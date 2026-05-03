बरेली में AI वीडियो पर मचा घमासान; सिख समाज ने जताया विरोध, प्रशासन से की यह मांग
गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बहेड़ी के प्रबंधक निरंजन सिंह के नेतृत्व में समाज के लोग तहसील परिसर पहुंचे और ज्ञापन सौंपा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 3, 2026 at 7:41 AM IST
बरेली: जिले के बहेड़ी कस्बे में सोशल मीडिया पर प्रसारित कथित आपत्तिजनक वीडियो को लेकर सिख समाज में नाराजगी देखी जा रही है. आरोप है कि एक Instagram ID से शेयर किए गए वीडियो में AI तकनीक का उपयोग कर सिख धर्मगुरुओं और धार्मिक स्थलों की छवि के साथ छेड़छाड़ की गई है.
इसे सिख समाज के लोगों ने अपनी धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध बताया है. इस मुद्दे को लेकर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बहेड़ी के प्रबंधक निरंजन सिंह के नेतृत्व में समाज के लोग तहसील परिसर पहुंचे.
सिख समाज के प्रतिनिधियों ने उप जिलाधिकारी को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपते हुए मामले की जांच और उचित कार्रवाई की मांग की.
गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बहेड़ी के प्रबंधक निरंजन सिंह ने ज्ञापन के माध्यम से कहा कि बीते कुछ समय से विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर इस तरह की सामग्री सामने आ रही है, जिससे समुदाय में असंतोष बढ़ रहा है.
सिख समाज के प्रतिनिधियों ने प्रशासन से अपील की है कि संबंधित वीडियो की सत्यता की जांच कराई जाए और यदि इसमें आपत्तिजनक सामग्री पाई जाती है, तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए.
साथ ही उन्होंने ऐसे मामलों पर रोक लगाने के लिए सख्त निगरानी और प्रभावी कदम उठाने की भी मांग की. प्रशासन की ओर से फिलहाल मामले की जांच की बात कही जा रही है.
वहीं, समाज के लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि समय पर उचित कार्रवाई नहीं होती है, तो वह शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन का रास्ता अपना सकते हैं. इस दौरान अमर सिंह, जोगा सिंह, जगबीर सिंह, अर्जुन सिंह और हरजिंदर सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे.
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