान उन शिक्षकों के लिए है, जो पहले से शिक्षक रहते हुए सदन के सदस्य निर्वाचित होते हैं. लेकिन यहां मामला उलटा है, क्योंकि अशोक चौधरी पहले विधान परिषद के सदस्य हैं और उसके बाद सहायक प्राध्यापक के पद पर चयनित हुए हैं." -मनोज झा, राज्यसभा सांसद, राजद
जया बच्चन केस का दिया हवाला
मनोज झा ने अपने आरोपों को मजबूती देने के लिए वर्ष 2006 के सुप्रीम कोर्ट के जया बच्चन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स मामले का हवाला दिया. उन्होंने कहा कि जया बच्चन राज्यसभा सदस्य रहते हुए उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद की अध्यक्ष बनी थीं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के आधार पर उनकी सदस्यता को लेकर फैसला दिया था.
मनोज झा के मुताबिक किसी पद से आर्थिक लाभ मिला या नहीं, केवल यही आधार नहीं है, बल्कि पद की प्रकृति और उससे जुड़े लाभ के प्रावधान भी महत्वपूर्ण हैं. पत्र के अनुसार यदि संबंधित व्यक्ति विधान परिषद की सदस्यता बरकरार रखते हुए शिक्षक के पद पर योगदान करना चाहते हैं, तो इसकी सूचना विधान परिषद के सभापति को दी जानी चाहिए." -
उन्होंने पत्र की अंतिम टिप्पणी "Since this would attract disqualification" का हवाला देते हुए कहा कि यह मामला सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने का आधार बन सकता है. मनोज झा ने इस पूरे प्रकरण में नीतीश कुमार और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए.
उन्होंने कहा कि जब लोकभवन की ओर से कानूनी आपत्तियां सामने आ चुकी हैं और महाधिवक्ता से राय मांगी गई है, तो सरकार को इस पर स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए. उन्होंने कहा कि सत्ता बचाने के लिए राजनीतिक संरक्षण में किसी भी कथित गैरकानूनी व्यवस्था को आगे बढ़ाना संवैधानिक व्यवस्था के लिए गंभीर सवाल है.
मीडिया से भी की हस्तक्षेप की अपील
मनोज झा ने मीडिया से इस मामले को सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी समझकर नजरअंदाज नहीं करने की अपील की. उन्होंने जॉर्ज ऑरवेल की किताब एनिमल फार्म का चर्चित कथन "All animals are equal, but some animals are more equal than others" सुनाते हुए कहा कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए.
उन्होंने सवाल उठाया कि क्या किसी आम शिक्षक, दलित, पिछड़े, अगड़े या अल्पसंख्यक व्यक्ति को भी इस तरह एक साथ कई पदों पर बने रहने की सुविधा मिल सकती है? फिलहाल इस पूरे विवाद में महाधिवक्ता की कानूनी राय और लोकभवन के अगले कदम पर सबकी नजरें टिकी हैं.
एक तरफ आरजेडी इसे सदस्यता से अयोग्यता का मुद्दा बता रही है, तो दूसरी तरफ नियुक्ति और विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या को लेकर कानूनी स्थिति स्पष्ट होना बाकी है. अब देखना होगा कि महाधिवक्ता की राय के बाद लोकभवन क्या कदम उठाता है और सरकार इस राजनीतिक व संवैधानिक विवाद पर क्या रुख अपनाती है.
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