JSSC उत्तर कुंजी विवाद: उर्दू अभ्यर्थियों का प्रदर्शन तेज, हाईकोर्ट जाने की तैयारी
जेएसएससी की माध्यमिक आचार्य परीक्षा की उत्तर कुंजी को लेकर विवाद गहरा गया है.
Published : April 27, 2026 at 6:25 PM IST
रांचीः झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा आयोजित माध्यमिक आचार्य परीक्षा की उत्तर कुंजी को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. उर्दू विषय के अभ्यर्थियों ने उत्तर कुंजी में गंभीर त्रुटियों का आरोप लगाते हुए आंदोलन तेज कर दिया है.
पिछले एक सप्ताह से सुधार की मांग कर रहे छात्र सोमवार को एक बार फिर JSSC कार्यालय पहुंचे. लेकिन उन्हें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला, जिससे नाराजगी और बढ़ गई है.
छात्रों का आरोप है कि उन्होंने आयोग के अध्यक्ष से मिलने का समय मांगा था लेकिन घंटों इंतजार के बावजूद उनकी मुलाकात नहीं हो सकी. इस दौरान अभ्यर्थियों ने अपनी समस्याओं को लेकर अधिकारियों से बात करने की कोशिश की लेकिन उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला. इससे छात्रों के बीच आक्रोश की स्थिति बन गई और उन्होंने इसे आयोग की उदासीनता करार दिया.
अभ्यर्थियों के अनुसार, उर्दू विषय की उत्तर कुंजी में लगभग 32 प्रश्नों के उत्तर गलत दिए गए हैं. छात्रों ने इन त्रुटियों को प्रमाण सहित चिन्हित कर आयोग के समक्ष औपचारिक आपत्ति (चैलेंज) दर्ज कराई थी. उनका कहना है कि निर्धारित प्रक्रिया के तहत आपत्ति दर्ज करने के बावजूद अंतिम उत्तर कुंजी में किसी प्रकार का सुधार नहीं किया गया. जिससे उनकी मेहनत और परिणाम दोनों प्रभावित हो सकते हैं.
छात्रों का यह भी कहना है कि इस परीक्षा के परिणाम पर उनकी नियुक्ति निर्भर करती है, ऐसे में उत्तर कुंजी में त्रुटियां उनके भविष्य के साथ सीधा अन्याय है. कई अभ्यर्थियों ने कहा कि उन्होंने आयोग को पर्याप्त समय दिया और सभी जरूरी दस्तावेज भी सौंपे लेकिन उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया गया. इससे यह सवाल उठने लगा है कि आयोग आपत्तियों के निस्तारण को लेकर कितना संवेदनशील है.
आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों ने अब चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो वे उग्र प्रदर्शन करेंगे. छात्रों ने सामूहिक रूप से निर्णय लिया है कि वे इस मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे. उनका कहना है कि अब न्याय पाने के लिए कानूनी रास्ता ही अंतिम विकल्प बचा है.
इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर JSSC की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं. पहले भी विभिन्न परीक्षाओं को लेकर आयोग पर पारदर्शिता और त्रुटियों के आरोप लगते रहे हैं. ऐसे में यह देखना अहम होगा कि आयोग इस विवाद को किस तरह सुलझाता है क्या वह उत्तर कुंजी की दोबारा समीक्षा करेगा या मामला न्यायालय में जाने के बाद ही कोई निर्णय सामने आएगा. फिलहाल, उर्दू अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर एकजुट हैं और समाधान की प्रतीक्षा कर रहे हैं.
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