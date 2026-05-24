ETV Bharat / state

अनंत सिंह के समर्थक पर सोनू-मोनू गैंग ने की फायरिंग, बाल-बाल बचे सरपंच पति.. जानें मामला

सोशल मीडिया पर थानाध्यक्ष की तारीफ में पोस्ट डालना विधायक अनंत सिंह के समर्थक को पड़ा भारी, सरपंच पति पर सोनू-मोनू गैंग ने की गोलीबारी.

FIRING IN MOKAMA
मोकामा में फायरिंग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 24, 2026 at 11:12 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: जदयू विधायक अनंत सिंह और सोनू-मोनू गैंग के बीच बढ़ती अदावत एक बार फिर हिंसक रूप ले चुकी है. अनंत सिंह के समर्थक मुकेश सिंह, जो नौरंगा जलालपुर पंचायत की सरपंच के पति हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर पचमहला थानाध्यक्ष की तारीफ करते हुए अपराधमुक्त पंचायत बनाने का संकल्प जताया था. इस पोस्ट पर सोनू-मोनू के वकील पिता प्रमोद सिंह को आपत्ति हुई और मामला कहासुनी तक पहुंच गया.

प्रमोद सिंह ने बेटों को बुलाकर की फायरिंग: बहस बढ़ने के बाद प्रमोद सिंह ने अपने दोनों बेटों सोनू और मोनू को बुला लिया. दोनों भाई अपने गुर्गों के साथ हथियारों से लैस होकर घटनास्थल पर पहुंचे. आरोप है कि उन्होंने मुकेश सिंह पर दो राउंड फायरिंग कर दी. मुकेश सिंह किसी तरह भागकर अपनी जान बचा पाए. यह घटना 22 मई को नौरंगा जलालपुर गांव में हुई.

सरपंच पति की दहशत भरी कहानी: पीड़ित मुकेश सिंह ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वे घर के पास खड़े थे, तभी एक व्यक्ति अपनी समस्या लेकर आया. इसके बाद पंचायत भवन जाते समय रास्ते में प्रमोद सिंह से उनकी मुलाकात हुई. दोनों के बीच बहस हो गई, जिसके बाद प्रमोद सिंह के बेटों ने गोलीबारी शुरू कर दी. मुकेश सिंह ने दहशत का माहौल बनाने का आरोप लगाया है.

पुलिस पहुंची तो समर्थकों ने रोका: घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन सोनू-मोनू के समर्थकों ने पुलिसकर्मियों को रोका और उनकी तलाशी ली. इसके बाद ही उन्हें अंदर जाने दिया गया. इस दौरान दोनों भाई मौके से फरार हो चुके थे. पुलिस ने आसपास के 4-5 थानों की टीम बुलाकर छापेमारी शुरू की है.

मां उर्मिला देवी ने ली पुलिस की तलाशी: जब पुलिस सोनू-मोनू के घर पर दबिश देने पहुंची तो उनकी मां उर्मिला देवी ने सभी पुलिसवालों की तलाशी ली. इसके बाद ही उन्हें घर में प्रवेश करने दिया गया. इस घटना ने स्थानीय स्तर पर पुलिस की छवि पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.

क्या कहती है पुलिस?: बाढ़ अनुमंडलीय पुलिस अधीक्षक रामकृष्णा ने बताया कि शाम को पचमहला थाना क्षेत्र के नौरंगा जलालपुर गांव में सरपंच पति और मुखिया पति के बीच कहासुनी के बाद विवाद हुआ. कुख्यात अपराधी सोनू कुमार ने भय का माहौल बनाने के उद्देश्य से हवाई फायरिंग की. पुलिस ने मामले में सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

"शाम में नौरंगा जलालपुर गांव में सरपंच पति एवं मुखिया पति के बीच कहासुनी के बाद विवाद हो गया, जिसमें कुख्यात अपराधी सोनू कुमार ने हवाई फायरिंग भी की है."-रामकृष्णा, अनुमंडलीय डीएसपी

तनाव बढ़ा, छापेमारी जारी: वर्तमान में दोनों भाइयों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी अभियान चला रही है. अनंत सिंह समर्थक और सोनू-मोनू गैंग के बीच लंबे समय से चला आ रहा विवाद इस घटना के बाद और गहरा गया है. स्थानीय प्रशासन ने अतिरिक्त बल तैनात कर तनाव नियंत्रित करने की कोशिश शुरू कर दी है.

ये भी पढ़ें-

अनंत स‍िंह का बड़ा ऐलान, कहा- 'अब नहीं लड़ेंगे चुनाव.. बाल-बच्चा लड़ेगा'

छा गए अनंत सिंह, अनोखे अंदाज और मुस्कान के साथ हाथ जोड़कर पहुंचे नीतीश कुमार के पास, देखें तस्वीरें

TAGGED:

SARPANCH HUSBAND IN MOKAMA
SONU MONU GANG OPENS FIRE
सोनू मोनू गैंग
मोकामा में फायरिंग
FIRING IN MOKAMA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.