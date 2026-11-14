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कांगेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की नज्म पर विवाद; दोबारा कलमा पढ़ने और माफी की मांग, जानिये क्यों जारी हुआ फतवा?

यूपीजेए प्रेस क्लब में शनिवार को प्रेसवार्ता ( Photo credit: ETV Bharat )

बरेली : कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की एक नज्म को लेकर धार्मिक विवाद खड़ा हो गया है. नज्म की पंक्ति पर आपत्ति जताते हुए उनके खिलाफ फतवा जारी किए जाने का मामला सामने आया है. फतवे में इमरान प्रतापगढ़ी से सार्वजनिक माफी मांगने और दोबारा कलमा पढ़ने की मांग की है.

प्रेसवार्ता में सैयद इंतखाब आलम जाफरी ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat) मामले में मुफ्ती अबुल हम्माद मुहम्मद इस्राफील हैदरी अलमदारी, दरगाह मकनपुर शरीफ की ओर से फतवा जारी किए जाने की जानकारी सामने आई है. यह फतवा बरेली की दरगाह हुजूर फतेह अजमेर के प्रबंधक और दरगाह जिंदा शाह मदार मकनपुर शरीफ के नायब सज्जादा सैयद इंतखाब आलम जाफरी के सवाल पर दिया गया है.



