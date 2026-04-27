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JSSC उत्तर कुंजी विवाद: उर्दू अभ्यर्थियों का प्रदर्शन तेज, हाईकोर्ट जाने की तैयारी

रांचीः झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा आयोजित माध्यमिक आचार्य परीक्षा की उत्तर कुंजी को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. उर्दू विषय के अभ्यर्थियों ने उत्तर कुंजी में गंभीर त्रुटियों का आरोप लगाते हुए आंदोलन तेज कर दिया है.

पिछले एक सप्ताह से सुधार की मांग कर रहे छात्र सोमवार को एक बार फिर JSSC कार्यालय पहुंचे. लेकिन उन्हें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला, जिससे नाराजगी और बढ़ गई है.

छात्रों का आरोप है कि उन्होंने आयोग के अध्यक्ष से मिलने का समय मांगा था लेकिन घंटों इंतजार के बावजूद उनकी मुलाकात नहीं हो सकी. इस दौरान अभ्यर्थियों ने अपनी समस्याओं को लेकर अधिकारियों से बात करने की कोशिश की लेकिन उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला. इससे छात्रों के बीच आक्रोश की स्थिति बन गई और उन्होंने इसे आयोग की उदासीनता करार दिया.

अभ्यर्थियों के अनुसार, उर्दू विषय की उत्तर कुंजी में लगभग 32 प्रश्नों के उत्तर गलत दिए गए हैं. छात्रों ने इन त्रुटियों को प्रमाण सहित चिन्हित कर आयोग के समक्ष औपचारिक आपत्ति (चैलेंज) दर्ज कराई थी. उनका कहना है कि निर्धारित प्रक्रिया के तहत आपत्ति दर्ज करने के बावजूद अंतिम उत्तर कुंजी में किसी प्रकार का सुधार नहीं किया गया. जिससे उनकी मेहनत और परिणाम दोनों प्रभावित हो सकते हैं.

छात्रों का यह भी कहना है कि इस परीक्षा के परिणाम पर उनकी नियुक्ति निर्भर करती है, ऐसे में उत्तर कुंजी में त्रुटियां उनके भविष्य के साथ सीधा अन्याय है. कई अभ्यर्थियों ने कहा कि उन्होंने आयोग को पर्याप्त समय दिया और सभी जरूरी दस्तावेज भी सौंपे लेकिन उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया गया. इससे यह सवाल उठने लगा है कि आयोग आपत्तियों के निस्तारण को लेकर कितना संवेदनशील है.