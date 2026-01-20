ETV Bharat / state

AI वीडियो को लेकर विवाद, क्रिकेटर रिंकू सिंह की बहन नेहा ने माफी मांगी

अलीगढ़: भारतीय क्रिकेट टीम के उभरते सितारे रिंकू सिंह एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विवादों में घिर गए हैं. मामला अलीगढ़ से जुड़ा है. यहां करणी सेना ने देवी-देवताओं से जुड़े एक AI जेनरेटेड वीडियो को लेकर सासनी गेट थाने में शिकायत दर्ज कराई है. विवाद बढ़ने के बाद रिंकू सिंह की बहन नेहा सिंह ने सोशल मीडिया पर माफीनामा पोस्ट कर संबंधित वीडियो को डिलीट कर दिया है.

वीडियो के कुछ दृश्यों को लेकर विवाद: रिंकू सिंह के सोशल मीडिया अकाउंट से देवी-देवताओं का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए तैयार किया गया एक वीडियो शेयर किया गया था. वीडियो में रिंकू सिंह को क्रिकेट के मैदान पर लगातार छक्के लगाते हुए दिखाया गया है. इसके साथ सवाल लिखा गया था कि तुम्हें सफलता किसने दिलाई और जवाब में वीडियो के जरिए भगवानों की कृपा को कारण बताया गया. इसी वीडियो के कुछ दृश्यों को लेकर विवाद खड़ा हो गया.

देवी-देवताओं को काला चश्मा पहने दिखाया: करणी सेना का आरोप है कि वीडियो में भगवान हनुमान, भगवान शिव सहित अन्य देवी-देवताओं को काला चश्मा पहने हुए, कार में बैठे और अंग्रेजी गाने के साथ दिखाया गया है. संगठन का कहना है कि इस तरह की प्रस्तुति से धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं. करणी सेना के जिलाध्यक्ष सुमित तोमर ने सासनी गेट थाने में दी गई तहरीर में कहा कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से देखा जा रहा था वीडियो से समाज में गलत संदेश जा रहा है. उन्होंने मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की.

सासनी गेट पुलिस ने जांच शुरू की: शिकायत सामने आने के बाद सासनी गेट थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर शिकायत मिली है. मामले की जांच की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.