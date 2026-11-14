कांगेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की नज्म पर विवाद; दोबारा कलमा पढ़ने और माफी की मांग, जानिये क्यों जारी हुआ फतवा?
यूपीजेए प्रेस क्लब में शनिवार को प्रेसवार्ता में सैयद इंतखाब आलम जाफरी ने दी जानकारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 10:20 PM IST
बरेली : कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की एक नज्म को लेकर धार्मिक विवाद खड़ा हो गया है. नज्म की पंक्ति पर आपत्ति जताते हुए उनके खिलाफ फतवा जारी किए जाने का मामला सामने आया है. फतवे में इमरान प्रतापगढ़ी से सार्वजनिक माफी मांगने और दोबारा कलमा पढ़ने की मांग की है.
मामले में मुफ्ती अबुल हम्माद मुहम्मद इस्राफील हैदरी अलमदारी, दरगाह मकनपुर शरीफ की ओर से फतवा जारी किए जाने की जानकारी सामने आई है. यह फतवा बरेली की दरगाह हुजूर फतेह अजमेर के प्रबंधक और दरगाह जिंदा शाह मदार मकनपुर शरीफ के नायब सज्जादा सैयद इंतखाब आलम जाफरी के सवाल पर दिया गया है.
शनिवार को यूपीजेए प्रेस क्लब में प्रेसवार्ता में सैयद इंतखाब आलम जाफरी ने अपने बयान में कहा कि कानूनी कार्रवाई के लिये हम अपनी बात कर रहे हैं. लेकिन उनका यह शेर मुस्लिम जितनी बार गुनगुनाएगा, पढ़ेगा वह भी गुनहगार होगा. इसलिये वह माफी मांगे और शेर को अपनी नज्म से हटाएं. उनका कहना है कि इस पंक्ति से मुसलमानों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं.
उन्होंने बताया कि फतवे में इमरान प्रतापगढ़ी को दोबारा कलमा पढ़ने, तज्दीद-ए-ईमान करने, तौबा करने और मुसलमानों से माफी मांगने की हिदायत दी गई है. साथ ही विवादित पंक्ति को नज्म से हटाने और भविष्य में ऐसी बात नहीं कहने की सलाह दी गई है. उन्होंने यह भी कहा कि इमरान प्रतापगढ़ी इस्लाम से खारिज हो गए हैं. इस पूरे विवाद पर इमरान प्रतापगढ़ी का पक्ष सामने आना बाकी है.
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