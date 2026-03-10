ETV Bharat / state

नेशनल हेराल्ड को विज्ञापन देने पर विधानसभा में सियासत, भाजपा ने उठाया भ्रष्टाचार का मुद्दा, भूपेश बघेल ने बताया आजादी की लड़ाई से जुड़ा इतिहास

बीजेपी विधायक सुशांत शुक्ला के सवाल पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सदन में जानकारी देते हुए कहा, वर्ष 2019-20 से 2025-26 के बीच जनसंपर्क विभाग द्वारा नेशनल हेराल्ड को कुल 4 करोड़ 24 लाख के विज्ञापन दिए गए.

रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मंगलवार को नेशनल हेराल्ड, संडे नवजीवन और नवसृजन मैगज़ीन को दिए गए सरकारी विज्ञापनों को लेकर सदन में तीखी बहस देखने को मिली. भाजपा विधायकों ने पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार पर करोड़ों रुपए के विज्ञापन देने को लेकर सवाल उठाए, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए नेशनल हेराल्ड को आजादी की लड़ाई से जुड़ा ऐतिहासिक प्रकाशन बताते हुए आरोपों को खारिज कर दिया.

नेशनल हेराल्ड को विज्ञापन देने पर विधानसभा में सियासत (ETV Bharat)

बीजेपी ने बताए आंकड़े

2019-20 में 34 लाख

2020-21 में 58 लाख

2021-22 में 68 लाख

2022-23 में 1 करोड़ 28 लाख

2023-24 में 1 करोड़ 36 लाख का भुगतान किया गया

2024-25 और 2025-26 में कोई भुगतान नहीं किया गया

इसके अलावा संडे नवजीवन को इस अवधि में 3 करोड़ 6 लाख के विज्ञापन मिले

नवसृजन मैगज़ीन को कोई भुगतान नहीं किया गया





विज्ञापन नीति और जांच पर उठा सवाल

सदन में भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने पूछा कि इन विज्ञापनों को किस नीति के तहत दिया गया और क्या इसकी जांच होगी. इस पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि विज्ञापन वर्ष 2019 की विज्ञापन नियमावली के तहत दिए गए हैं और प्रति पृष्ठ लगभग 8 लाख रुपए के आधार पर भुगतान किया गया है.





भाजपा का आरोप: राजनीतिक पत्र को दिया गया सरकारी पैसा

भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, नेशनल हेराल्ड और संडे नवजीवन जैसे राजनीतिक विचारधारा से जुड़े प्रकाशनों को करोड़ों के विज्ञापन देकर जनसंपर्क विभाग के माध्यम से व्यापक भ्रष्टाचार किया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि जो प्रकाशन लंबे समय तक बंद था और बाद में डिजिटल रूप में शुरू हुआ, उसे भी जनता की गाढ़ी कमाई से करोड़ों रुपए का विज्ञापन दिया गया.





भूपेश बघेल का पलटवार, आजादी की लड़ाई से जुड़ा है नेशनल हेराल्ड

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि नेशनल हेराल्ड कांग्रेस का मुखपत्र नहीं है, बल्कि यह आजादी की लड़ाई से जुड़ा ऐतिहासिक प्रकाशन है. उन्होंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, रफी अहमद किदवई और पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने मिलकर इस संस्था की स्थापना की थी, जिसके तहत नेशनल हेराल्ड (अंग्रेजी), नवजीवन (हिंदी) और कौमी आवाज (उर्दू) का प्रकाशन होता था.





बघेल बोले, जांच हो तो रमन सिंह सरकार के विज्ञापनों की भी हो

भूपेश बघेल ने कहा कि अगर विज्ञापनों की जांच की बात होती है तो रमन सिंह सरकार के समय प्रदेश के बाहर की कंपनियों और एजेंसियों को दिए गए विज्ञापनों की भी जांच होनी चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि इसी कारण से इस मुद्दे की व्यापक जांच नहीं कराई जा रही है.

