ETV Bharat / state

AI वीडियो को लेकर विवाद, क्रिकेटर रिंकू सिंह की बहन नेहा ने माफी मांगी

थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर शिकायत मिली है. मामले की जांच की जा रही है.

Photo Credit: ETV Bharat
सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर शिकायत. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 20, 2026 at 10:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

अलीगढ़: भारतीय क्रिकेट टीम के उभरते सितारे रिंकू सिंह एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विवादों में घिर गए हैं. मामला अलीगढ़ से जुड़ा है. यहां करणी सेना ने देवी-देवताओं से जुड़े एक AI जेनरेटेड वीडियो को लेकर सासनी गेट थाने में शिकायत दर्ज कराई है. विवाद बढ़ने के बाद रिंकू सिंह की बहन नेहा सिंह ने सोशल मीडिया पर माफीनामा पोस्ट कर संबंधित वीडियो को डिलीट कर दिया है.

वीडियो के कुछ दृश्यों को लेकर विवाद: रिंकू सिंह के सोशल मीडिया अकाउंट से देवी-देवताओं का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए तैयार किया गया एक वीडियो शेयर किया गया था. वीडियो में रिंकू सिंह को क्रिकेट के मैदान पर लगातार छक्के लगाते हुए दिखाया गया है. इसके साथ सवाल लिखा गया था कि तुम्हें सफलता किसने दिलाई और जवाब में वीडियो के जरिए भगवानों की कृपा को कारण बताया गया. इसी वीडियो के कुछ दृश्यों को लेकर विवाद खड़ा हो गया.

देवी-देवताओं को काला चश्मा पहने दिखाया: करणी सेना का आरोप है कि वीडियो में भगवान हनुमान, भगवान शिव सहित अन्य देवी-देवताओं को काला चश्मा पहने हुए, कार में बैठे और अंग्रेजी गाने के साथ दिखाया गया है. संगठन का कहना है कि इस तरह की प्रस्तुति से धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं. करणी सेना के जिलाध्यक्ष सुमित तोमर ने सासनी गेट थाने में दी गई तहरीर में कहा कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से देखा जा रहा था वीडियो से समाज में गलत संदेश जा रहा है. उन्होंने मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की.

सासनी गेट पुलिस ने जांच शुरू की: शिकायत सामने आने के बाद सासनी गेट थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर शिकायत मिली है. मामले की जांच की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

रिंकू सिंह की बहन नेहा ने माफी मांगी: वीडियो को लेकर विवाद के बढ़ने के बाद रिंकू सिंह की बहन नेहा सिंह सामने आईं. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर माफी मांगी और कहा कि वीडियो से किसी की भावना आहत करने का उनका कोई इरादा नहीं था. संबंधित AI जेनरेटेड वीडियो को डिलीट कर दिया गया है. उनके माफीनामे के बाद भी पुलिस की जांच प्रक्रिया जारी है.

T20 सीरीज का पहला मुकाबला नागपुर में है: यह वीडियो उस वक्त सामने आया है, जब रिंकू सिंह न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरू होने वाली T20 सीरीज की तैयारियों में व्यस्त हैं. बुधवार से शुरू हो रही पांच मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला नागपुर में खेला जाना है. रिंकू सिंह टीम इंडिया के अहम खिलाड़ी माने जा रहे हैं और हाल के प्रदर्शन के चलते उन पर सभी की नजरें टिकी हैं.

यह भी पढ़ें- हाईकोर्ट ने कहा- पढ़ाई के खर्च के लिए भी पत्नी मांग सकती है भरण पोषण

TAGGED:

NEHA APOLOGIZED IN ALIGARH
CRICKETER RINKU SINGH AI VIDEO
RINKU SINGH SISTER NEHA
INSPECTOR MANOJ KUMAR
CONTROVERSY OVER AI VIDEO

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.